Nå tar Biden innpå Trump

PÅ VEI OPP: President Joe Biden boarder presidentflyet Air Force One før helgen. Foto: Pablo Martinez Monsivais / NTB

Det siste halvåret har Donald Trump ledet klart foran president Joe Biden på så godt som alle meningsmålinger i USA.

Men nå er noe i ferd med å skje, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

– Det har skjedd en merkbar utvikling i det siste. Det er ikke lenger noen tvil om at den sittende presidenten tar innpå, sier han.

Drøyt 200 dager før valget i november er oppslutningen til de andre kandidatene det mest uforutsigbare ved målingene.

Så mange som 14,1 prosent av velgerne sier de vil stemme på andre kandidater enn Trump og Biden.

NAVNEBROR OG NEVØ. Robert F. Kennedy er ikke like berømt som sin onkel John. Foto: Mike Blake

Kennedy viser styrke

Fremst i løypen er den tidligere demokraten Robert F. Kennedy. I tillegg får grønne Jill Stein og aktivisten Cornel West en del stemmer.

– Spørsmålet for Kennedy er hvor mange steder han lykkes å stille liste, sier Terje Sørensen.

Så langt er det klart at Kennedy stiller i Hawaii, Nevada, Utah, Idaho, North Carolina og New Hampshire. De to siste er klassiske, jevne vippestater der han kan komme til å få en avgjørende betydning.

– Han kommer nok til å stille i vesentlig flere stater enn dette, men ikke alle, sier Sørensen.

Han anslår at Kennedy kommer til å stille i rundt 30 stater.

Historisk har såkalte tredjekandidater påvirket amerikanske presidentvalg på flere måter.

STJAL STEMMER FRA GAMLE-BUSH: Ross Perot stjal så mange stemmer fra George Bush senior at Bill Clinton ble president i 1992. Bildet er fra 1996, da fikk Perot færre stemmer. Foto: REED SAXON

Mest kjent er den konservative investoren Ross Perot, som stakk av med hele 18,9 prosent av stemmene i 1992. Det er bred enighet om at det bidro til at Bill Clinton ble president.

I 1980 skjedde det motsatte. Republikaneren John Anderson fikk 6,6 prosent av stemmene, uten at det forhindret Ronald Reagan fra å vinne valget.



– For hvem er Robert F. Kennedy det største problemet i år?

– Det er litt vanskelig å beregne. Enkelt sagt kan det se ut som at av 10 stemmer tar han 6 fra Biden og 4 fra Trump, sier Terje Sørensen.

Han legger til:

SER DØDYT LØP: Terje Sørensen har begynt å regne på presidentvalget i USA igjen. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Merk at Demokratene bruker mye penger på å stoppe Kennedy.