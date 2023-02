Nå snur strømprisene igjen

Hver tirsdag lager StormGeo et strømprisvarsel for de kommende dagene, slik at man vet når det er dyrest å skru på oppvaskmaskinen – og når du kan stå i dusjen så lenge du vil.

VÆRMELDER: Isabella Martinsen er værmelder i God morgen Norge. Foto: Knut Erik Skistad/God morgen Norge

Til God morgen Norge forklarer værmelder Isabella Martinsen at mandagen ble den dyreste dagen vi har hatt de siste to ukene i Sør-Norge, hvor prisene har steget på grunn av endring i vær og et høytrykk som klamrer seg fast.

Tirsdag

Det har nemlig ikke bare blitt dyrere i Norge, men også i andre deler av Europa. Som et resultat av været og høytrykket har det vært lite vindkraft å hente, legger værmelderen frem.

TIRSDAG: Dette er spotprisene for tirsdagen, altså uten moms. Foto: StormGeo/God morgen Norge

Tirsdag blir det lave priser i landet, sammenlignet med mandagen. Det fastslår Martinsen:

– Det har blitt mildere, og det er heftig uvær som preger spesielt de nordlige delene av landet. Det har blitt litt billigere i dag, heldigvis, og vi kan ta en titt på de neste dagene som ligger foran oss.

Videre forklarer hun at det er strømbørsen Nord Pool som har satt disse spotprisene, og at prisene er helt sikre. Alt fremover er prognoser som analytikere har satt, slik at vi har priser som vi kan forholde oss til resten av uken.

Prognosene for Vest-, Øst- og Sør-Norge

Martinsen forklarer at dette er spotpriser, som betyr at det er uten moms.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Vest-, Øst- og Sør-Norge de kommende dagene. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Her ser vi at det er en jevn nedgang. Det er tirsdagen som blir dyrest i Sør-Norge, også kommer vi til helga, og da ser det ut som at det er lørdag som blir den aller billigste dagen. Dette er en lovende trend slik den ser ut, og en jevn nedgang.

Midt-Norge

– Det steg også der i helga, men det er ingen store ujevnheter i prisene denne uken. Små variabler fra dag til dag, hvor torsdag utpeker seg som den billigste dagen. Tirsdag og lørdag blir de dyreste dagene i Midt-Norge, så man planlegge klesvasken etter det.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Midt-Norge. Foto: StormGeo/God morgen Norge

Nord-Norge

I Nord-Norge blir det prognosert at strømprisene blir såpass billige – slik at du kan velge deg hvilken dag du vil ta klesvasken på.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Nord-Norge. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Her har det vært mye vær, og de har fått litt hjelp fra nordlige deler av Sverige. Det har vært vindkraft å importere derfra, men det er ikke bare i går og i dag det er heftig vær i Nord-Norge, men også kraftig vind i disse områdene i tillegg til mye nedbør og høye temperaturer.

Likevel understreker værmelderen at dette kun er prognoser som er lagt frem av analyktikere, og at prisene kan stige som et resultat av store værendringer.

Hun spår dog at været holder seg stabilt de kommende dagene:

– Slik som det ser ut nå, er det greie priser, og som går jevnt nedover. Det vil ikke være store endringer verken i Midt-Norge eller nordligere deler av landet.