Nå slipper partnere å krangle om restskatten

Torsdag denne uken begynner myndighetene å sende ut årets skattemelding. Og i år følger det med en nyhet som kan gripe rett inn i parforholdet til mange hundre tusen nordmenn.

Det handler om hvem som skal sitte igjen med skattefradraget som følger med boliglånet.

Fjerner kilde til parkrangel

Lenge har hele denne effekten tilfalt den som står som hovedlåntager i banken. Medlåntageren, som står solidarisk ansvarlig for lånet sammen med sin partner, har ikke fått denne fordelen på sin skattemelding.

For mange par har dette vært en kime til konflikt og krangel. Særlig når den ene har fått restskatt mens den andre har hatt penger til gode på skatten.

– Dette gjør vi noe med nå, sier Roar Lyby i Skatteetaten.

I år fordeles lån og renter på lån likt mellom medlåntakere i selve skattemeldingen.

– Det vil si at hvis du og din partner begge er ansvarlige for boliglånet, vil lån og renter være fordelt med 50 prosent til hver i skattemeldingene deres, sier Lyby.

Dermed utgår krangelen om hvem som skal betale restskatten i mange tilfeller.

Mulig å endre

Par som vil ha en annen prosentmessig fordeling seg i mellom, kan endre dette i selv i skattemeldingen.

– Men da er det viktig at begge to endrer prosentandelen slik at det til sammen blir 100 prosent.

– Det er spesielt viktig å sjekke fordelingen hvis én av dere har lav inntekt eller pensjonsutbetaling. Har du lav inntekt, får du kanskje ikke utnyttet hele fradraget for rentene på lånet.



Den nye ordningen ble testet ut på enkelte skatteytere i 2022.

– Det viste gode resultater, sier Lyby.

Advarer mot rare utslag

Han gjør oppmerksom på at den nye ordningen for enkelte kan fremstå som litt rar. Det kan for eksempel gjelde foreldre som har hjulpet barna med finansieringen av bolig og dermed står som medlåntaker.

– Da bør barnet for eksempel gå inn og endre sin andel til 100 prosent og foreldrene endre til 0 prosent.

En mer inngående beskrivelse av endringene finnes på Skatteetatens sider.