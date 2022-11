Nå slipper Arne å fryse i jula

Goder naboer og folk landet rundt har samlet inn penger for å hjelpe uføretrygdede, Arne Eriksen. Han har i fire år bodd i bilen og en muggen campingvogn, etter at huset hans brant ned.

Årsaken er at forsikringsselskapet har nektet å utbetale forsikringen. De mener han kan ha tent på huset sitt selv.

Til tross for at saken er henlagt av politiet, og en ekspert har fastslått at den skyldtes en feil i sikringsskapet.

Neste år kommer saken for retten.

Men nå er det endelig slutt på de uverdige forholdene han har bodd under, på Finnskogen i Våler kommune.

NY BOLIG: Her rygges Arne Eriksens nye "hus" på plass. Naboen has Anne Kathrine Ødegård takker alle som har hjulpet til. Foto: Harald Christian Eiken

– Jeg er en av naboene hans og vi synes det er forferdelig at han måtte bo i en kald campingvogn full av mugg. Vi har vært engstelige for hvordan dette skulle gå. Derfor har vi forsøkt å hjelpe ham så godt vi har kunnet, sier Anne Kathrine Ødegård,

GLAD: Arne Eriksen sjekker sitt nye hjem og takker alle som har hjulpet han. Foto: Harald Chr. Eiken

Og før helgen kunne Arne flytte ut av vogna der han har bodd den siste tiden.

Avisen Østlendingen har satt søkelys på Eriksens situasjon i en serie saker.

Den mugne, gamle campingvogna er nå fjernet fra tomta.. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

Etter at TV2 fortalte historien ble det opprettet en spleis for å hjelpe. Naboer og folk landet rundt, har gitt penger.



Nylig fikk de kjøpt en Moelven-brakke med stue, kjøkken, bad og vedovn.

– Det er enestående at så mange folk har stilt opp og hjulpet. Vi kan ikke finne oss i at mennesker skal ha det sånn, sier Anne Kathrine Ødegård.

Og det var en spent Arne Eriksen som fulgte med da naboene ryddet tomta med motorsag, og det nye «huset» ble rygget på plass.

– Dette betyr mye for meg. Nå får jeg endelig ordentlig tak over hodet, sier han.

MOELVENBRAKKE: Her følger Arne med mens naboer rygger hans nye hjem inn på tomta. Foto: Harald Chr. Eiken

Før en nabo overrakte nøkkelen til Moelven-brakken.

– Her blir det mye bedre å bo. Det blir kjempebra, sier Arne og fyrer opp i vedovnen.

Veden har han fått fra naboene sine.

– Ja, det blir lysere tider nå Arne, sier Anne Kathrine Ødegård.

Og gir ham en stor klem.