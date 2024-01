Nå skal snøen vekk

ARENDAL (TV 2): Nedbøren har gitt seg og vinden avtatt. Nå skal enorme mengder snø ryddes for at samfunnet kan gå som normalt.

Siden mandag har det lavet ned på Sørlandet, og kysten har vært rammet av vind og ekstreme mengder snø.

Heimevernet, Røde Kors og Sivilforsvaret har bistått kommunene i å ivareta liv og helse, og brøytemannskaper har jobbet på spreng for å holde veiene trygge.

Torsdag har nedbøren og vinden stort sett gitt seg, og arbeidet med å rydde bort snømengdene er i full gang.

Utenfor Tyholmen barnehage er de ansatte nettopp ferdige med å måke frem inngangspartiet.

TIMEVIS: I flere timer har Terje Eiklund og kollega Oksana Padiuk måkt snø fri fra inngangspartiet til Tyholmen barnehage. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Vi har holdt på siden sju-halv åtte i dag tidlig, sier Terje Eiklund.

Gjennom natta har snøen blåst inn i foran inngangspartiet, og snøkanten de har måkt frem er høyere enn dem selv. En av snømåkene har knekt i arbeidet.

Barnehagen har åpent, men er helt tom for barn.

– Vi skal holde åpent for barna til de med samfunnskritiske stillinger som må være på jobb, sier Eiklund.



Tyholmen skal i tillegg avlaste de barnehagene som ikke kan ha åpent på grunn av store snømengder.

– Jeg har sovet her siden tirsdag, sier Magnus OIsen.



BARNEHAGE: Ansatte ved Tyholmen barnehage har måkt alt klart dersom noen trenger tilbudet, tross begrensede muligheter for ferdsel. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Barnehagen skulle nemlig i utgangspunktet ha ordinær drift onsdag, og måtte holdes varm og fri for snø. Dermed holdt Olsen fortet på en luftmadrass.

– Var det kaldt?

– Nei da, jeg sov i tredje etasje, så det var ikke så verst, sier Olsen.



– Har reddet liv i natt



Ordfører i Arendal kommune, Robert Cornels Nordli, har sittet i en rekke krisemøter de siste dagene.

– Aller først har vi fokus på liv og helse, det er det viktigste for oss, sier Nordi og legger til:

– Nå handler det om å bli kvitt snøen.



LIV OG HELSE: Ordfører Robert Cornels Nordli sier det fremdeles er innesnødde innbyggere i Arendal kommune. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ordføreren anslår at det vil måtte jobbes gjennom helgen for å få ryddet vekk nok snø til at både biler og folk kan ferdes fritt.

– Det neste vi nå skal få på plass er at bussveiene skal opp å gå, slik at ting kan normaliseres. Jeg hører også at flere dagligvarebutikker sliter med å få varer, sier Nordli.

Arendal kommune har fått bistand av Heimevernet gjennom natten. Like før ordføreren snakker med TV 2, får han bekreftet at en person som har vært i nød har kommet seg trygt til sykehuset.

– I natt har vi hatt bruk for Heimevernets beltevogner her i Arendal, de har vært i drift og reddet liv i natt, sier Nordli.

BRØYTET HELE NATT: Helge Andersen har brøytet i hele natt, her i samtale med ordfører Robert Nordli. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Dumper snø fra kaia

Mens TV 2 snakker med ordføreren i Arendal, stanser en hjullaster og sjåføren, Helge Andersen, slår av en prat med Nordli.

– Noen gater må faktisk aller først få en passasje, og deretter må vi bredde ut slik at biler og folk kommer gjennom, sier ordføreren.



Lydbildet i Arendal sentrum er preget av brummingen av tunge brøytebiler. Lass etter lass med snø tømmes fra kaia og ut i havet.

LASS PÅ LASS: Gjennom morgenen og natta har brøytemannskapene gjort det de kan for å finne et sted å kvitte seg med snøen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det er gøy, du føler at du gjør noe nyttig, sier Andersen.

Andersen har sittet i hjullasteren og brøytet hele natten lang, og slik har det vært siden snøværet startet.

– Den korteste økta denne uka var på 12 timer, ellers har vi vært oppe i 15 og 18 timer, sier han og slår fast:

– Jeg har aldri sett at det har ramlet så mye snø på så kort tid, sier han.

Daglig leder i Agder Røde Kors, Inger Terese Væting, opplyser at natten har vært rolig, men at de var i gang igjen med første oppdrag klokken sju torsdag morgen.

– Vi hadde cirka 30 transportoppdrag i går, i tillegg til en mengde hus vi har måket en sti inn til, skriver hun i en SMS til TV 2.