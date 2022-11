Nå skal saken avgjøres: – En skjebneuke for Vassbakk

I disse dager står Vassbakk tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995.

Frem til nå har retten fått høre om hans straffehistorikk, avvikende seksuelle adferd og manglende alibi for natten da drapet skjedde.

De har også fått høre at ingen har sett Vassbakk på drapsnatten, og Tengs' siste bevegelser er nøye gjennomgått, blant annet med en omfattende befaring på Karmøy.

Men alle er enige om at den eneste grunnen til at Vassbakk sitter på tiltalebenken, er et DNA-funn på Tengs' strømpebukse.

Det store spørsmålet

Nå skal de sakkyndige som virkelig kan dette, inn i vitneboksen.

ULØST: Drapet på Birgitte Tengs (17) har aldri blitt løst. Nå er saken oppe for retten. Foto: Privat

Målet er å sette dommerne i stand til å svare på det viktigste spørsmålet i saken:

Hvordan havnet Vassbakks kjønnsmarkør på strømpebuksa?

– Påtalemyndigheten har hevdet at det er avsatt et Y-kromosom i et blodig fingeravtrykk. Vi er uenige i det. Svaret får vi nok på mange måter i løpet av denne uken, sier forsvarer Stian Trones Bråstein.

Sammen med kollega Stian Kristensen har Bråstein lagt ned mer enn 1600 arbeidstimer siden de fikk oppdraget med å forsvare Vassbakk.

LANGE DAGER: Det siste året har advokatene som utgjør forsvaret i Birgitte-saken lagt ned flerfoldige timer på å forstå det kompliserte DNA-beviset. Foto: Frode Sunde / TV 2

Mye av denne tiden har gått til å sette seg grundig inn i denne svært kompliserte materien. De har knyttet til seg ekspertise og lest den nyeste faglitteraturen.

Målet har vært å forberede seg slik at de kan stille de rette spørsmålene til ekspertisen.

– Kan falle som et korthus

TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen beskriver det som skal skje nå, som «helt sentralt».

– Som aktor sa i innledningsforedraget sitt: «Saken står og faller med DNA». Hvis Y-kromosomet ikke holder, så faller saken som et korthus, sier han.

FØLGER SAKEN: TV 2s rettskommentator, Inge D. Hanssen, følger forhandlingene i Haugaland og Sunnhordland tingrett tett. Foto: Frode Sunde / TV 2

De kommende dagene kommer noen av verdens fremste eksperter inn i retten på løpende bånd.

– Dette blir en skjebneuke for Vassbakk, sier Hanssen, og legger til:

– Uansett utfall så tror jeg det blir en ankesak, som jo allerede er forhåndsberammet i Stavanger neste høst.

Internasjonal ekspertise

På torsdag skal dr. Walther Parson fra det anerkjente instituttet GMI i Innsbruck i Østerrike forklare seg.

Det var hans team som fant YDNA-profilen og overleverte informasjonen til Sør-Vest politidistrikt i 2019.

TV 2 besøkte GMI tilbake i 2018:

På fredag er det den danske statistikeren Mikkel Meyer Andersen sin tur.

Det var han som stod for politiets andre gjennombrudd i saken, da han regnet seg frem til at det er forsvinnende lite sannsynlig at YDNA-profilen tilhører noen andre enn Vassbakk.

I tillegg kommer professor Peter Gill, dr. Arnoud J. Kal og dr. Jonathan Whitaker til Haugesund fra utlandet. De skal vitne på torsdag, fredag og mandag i neste uke.

Også to norske eksperter skal inn.

Det er sakkyndig Gro Bjørnestad og spesialingeniør Helen Johannessen, begge tilknyttet Oslo universitetssykehus.

– Det er to ting som skal belyses. For det første må det være helt sikkert at det er hans DNA som er funnet. For det andre må retten bli overbevist om at det er avsatt av ham på åstedet. Hvis retten svarer «ja» på begge spørsmålene, blir han dømt, sier Hanssen.

– Ser frem til det

Advokat Bråstein understreker at det er bevisførselen samlet som skal gi retten grunnlaget for å ta en avgjørelse, men er enig med Hanssen i at mye står og faller på det som skal skje nå.

– Vi ser frem til det som kommer. Det kommer til å være mye tung informasjon, men det kommer til å være en viktig uke for saken, sier forsvareren.

I innledningsforedraget til aktor i saken, statsadvokat Thale Thomseth, sa hun at DNA-beviset må tolkes ut fra det de vet om åsted, personer og hendelser.

FORBEREDT: Både påtalemyndigheten, med statsadvokat Thale Thomseth i spissen og forsvaret har forberedt seg godt til det som skal skje i retten denne uken. Foto: Frode Sunde / TV2

De har ikke lykkes med å fastslå hva slags type DNA Y-kromosomet stammer fra, men de har anført overfor retten at det enten stammer fra spytt eller såkalt epitel.

Epitelceller er en fellesbetegnelse på celler som vi finner på kroppsoverflater eller i kjertler, for eksempel hudceller.

Påtalemyndighetens hypotese er altså at det ble avsatt med blodige fingre. Før retten settes på tirsdag, sier Thomseth det samme som Bråstein og Hanssen.

– Ja, det er kjempeviktig det som kommer nå. DNA-beviset skal opp og det er hovedbeviset i saken, sier hun.

Det er ventet at rettssaken vil fortsette frem til rett før jul. Slik fremdriftsplanen ser ut nå, vil aktoratet og forsvaret holde sine prosedyrer henholdsvis 21. og 22. desember.