– Nå skal det bli lettere å fly

– Jeg er imponert. Ikke minst over den fantastiske utsikten.

– Det er Vestfjorden vi har under oss, ikke sant? spør Geir Karlsen og peker utover mot fjellene i Steigen på vei mot Lofoten.

Den administrerende direktør i Norwegian er på sitt aller første besøk i Nord-Norge som nybakt eier av Widerøes Flyveselskap.

Han starter dagen med å hilse på noen av de mange ansatte ved hovedkontoret i Bodø. Så går turen raskt videre til flyplassen.

Karlsen stopper opp og tar en rask titt på avgangstavla. Den er tapetsert med den grønne logoen til Widerøe.

– Grønn er en fin farge, og det er helt klart mye grønt her, sier Norwegian-sjefen.

– Men det er lite rødt som i logoen til Norwegian?

– Det kan bli mer, forteller han kryptisk.

Bak spakene om bord i Widerøe-flyet sitter kaptein Odd Thomassen. Han er en skikkelig veteran med over 25 år i selskapet.

SPENNENDE: – Jeg har store forventninger til at dette samarbeidet blir fra for passasjerene våre, sier Odd Thomassen, Kaptein i Widerøe. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Nå har han og de 3500 andre ansatte i Widerøe fått nye eiere.

– Vi har en del ulike erfaringer og kompetanse i begge de to selskapene. Jeg tror vi vil komme styrket ut av dette med oss på lasset. Jeg forventer et godt og fruktbart samarbeid i tiden fremover, slik at kundene får et godt tilbud til slutt, sier Thomassen.

Det kom som en stor overraskelse at Norwegian kjøpte konkurrenten Widerøe i fjor høst. Prisen ble på drøye 1,1 milliarder kroner.

Var usikker

Etter en langvarig prosess, snudde konkurransetilsynet. Rett før jul kom godkjennelsen for et oppkjøp.

– Vi møtte argumenter fra konkurransetilsynet som ikke gikk vår vei. Vi var sterke i troen, men det var perioder der vi var usikre på om dette kom til å bli godkjent, innrømmer Karlsen.

T-BANEN: Widerøe er svært viktig for innbyggerne i Nord-Norge og langs kysten. Her fra flyplassen på Leknes i Lofoten. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Det vi synes var veldig hyggelig, var at Konkurransetilsynet spurte passasjerene og kundene om hva de synes.

– Nå kan kombinasjonen Norwegian og Widerøe i enda større grad ta opp konkurransen med en dominerende aktør som har fungert i markedet i svært lang tid, sier Karlsen.

På grunn av prosessen til Konkurransetilsynet, har ikke det to selskapene kunnet innlede noe offisielt samarbeid før nå. Men Norwegian-sjefen har allerede flere planer.

Blant annet skal kundene i fremtiden kunne fly med en gjennomgående billett på tvers av de to selskapene.

– Et av de viktigste områdene blir nå å sy sammen Widerøe sitt nettverk sammen med Norwegian sitt nettverk. Det vi ser er at vi skal få til en sømløs gjennomgående trafikk der man kan benytte seg av Norwegian i enda større grad enn det man har gjort i dag.

– Det vil ta litt tid før det blir en løsning slik at begge selskap kan selge hverandres produkter, men det kommer. Det er bare et spørsmål om tid, forklarer han.

Widerøe er store på kortbanenettet og på mellomdistanse-flyvninger. Norwegian har større fly, og lengre distanser.

– Det vil gi et bedre tilbud for passasjerer som reiser både fra utlandet og inn til Norge.

– Det er et krav

På flyplassen i Bodø står Frank Hansen.

Han er på vei til Stokmarknes lufthavn, Skagen i Vesterålen. I hånden har han en flybillett som koster tur/retur 3200 kroner.

– Det er veldig bra for oss som bor ute i distriktene at Norwegian nå kommer inn som eier. Det betyr vel at vi kan få gjennomgående billetter fra distriktene, via Bodø, og ut til de store byene i både inn- og utland. Men billettprisene må ned. Det er et krav, sier Hansen.

EGET SELSKAP: Norwegian vil som eiere av Widerøe få en del doble funksjoner fremover, men vedlikeholdet av flyene vil uansett skje ved hovedkontoret i Bodø også i fremtiden. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

I Nord-Norge har man levd med høye priser på flybilletter lenge nå, og for mange er det en smerteterskel for hva lommeboka tåler.

– Jeg reiser mye fra Vesterålen og Skagen lufthavn. Prisene er helt horrible, så jeg håper virkelig at prisene skal ned.

– Jeg håper også at de bygger ut kapasiteten på kortbanenettet slik at det blir flere avganger. Spesielt mot Lofoten og Vesterålen. Det bety mye for meg, sier Håkon Bendiksen.

Jørn Nyvoll venter på at flyet til Mo i Rana skal gå.

– Jeg har reist fra Sørkjosen, via Tromsø til Bodø, deretter går turen videre til Mo i Rana med Widerøe. Det merkes godt på lommeboken at distriktsbillett er blitt dyre. De bør sette ned prisene, sier Nyvoll.

Ingen garantier

55 prosent av Widerøe sine flyruter er anbudsruter.

Det vil si at disse strekningene er subsidiert av staten. Her vil det komme prisendringer.

– Anbudet gjør at maksprisene synker med 50 prosent fra første april. Det gjør at de reisende vil oppleve en helt annen virkelighet, også får vi håpe at rammebetingelsen er med oss.

– For det handler jo blant annet om drivstoffpriser og valutakurser. Vi håper at vi kan få til et rimeligere tilbud ut til markedet enn det man ellers ville ha fått gjennom det vi gjør med Norwegian nå, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

FORNØYDE KARER: Både administrerende direktør i Norwegian, Geir Karlsen (t.v) og administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, er sikker på at kundene vil få stor glede av det nye eierskapet. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Men det er mange ruter som ikke er subsidiert av staten. Kan du garantere billigere billetter på disse strekningene, Karlsen?

– Vi garanterer ingenting. Det er markedet som tilbud og etterspørsel som bestemmer det, sier Karlsen.

Det å eie to flyselskap gjør også at det blir en del doble funksjoner. Blant annet avvikling og overvåking av rutetrafikken skjer både i Bodø (Widerøe) og i Oslo (Norwegian).

– Vi har snakket om at vi skal ta ut synergiene mellom de to selskapene, men samtidig har vi sagt at Widerøe skal bestå som i dag med den samme ledelsen, og med kontor her i Bodø.

Ser lyst på dette

– Vi skal ikke si opp folk, eller å slå dette sammen. Det er ikke planen per i dag. Det er helt sikker ting som Widerøe kan hjelpe Norwegian med, og motsatt. Det vil vi bruke litt tid på å gå inn i nå, sier Karlsen.

– Var dette et være eller ikke være for videre drift av Widerøe?

– Nei. Det var det ikke, men det er en stor trygghet å ha en finansielt sterkt eier. En norsk driver var det vi hadde håpet skulle bli løsningen, sier Nilsen.

Vi nærmer oss Leknes i Lofoten. En 20 minutters flytur er over.

Kaptein Thomassen lander som vanlig trygt og stødig, til tross for en litt vindfull dag. Slike forhold er han vant med.

Nye reisende står klare til å gå om bord.

Det to direktørene for hvert sitt flyselskap skal tilbake til Bodø igjen etter ett raskt bakkeopphold.

– Er du redd for arbeidsplassen din nå som Norwegian er ny eier, Thomassen?

– Overhodet ikke. Vi ser lyst på dette her, sier veteranen bak spakene i Widerøe-flyet.