Nå skal «alle» ha dette

Januar er for noen blåmandag økonomisk.

Samtidig ser handelsstanden at det er mange som er på utkikk etter varer, og særlig salgsvarer, i starten av det nye året.

– Vår data viser at januar er sterk måned for netthandelen, med mange salg og tilbud. Trafikken hos oss ligger langt over en normal måned ellers i året, som igjen viser at mange nordmenn er på jakt etter gode tilbud og produkter til rett pris, sier Christoffer Reina, sjef for Prisjakt.

TV 2 har tatt en prat med de to store sammenlikningstjenestene for pris i Norge, Prisjakt og Prisguiden, for å få høre hva folk søker på nå.

Og det er noen helt klare, nye trender inn i det nye året.

Enorm økning

Enkelte sitter kanskje med budsjettet for året, og forsøker å få endene til å møtes.

Da er det åpenbart at mange nå går inn og søker etter vedovner og peiser.

Hos Prisjakt ser de at det søkes 250 prosent mer etter denne kategorien den første uken i det nye året, sammenliknet med samme uke året før.

DRØM: Mange drømmer om peis nå, når strømprisene er høye og kulda trenger på. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Vedovner og peiser ble en veldig populær kategori i 2022, og fortsetter å være det. Bare siden i sommer har varelageret sunket med hele 33 prosent, sier Christoffer Reina, Norgessjef i Prisjakt.

Han forklarer at når varelageret synker såpass mye, vil det innebære at kundene ikke alltid kan velge på øveste hylle.

– Når varelageret har sunket med såpass, innebærer det at det er betydelig vanskeligere å finne produkter som er i lager hos alle butikkene i segmentet. Mange butikker kan være utsolgt på alle modeller, men det kan fortsatt finnes en eller flere butikker som har den i lager, sier han.

Han ønsker av konkurransehensyn ikke si nøyaktig hvor mange søk som er gjort i kategoriene, men kan avsløre at det er snakk om titusentalls eller hundretusentalls i de forskjellige kategoriene per år.

Hos Prisguiden er varmepumper en av varene flest søker på, forteller Erik Andreassen-Perez, daglig leder i Prisguiden.

5000 prosent økning

En annen kategori som har hatt en ellevill økning så langt i 2023, er kategorien «sklibeskyttelse og brodder».

Her har antallet søk fra samme uke i fjor, økt med 4921 prosent hos Prisjakt.

– Det er en enorm økning i interesse, men varelageret ser ut til å holde godt. Vi får gi skylden på været og glatte fortau. Dette er et typisk produkt som er sesongbetont og veldig avhengig av forholdene ute, sier Reina.

Hos Prisguiden ser de også klare tendenser ut fra klimaet.

– Ikke helt overraskende, med det været vi har hatt mange steder i starten av januar, har både snøfresere, strøsand og veisalt vært blant de mest populære produktene å søke etter pris på i Prisguiden, sier Andreassen-Perez.

GLATT: Den glatte starten på året har gjort at antallet søk etter brodde har økt med 5000 prosent fra samme tid i fjor. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

En annen sesongbetont vare ser ut til å være tredemøller, nå i nyttårsforsettenes tid. Her har antallet søk økt med 429 prosent fra samme tid i fjor.

Reina synes det er vanskelig å forstå hvorfor økningen har vært så voldsom her sammenliknet med første uken i året i fjor, men sier at varelagerene har sunket betraktelig siden sommeren.

– En stor nedgang i tilgjengelighet kan også har sammenheng med populariteten til produktene inne kategorien, sier han.

Årets julegave

En av årets store julegaver, var airfryers. Flere steder var dette utsolgt før jul.

Kanskje fikk ikke alle som ønsket seg dette, det til jul denne gang. Det er iallefall god kok på søketjenestene etter nettopp airfryer.

– Airfryers ble kåret til årets julegave av oss i fjor, og interessen til produktet har vært stor i lengre tid. Noe som absolutt har gitt utslag på varelagerstatusen da den har sunket med 27 prosent siden november, sier Christoffer Reina, Norgessjef i Prisjakt.

MANGE MODELLER: Det finnes mange forskjellige modeller av airfryere. Enkelte er nå utsolgt. Foto: TV 2

Prisguiden har airfryer som det fjerde mest populære søkeordet i januar så langt.

– Vi ser også at Playstation 5 nå er svært ettertraktet. Både Airpods, iPhone og airfryere er eksempler på produkter hvor interessen fortsatt er stor – også nå etter jul, ser Andreassen-Perez.

Mer salg

Andreassen-Perez forteller at det er flere salgsvarer hos nettbutikker nå i januar enn noen gang.

Økningen i antallet salgsvarer er på hele 32 prosent, sammenliknet med samme tid i fjor.

– Vi har sett at trenden fra julehandelen og romjulen har fortsatt utover i den første uken av januar. Det er flere tilbud nå enn det var i samme periode i fjor. I vår tilbudsoversikt fra de mer enn 700 nettbutikkene vi prisovervåker, hadde vi hele 32 prosent flere produkter på tilbud den første uken i januar i år enn i fjor, sier han.

Også før jul var det flere salg enn vanlig allerede tidlig desember. TV 2 kunne da fortelle at dette blant annet handlet om at enkelte butikker har store varelagre etter pandemien, og at disse neppe ble tømt til jul.

– Vinterjakker, ryggsekker og joggesko er fremdeles blant de produktene det er mest tilbud på. Prisguiden definerer et tilbud som prisen på en vare som har gått betraktelig ned i forhold til laveste markedspris over tid, sier han.

Spinnvilt hos butikkene

Hos Elkjøp kan de også bekrefte at forespørselen av airfryere tar helt av.

– Airfryers har vært svært populære i lang tid, og kommer høyt opp på listen over de mest populære produktene fra fjorårets Black Week-kampanje, og under julehandelen generelt. Det gode salget fortsetter inn i januar, sier Arnestein Værdal, salgssjef i Elkjøp Norge til TV 2.

POPULÆRT: «Alle» skulle ha Airfryer til jul. Og det kan virke som at hypen har fortsatt inn i det nye året. Foto: David Parry / NTB

I tillegg til selve airfryeren, er det en rekke populære tilbehør.

– Vi ser også en stor økning i salg av tilbehør som kan gjøre det populære kjøkkenapparatet enda mer allsidig, sier han.

Andreas Nyheim hos XXL kan bekrefte at det er ellevill interesse for brodder, samt for pigging av sko.

– Enkelte varehus har solgt mellom fem og ti ganger så mange brodder som normalt. Vi jobber på spreng for å fylle på med varer, sier han.