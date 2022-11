Nå skal «alle» ha dette: – Har tatt helt av

Vi har sett det før.

I høst var det en lampe som ble utsolgt etter at den ble populær på TikTok.

Ifølge Clas Ohlson gikk det bare få timer fra lampen gikk viralt til det var synlig i hyllene.

Tidligere har alt fra sengetøy til billig parfyme blitt revet ut av hyllene.

Nå er det imidlertid en ny type vare som har blitt «hot» etter TikTok-eksponering.

Daglig leder Frank Bjørnsletten ved Clas Ohlson på Hamar har bitt seg merke i trenden som på nytt er positive nyheter for varehuskjeden.

Har eksplodert

Denne gangen er det en ny avdeling i butikken som får merke økt etterspørsel som følge av det sosiale mediet.

Videoer som dette er nemlig populært på TikTok:

– Akkurat nå er folk veldig opptatt av at de skal rydde og holde orden. Hvordan folk har det i skuffer og skap, har blitt veldig «in», særlig kjøleskapsoppbevaring, sier butikksjefen.

Boks-feber

Trenden har ført til at gjennomsiktige oppbevaringsbokser rives ut av hyllene.

– Det har tatt helt av, og det fortsetter bare å øke. De fleste sier de har blitt oppmerksom på varen via sosiale medier eller venner, sier Bjørnsletten, som forteller at også kollegaer i andre Clas Ohlson-butikker merker økt etterspørsel.

I BOKS: Frank Bjørnsletten, daglig leder ved Clas Ohlson på Hamar, kan fortelle om økt etterspørsel etter oppbevaringsbokser. Foto: Privat

Butikksjefen så først en økning i pandemien, men veksten har altså ingen ende tatt.

– Det begynte med vanlige oppbevaringsbokser, så har det flyttet seg over til det man har på kjøkkenet. Bokser man kan bruke til oppbevaring av mel, sesamfrø og slike ting.

Bjørnsletten uttalt seg først om trenden til Hamar Arbeiderblad.

Tror økonomi spiller inn

Han sier det er unge mennesker som i størst grad går til innkjøp av oppbevaringsboksene.

– I enkelte perioder har vi vært utsolgt, men nå er logistikken rundt disse varene bedre.

Bjørnsletten tror økonomiske nedgangstider også fører til at folk går til innkjøp av disse varene.

– Med slike oppbevaringsbokser kan du se akkurat hvor mye du har igjen, og varene holder seg også lenger.

– Hva tror du blir neste trendvare?

– For å si det på denne måten, jeg har ikke TikTok. Man vet aldri hva som dukker opp, og det viser hvilken makt sosiale medier har, sier Bjørnsletten.

Lettfordøyelig innhold

Cahtrine von Ibenfeldt er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI i Trondheim.

Hun sier TikTok for mange er en viktig plattform for underholdning og informasjon.

– Der vi tidligere har oppfattet plattformen til å være forbeholdt de yngre brukerne, er det ifølge Ipsos 20 prosent av den voksne befolkningen i Norge som har en profil på TikTok.

PÅVIRKNINGSKRAFT: Høyskolelektor Cathrine Von Ibenfeldt peker på elementer som kan gjøre at en TikTok-video går viralt. Foto: Handelshøyskolen BI

– Hvordan har plattformen endret hva som blir en trend?

– Videoer som skaper engasjement blir sett av mange, og dermed er det jo ingen umulighet at selv den mest reklameskeptiske personen får med seg at det er et kupp å kjøpe en billig og fancy lampe, eller hvor bra det er å få organisert skuffer og skap i oppbevaringsbokser.

Ibenfeldt sier innholdet i TikTok-videoer er det mange beskriver som «snackable» eller lettfordøyelig.

– Det er ofte et kort og konsist budskap, og gjerne med god musikk og andre visuelle effekter som tiktokerne liker godt. Det vi liker godt og engasjerer oss i får vi gjerne mer av, og da repeteres det glade budskap om for eksempel en billig og fancy lampe.