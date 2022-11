Nå shopper kundene strøm som aldri før: – Folk er sinte

SJOKK: Mange Fjordkraftkunder fikk sjokk da de mottok faktura i november. Det har ført til at kunder sikrer seg spotprisavtaler som aldri før. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Mange føler seg nok litt lurt. Da er det klart at de da vurderer å skifter leverandør, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt.

Den siste måneden har det rast rundt enkelte strømselskap, etter at mange kunder fikk langt høyere strømregninger enn forventet.

Først fikk Tibber-kunder en unormal høy regning i oktober, etter at selskapet innførte forhåndsbetaling for halve kommende måned.

Så fikk mange av Fjordkraft sine kunder tredoblede strømregninger. Kundene vadde såkalt variabel prisavtaler, og siden strømstøtten følger spotprisene ble kundene på mange måte «straffet» da strømprisene droppet over natten.

Dette har gjort kundene bevisste som aldri før.

Smell for de trofaste

– Kundene med variabel prisavtaler har tradisjonelt sett vært de som har hatt minst interesse i å følge med i strømmarkedet. De har vært trofaste kunder, og ikke byttet rundt, sier kraftanalytiker Lilleholt i analyseselskapet Volue Insight.

PRISDROPP: Da strømprisene brått sank i oktober og november gikk kunder med fastpris- eller variabel avtale på en skikkelig smell. Foto: Ingvild Gjerdsjo / TV 2

Ved variabel strømavtale endrer ikke prisene seg fra time til time, slik som spotpris. Det kan føre til at selskapene kan ha forsinkelser på å flytte opp og ned prisen etter markedet.

– Med det enorme prisfallet i oktober og november blir det veldig synlig at selskapet ikke flyttet prisen etter markedet, sier Lilleholt.

Dobbelt som mange

Sammenligningstjenesten Elskling.no sammenligner priser fra ulike strømleverandører og kan si mye om kundeatferd.

"Alle" velger nå spotpris, sier strømanalytiker hos Elskling, Anne By Nazemi. Foto: Elskling.no

– Så godt som alle strømkunder bytter nå til spotprisavtaler. I august hadde 74 prosent spotpris, i oktober valgte 93 prosent spotpris og i november mer enn 99 prosent, sier Anne By Nazemi.

Hun forteller at bare denne uken har dobbelt så mange sjekket strømprisene, sammenlignet med for to uker siden.

Konkurrentene ringes ned

Tall fra Elhub - Statnett sitt datterselskap - viser nesten 30.000 leverandørskift i september, som er en økning på over 50 prosent.

Tallene sier ikke noe om hvilke selskap kundene beveger seg fra, eller hvilke selskaper de går til, men er en klar indikator på at flere kunder enn normalt bytter strømleverandør.

Bytte strømselskap? Finn ekspertenes tips nederst i saken!

Tibber og Fjordkraft vil ikke si hvor mange kunder som har sagt opp, men konkurrerende selskaper TV 2 har snakket med sier de har hatt en økt etterspørsel den siste måneden.

"STRØMSJOKK": Flere strømselskap sier de har økt kundepågang etter at Tibber og Fjordkraft var ute i hardt vær. Foto: Aage Aune / TV 2

– Etter at ti-tusenvis av familier fikk fakturasjokk i starten av november har antall henvendelser eksplodert, sier daglig leder i Saga Energi, Tommie Rudi.

Selskapet sier de daglig mottar over 100 bestillinger og har en mangedobling i trafikken.

– Sinte og skuffet

Rudi forteller at de også får svært mange telefoner fra folk som tar kontakt trenger veiledning om bytte av leverandør.

– Mange forstår ikke hvorfor de har fått rekordhøye regninger, til tross for at spotprisen har falt kraftig fra september til oktober. De var rett og slett ikke kjent med hvilke type avtaler de har hatt, men har hatt tillitt til at de er ivaretatt på en samvittighetsfull måte, sier Rudi.

– De er både sinte, skuffet, frustrert og fortvilet.

Flere kunder

Maren Kamp i strømselskapet Elekt sier de først opplevde en kundeoppgang da Tibber innførte forskuddsfakturering.

– Men da de nye og strengere reglene for markedsføring av strømavtaler trådte i kraft 1. november, fikk vi en enda større vekst.

I midten av november rapporterer strømleverandøren om en økning i kundemassen på ti prosent.

Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Etablerte aktører

Også strømleverandørene Vibb, Talkmore Strøm og Norgesenergi sier de har økt etterspørsel. Sistnevnte er en av Norges største strømleverandører. De tror oppgangen til dels handler om at Tibber krevde inn utvidet betaling for oktober.

– Det førte til at en del av deres kunder valgte å bytte leverandør. Men vi tror også at etterspørselen kan handle om at folk i større grad ser etter det de opplever som trygge og etablerte aktører når det er usikre tider, sier Geir Arne Gundersen i Norgesenergi.

Fjordkraft mister kunder

Fjordkraft, som også er et av landets største selskap, sier de gjerne skulle vært foruten denne situasjonen, men understreker at ingen hadde forutsett den ekstraordinære endringen i kraftmarkedet.

LEI SEG: Fjordkraft sier de er lei seg for å ha havnet i denne situasjonen, men at de ikke er den eneste aktøren. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi er ikke den eneste aktøren som opplevde dette, og vi har også nye kunder som kommer til oss. Men de kundene som går, er nok de som er mest frustrerte og skuffet. Det er vi lei oss for, sier Frode Fjellstad i Fjordkraft.

Selskapet gir heller ikke ut tall, men sier det nok er flere kunder som bytter leverandør denne måneden enn normalt.

– Det syns vi er leit.

Tidligere i november ble strømselskapet nedringt, og kundesenteret til Fjordkraft hadde ventetider på en og en halv time.

– Det har roet seg, men det er fremdeles høyt påtrykk. Nå er det 20 minutter, sier Fjellstad.

Nytt oppsving

Tibber er også ett av selskapene som har opplevd at kundene svikter, og har uttalt til avisen Firda at fokuset deres nå er «å få disse tilbake, og det har vi en god plan for».

– Merker dere at kunder forlater dere i større grad nå enn en normalmåned?

– I Tibber har vi sjelden hatt «normale» måneder, sier Gaute Haaversen-Westhassel, PR og kommunikasjonssjef i Tibber.

TIBBER: Strømselskapet Tibber var i hardt vær i oktober etter at selskapet krevde dobbelt betalt i oktober. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han forteller at selskapets enorme vekst de siste årene handler om at de har utfordret en tradisjonell bransje, og hjulpet kundene å redusere strømforbruket sitt.

– Vi opplever også nå i november at kundeveksten tiltar, fordi behovet for slike løsninger øker når det blir kaldere ute.

Fra og med november faktureres kundene til Tibber som normalt.

– Men vi forstår at mange har vært opprørte, spesielt i oktober som var en overgangsmåned, sier Haaversen-Westhassel-

– Velg spotpris

Ifølge Forbrukerrådet tar det vanligvis bare 3-4 minutter å bytte strømavtale, og rundt to uker før ny avtale trer i kraft.

TV 2 spurte to strømeksperter, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, Ulf Møller og strømjournalist i Europower, Magnus Lingjærde, om råd dersom man skal bytte strømleverandør.

Slik bytter du strømavtale:

1. Få tilbud skriftlig. Vurder grundig før du inngår avtaler.

2. Vær obs på bindingstid og påslag.

3. Sjekk om du betaler for tilleggstjenester, som app.

4. Sjekk om selskapene har fått mye klager - og unngå de.

5. Avtalen din kan endre seg. Les e-poster fra selskapet.

6. Velg spotpris.