Nå ser ekspertene rente-lys i tunnelen

RENTESTOPP: Ny rapport peker mot at rentetoppen er nådd for denne gangen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ny rapport gjør ekspertene optimistiske. Det kan være godt nytt for din lommebok neste år.

De økende rentene har det siste året spist opp stadig mer av budsjettet for mange nordmenn. Nå ser det ut til at toppen endelig er nådd, og at renten til og med skal litt nedover igjen.

Bakgrunnen for det er en fersk rapport fra Norges Bank, der ledere fra over 400 bedrifter og organisasjoner er intervjuet om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

– Ingen rentehopp i desember

Innholdet i den gjør at fagmiljøene er overraskende samstemte om at renten ikke skal høyere, i hvert fall ikke på lenge.

FORVENTER RENTEKUTT: Roger Bjørnstad, Sjeføkonom, LO tror Norges Bank gradvis vil justere renten ned i 2024 . Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg tror det er riktig å holde renten i ro i desember, og så justere den ned neste år på grunn av de økonomiske utsiktene vi nå ser, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO.



Han mener Norges Bank vil måtte sette ned renten neste år fordi den norske økonomien har blitt forverret gjennom de mange renteøkningene.

– Det er uheldig at vi har hatt en så rask renteoppgang, for så å måtte sette renten ned, sier Bjørnstad.



Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk venter at aktiviteten vil holde seg uendret i fjerde kvartal, for så å avta i begynnelsen av neste år.

Lavere lønnsvekt

Den direkte kontakten med lederne gjør det mulig å hente inn informasjon som ikke dekkes av statistikk eller fanges opp i et spørreskjema.

Lønnsveksten neste år forventes også å bli lavere enn i 2023, og lavere enn det som var sentralbankens anslag i siste pengepolitiske rapport.

Der ventet man at lønningene ville stige 5,2 prosent neste år, mens bedriftene selv venter en årslønnsvekst på 4,5 prosent neste år.



Forventer flere rentekutt

På Norges Handelshøyskole er professor i innovasjon Tor Wallin Andreassen optimistisk på vegne at den norske låntakere.

OPTIMIST: NHH-professor Tor Wallin Andreassen tror norske låntakere kan se fram mot flere rentekutt. Foto: ODD MEHUS

– Jeg forventer flere rentekutt neste år, sier NHH-professoren.

Han mener de mange rentehevingen har vært nødvendige fordi man har vært nødt til å ta kjøpekraft ut av husholdningene for å få bukt med inflasjonen.

– Alle store barometre viser at konsumentenes forventninger til fremtiden har vært negative. Vi holder tilbake, og det gjør at etterspørselen etter varer og tjenester har gått ned. Dermed avtar også prispresset, sier Andreassen.

Nå mener han «hestekuren» for norsk økonomi langt på vei er fullført.

– Etter jul vil rentekutt gi folk flest mer kjøpekraft. Dette er en fin justering av den norske økonomien, sier han.



– Økonomisk vendepunkt

– Nettverket bekrefter at det i vinter går mot nedgang i sysselsettingen og en lavere kapasitetsutnytting enn normalt. For realøkonomien er det et økonomisk vendepunkt som er raskere enn det Norges Bank har forventet, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.



Han forklarer at man har forsøkt å kjøle ned økonomien for å få ned inflasjonen og når det blir et lavere press i økonomien så vil prispresset dempes.

– Selv om Norges Bank tidligere har sagt at renten trolig skal opp i desember har de også sagt at renten kan holdes uendret hvis prisveksten går ned. Nå er vi der at Norges Bank kan være tryggere på det, sier sjeføkonomen.



Han tror at rentenivået har hatt en større negativ effekt enn Norges Bank hadde ventet, men tror likevel ikke på mange rentekutt i 2024.

FØRJULSGAVE: Marius Gonsholt Hov, Sjeføkonom I Handelsbanken tror ikke Norges Bank vil øke renten ytterligere i desember. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg tror det kan komme kutt, men ikke så mange som de 4–5 markedet nå priser inn. Da tror jeg heller at Norges Bank vil holde renta på samme nivå som nå og se an gjennom vinteren, sier Marius Gonsholt Hov.



Oppfordrer bankene

Uavhengig av hva Norges Bank gjør på neste rentemøte kan det også være håp om at bankene på eget initiativ setter ned renten, slik man nå ser at flere banker gjør i Sverige.

– Det er ikke tvil om at norske banker har økt rentemarginene sine mer enn det er grunnlag for. Jeg forventer derfor at også norske banker setter ned sine renter. Det kan de gjøre allerede nå, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO.