Nå selger Cato (31) krypto-riggen – og han er ikke alene

Høy strømpris, verdifall og fundamentale endringer i verdens nest største kryptovaluta «Ethereum» har gjort at interessen for såkalt hjemme-mining har kjølnet.

For de som ikke har særlig kjennskap til kryptovaluta, kan det fremstå som noe litt uhåndgripelig.

Men for mange av dem som investerte tidlig, har det i større eller mindre grad vært en gullgruve.

– På det meste tjente jeg mellom 50-60 000 kroner i måneden på krypto-mining. Det har ikke så mye med hva slags skjermkort jeg bruker, men hvor mye datakraft jeg klarer å produsere, sier Cato Andersen.

– Lønnsomheten er hundre prosent styrt av markedet, og det er ekstremt mange som har handlet med Ethereum. Det presser opp prisene.

Nå er det derimot helt andre tider.

Det siste året har det skjedd store omveltninger, og eksperter ser en tydelig nedgang. Mer om det etterpå.

Dette er kryptomining - kort forklart Kryptovaluta som Bitcoin og Ethereum er en form for penger som kan brukes til å handle på internett. Istedenfor å bruke en bank til å gjennomføre transaksjonene, bruker man datakraft fra vanlige folk rundt om i verden til å gjennomføre og godkjenne transaksjonene. De som kobler seg på blokkjede-nettverket og stiller datakraft til disposisjon slik at handlene kan gjennomføres, kalles ofte «minere». Hvis en «miner» bidrar med sin datakraft til å løse de enormt komplekse oppgavene som transaksjonene krever, kan vedkommende tjene en slant kryptovaluta. Godkjenningen av disse internett-transaksjonene er enormt strømkrevende, fordi datautstyret brukes på maksimal kapasitet for å løse komplekse operasjoner. Kilde: Store norske leksikon

– Betalt for oppvarming

I fjor sommer gjorde 31-åringen som mange andre - kjøpte inn en solid teknorigg med kun ett formål, nemlig å grave ut kryptopenger på internett. Populært kalt «mining».

Med en ny-pris på 330 000 kroner, står stativet med 27 sammenkoblede skjermkort og durer i hjembygda Årdal.

– Det produserer mye varme, så du kan si jeg får betalt for å varme opp leiligheten. Genialt, og mye bedre enn varmepumpe, sier Andersen.

For ham startet krypto-karrieren i 2014, på en laptop i studietiden. Han solgte seg ut, og «angret som en hund» etterpå ettersom verdien steg dramatisk i tiden som fulgte.

Etter en liten snartur inn og ut av markedet i 2018, gikk han for fullt inn i 2021.

En sterk oppgang i kryptomarkedet kombinert med lav strømpris, gjorde det svært lønnsomt å mine for egen maskin.

Verdifall

Nå er tidene ganske annerledes. Mining er enormt strømkrevende, og de høye kraftprisene har gjort et solid innhogg i profitten til mange.

– I dagens strømmarked er det helt vilt dyrt i sør, og billig i nord. Hvis jeg ikke får solgt riggen min, sender jeg den til Nord-Norge, sier Andersen.

I tillegg til kraftprisen, har det globale markedet falt de siste tolv månedene. I november i fjor var Etherum-kursen på 4800 dollar.

I skrivende stund er kursen helt nede i 1300 dollar, og flere tror den skal enda lenger ned.

Lavere interesse

Tall som TV 2 har fått fra Finn.no, viser en definitiv endring i interessen rundt mining-rigger.

Statistikk som viser antall søk på ordet «mining», viser at tallet er mer enn halvert, sammenlignet med flere måneder i fjor.

Mange søkte spesielt mye i månedene februar-mai 2021, da Ethereum var i sterk vekst.

Tror på salgsskred

Hvis man ser på antall annonser med ordene «mining» i seg, er det langt mindre aktivitet i dag enn i fjorårets gullmåneder.

Andersen tror vi står overfor et skred av rigg-salg den kommende tiden.

– Ja, det tror jeg absolutt. Mange har lånt penger for å kjøpe dem, og jeg tror ikke vi vil se en positiv oppgang i markedet før kanskje i januar/februar. Det er veldig mye usikkerhet akkurat nå, sier Andersen.

Strømforbruk tilsvarende Finland

Kryptovaluta-ekspert Torbjørn Bull Jensen i Arcane Crypto sier det har skjedd et stort skifte, særlig blant de som miner hjemme.

– Det er absolutt en flukt blant dem, og det er tre grunner til det. Høy strømpris, verdifall på Bitcoin og andre kryptovaluta-kurser, og at det ikke er mulig å mine Ethereum lenger, sier Jenssen.

Da snakker han om skiftet som har fått navnet «The Merge».

Det skjedde 15. september, og innebærer blant annet at kryptovalutaen Ethereum ikke lenger skal bruke datakraften til minerne for å gjennomføre transaksjonene.

Dette har blant annet ført til at den globale strømbruken til kryptovalutaen har falt med 99 prosent.

For å sette det i kontekst - før The Merge hadde Ethereum et globalt strømforbruk tilsvarende Finland. Slik er det ikke lenger.

Fundamental endring

Nå skal valutaen heller bruke det som kalles for «proof of stake».

I klartekst betyr det at man går vekk fra å bruke privatpersoner sin datakraft, og heller tar i bruk store kryptovaluta-børser til å gjennomføre handler og transaksjoner.

Målet med dette er å legge til rette for teknologi-endringer, slik at det blant annet blir mulig å gjennomføre flere Ethereum-handler enn det som er mulig i dag.

– Det er et stort spørsmål hvordan dette blir, men skiftet har skjedd og det fungerer akkurat nå. Om dette får endringer som spiller seg ut over tid, vet vi ikke før det har gått flere år, sier Jenssen.

Så mange har krypto

Det er lett å tenke at krypto-handel kun er forbeholdt de spesielt interesserte og teknisk begavede, men det er ikke tilfelle.

En undersøkelse fra mars i år, gjennomført av EY og Arcane Research, viser at hele 10 prosent av voksne nordmenn nå er involvert i kryptovaluta.

Det betyr at hele 420 000 nordmenn eide kryptovaluta i mars 2022.

– Dette har blitt veldig mye mer utbredt enn mange kanskje har fått med seg, og er helt klart kommet for å bli.

– Men er gullalderen over for hjemme-minere?

– Dette har nok alltid vært en nisje som relativt få har drevet med, men det man vet er at du går i underskudd hvis du miner i Sør-Norge. Man kan likevel alltids ha en maskin hvis man vil varme opp hjemmet, sier Jenssen.

Endrer kurs

Hjemme-miner Andersen sier det ikke er The Merge som er hovedgrunnen til at han nå selger riggen sin.

– Dette har de annonsert i fem år, så jeg er nesten mer overrasket over at det faktisk skjedde. Jeg skjønner godt at de gjør det, for det er enorme summer som flyttes.

Det er hele sammensetningen av grunnene som er nevnt i denne artikkelen som er årsaken til salget, men Andersen vil ikke gi seg med mining av den grunn.

– Nei, nå ser jeg etter andre valutaer å investere i. Jeg kaster meg ofte med på nye prosjekter som omhandler krypto. For meg er dette en helt unik og fantastisk teknologi som har kommet for å bli, sier Andersen.