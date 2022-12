Nå ryker parforhold over hele Norge – disse årsakene går igjen

Vi er inne i høysesongen for samlivsbrudd. Her er ekspertenes beste tips for å hindre brudd.

JULESEX: Intimitet og sex skaper nærhet, og er livsviktig for parforholdet. Foto: NTB

Julen betyr forventninger, tindrende barneøyne og mye kos for mange.

Men denne tiden er også høysesong for samlivsbrudd.

Familieterapeut og sexolog Thomas Winther vet at en rekke par kommer bankende på hans dør, så fort vi har fått kastet ut juletreet hjemme.

– Det slår ikke feil, det skjer hvert år, sier han.

Klare råd

MER SEX: Familieterapeut og sexolog Thomas Winther oppfordrer til å ha mer sex. Foto: Curasenteret

Men ekspertene på parforhold er tydelige på at det finnes råd for å unngå å havne på deres kontor.

– Stryk mer på hverandre, gi klemmer og ikke minst: ha mer sex, sier Winther.

Lykkehormonet oxytocin blir frigjort i kroppen både ved berøring og sex.

Og selv om desember og jula skal være mye kos, blir den også lett preget av stress og høye skuldre.

– Nettopp derfor er det ekstra viktig å få oxytocinet til å bruse, forklarer Winther.

Tidsklemma

Winter ser at tidsklemma lett kan ta oss alle. Men uansett hvor mange som skal samles under samme tak nå til jul, er det lov å snike seg bort.

– Planlegg små avbrekk med partneren i julekaoset. Avtal jevnlig dater og legg til rette for å være intime, sier han.

Sexologen forklarer at det er 30 ulike steder i hjernen, som vanligvis ligger i dvale, men som lyser opp når man har sex.

– Det er rett og slett livsviktig for forholdet å holde sexlivet i gang, sier Winther.

Sex skaper tilknytning

Når par som sliter kommer inn på kontoret hans, er ett av hans første spørsmålene Winther stiller hvor ofte de har sex.

– Svaret på dette spørsmålet sier ofte mye om forholdet deres ellers også, forklarer han.

LYKKELIG: Lykkehormonet oxytocin blir frigjort i kroppen både ved berøring og sex. Foto: NTB

Sexologen forteller at når man har jevnlig sex skaper det en sterkere tilknytning til partneren.

Men dersom vi ikke prioriterer intimitet, så er kroppen og hjernen skrudd sammen slik at man heller ikke savner det.

Winther har full forståelse for at man for eksempel i småbarnsfasen kan slite litt på dette området.

– 65 prosent av kvinner som går svangre får mindre lyst på sex. Og med et nyfødt barn i hus, er det heller ikke det man tenker mest på. Det er en grunn til at det er så mange par som skiller lag i småbarnsfasen.

Nettopp derfor mener parterapeuten at det er kjempeviktig å sette sex på agendaen i forholdet.

– Senk forventningene

Ekspertene er enige om at årsaken til alle samlivsbruddene som gjerne kommer etter jul, sjelden skyldes at jula i seg selv er vanskelig.

Den profilerte psykologen Maria Abrahamsen (29), som også er aktiv på Tik Tok og står bak kontoen «Psyktdeg», tror bruddene kommer nettopp da fordi man ønsker å skåne andre.

– Mange som går fra hverandre etter jul, har tatt beslutningen lenge før det, sier Abrahamsen.

KONTRASTER: Psykolog Maria Abrahamsen sier at mange føler på skuffelse i jula da kontrasten mellom forventingene og realiteten ofte er stor. Foto: Ida Fiskaa

Fordi det er så mange forventninger til at jula skal inneholde familiesammenkomster og hyggelige stunder, utsetter mange gjerne selve bruddet til jula er pakket ut og vi har et nytt år foran oss.

– Særlig når det er barn involvert, tar man seg sammen og prøver å skape god stemning. Dette er jeg glad for at mange gjør, da det nettopp er barna vi skal ha et ekstra fokus på i denne tiden, sier Abrahamsen.

Ikke snakk om dette i jula

Både hun og Winther mener det også er viktig å senke forventningene til hvordan jula skal bli.

– På julekort og alle bilder på Instagram, så ser alt så perfekt ut. Men det er et snapshot av virkeligheten. For de aller fleste består også jula av kaos og grining, sier Tik Tok-psykologen.

Hennes beste tips er å senke forventingene og forvente litt kaos, da er det større sjans for at det blir en bedre jul for alle.

Sexolog og parterapeut Winthers beste tips for en bedre jul, er å ikke ta opp temaene som vi ofte krangler mest om, som for eksempel:

Svigerforeldre, barneoppdragelse, økonomi og arv.