Nå ryker bufferkontoene

Inflasjon og rentehevninger har begynt å gjøre et alvorlig innhogg i nordmenns økonomi. Nylig ble det klart at nordmenns forbruksgjeld har økt med 7,8 milliarder kroner på ett år.

TV 2 har snakket med flere av landets største banker, og trenden er klar:

Nordmenn har fått vesentlig mindre tilgjengelige sparepenger.

Klart mindre på konto

Under pandemien brukte nordmenn flest langt mindre penger enn normalt, blant annet grunnet færre utgifter, færre reiser og lav rente.

– Sparekontoene var derfor fylt godt opp for en god del nordmenn, og da er det naturlig at dette synker i takt med det økende kostnadsnivået vi nå ser, sier privatøkonom Eldar Rønning i Sparebank 1 Midt-Norge.

Nå har nemlig trenden snudd fullstendig:

– Vi ser en reduksjon på 25 prosent i volum på bufferkontoer og en nedgang på litt over ti prosent i gjennomsnittlig volum på brukskontoer, forteller Cathrine Graff, pressesjef i Nordea.

TOM: Et år med stigende priser har gjort mang en lommebok i Norge lettere. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Sparebank 1 SMNs kunder har fått 20 prosent mindre på sparekontoen siden september 2021, og sier mange nå betaler regninger med sparepenger.



Danske Bank har ikke egne tall for buffernedgangen, men viser til SSBs innskuddstall for andre kvartal.



– Justert for prisveksten er innskuddene cirka 3,5-4 prosent lavere enn for ett og to år siden. Vi ser jo at renten begynner å bite og uten at vi har konkrete tall på kontonivå, ser vi at bufferen nok har minket noe, sier Marthine Bodd Five, leder for personmarked i Danske Bank.

EN KRONE HER: Flere banker ser at nordmenn ikke klarer å spare like mye som tidligere. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

DNB viser til en befolkningsundersøkelse der hver tredje spurte sier de bruker bufferen til å dekke løpende utgifter.

– I det store bildet er det altså slik at mange fortsatt sparer, men flere ser ut til å ha et mer bevisst forhold til økonomien sin enn for bare et par år siden, og prioriterer altså også forbruket sitt noe annerledes nå, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB.

Kjøper mat med sparepenger

TV 2 har snakket med flere som har måttet endre på økonomiske vaner det siste året.



En av dem er studenten Ole Andreas, som vil fortelle om situasjonen sin, men ønsker å være anonym.

Tidligere pleide han å sette over penger han hadde til overs hver måned til sparekonto.

Økte priser har gjort det nødvendig å bruke oppsparte midler på forbruksvarer for studenten.

– Du kommer på slutten av måneden, og så må du handle på butikken. Da er gjerne kontoen tom, så da må vi ta litt fra sparekontoen.

Han er ikke den eneste som har måttet tatt grep.

For Andreas Evensen har pris- og rentehevningen gjort sparing utfordrende.

– Jeg har en bufferkonto jeg setter over til hver måned, men så går egentlig de tusenlappene tilbake. Sånn sett klarte jeg før å spare mer enn nå, men heldigvis må jeg ikke ta opp forbrukslån, forteller han.

KLARER SEG: Selv om han ikke kan spare like mye som før, er Andreas Evensen glad for at han ikke har trengt å ta opp dyre forbrukslån. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Jeg har faktisk klart å holde sparekontoen ved like ved å ta grep andre steder. Jeg unt meg litt færre restaurantmåltider blant annet, og kanskje litt færre byturer, sier Inger Lise Strand Engen.



– Bør ikke «frede» sparepengene

Noen banker og økonomer anbefaler en buffer på to månedslønninger.

Dette rådet mener fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet er for generelt og unyansert.

– Størrelsen på bufferkontoen bør avhenge hva man eventuelt skulle trenge av nødpenger. For eksempel vil millionen av oss som bor i leiet bolig eller har bolig i et borettslag, som det er 1,2 millioner av, ha mindre behov for penger på bok, enn dem som bor i enebolig.

BANKRÅD: Det er ikke nødvendigvis lurt å unngå å bruke av sparepengene når ting blir dyrere, mener Forbrukerrådets Jorge Jensen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Jensen mener det er helt naturlig at folk bruker av sparepengene i dyrtiden.

– I dag skylder 14 prosent av husholdningene penger på grunn av betalingsvansker. Husholdningene med betalingsvansker bør ikke «frede» sparepengene sine. Det kan føre til strafferenter og høye salærer.

– Må si at dette ikke går

Remy Bilsback, rente- og valutaanalytiker i Sparebanken Vest, ser med bekymring på de ferske tallene.



– Dette er bare et speilbilde av at flere merker at rentene begynner å bite, og at prisene har steget de siste 12 månedene. Man har lite midler tilgjengelig til uforutsette hendelser.

AKTIV SPARING: Ved å ta klare grep i utgiftene, har Inger Lise Strand Engen klart å opprettholde den månedlige sparingen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Til TV 2 sier Sparebanken Vest at de ikke har sett store endringer i deres kunders sparetall, men at folk nå er i en overgangsfase.

– For dem som rammes er det alvorlig, men når det rammer for mange, må samfunnet si at dette ikke går. Enten må man gi bedre støtteordninger, eller så må man etter hvert se at Norges Bank setter ned renten, mener Bilsback.

Halve befolkningen har mindre



I en undersøkelse gjort av Opinion for Sparebank 1 kommer det fram at 48 prosent av befolkningen opplever at bufferen har minket i løpet av året.



Elisabeth Gilje Pedersen, direktør i personmarkedet for Sparebank 1 SR-Bank, understreker at det er lurt å ha en bufferkonto, og at folk gjør rett i å stramme inn på forbruk og utgifter.

– Det er viktig å ha et bevisst forhold til egen økonomi. Ved å sette opp et budsjett, med inntekter og utgifter, vil det bli enklere å få oversikt. Det anbefaler vi alle å gjøre, uavhengig av om du har utfordringer eller ikke.

Hun anbefaler å ta kontakt med en rådgiver om man skulle ha problemer.

– Da vil du kunne få en gjennomgang av økonomien med en som gjerne vil og kan hjelpe deg med å finne løsninger.