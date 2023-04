Nå ryker bildrømmen

UOPPNÅELIG? En Jaguar XE til 2,5 millioner kan være en drøm for mange. Nå blir også vanlige biler vanskelig å få lån til. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Bilen du drømmer om kan bli enda mer uoppnåelig fra 1. juli. For da trår nye utlånsregler i kraft, og det vil bli vurdert om du tåler en renteøkning på tre prosentpoeng utover dagens billånsrente.

DNBs konserndirektør for personmarked, Ingjerd Blekeli Spiten, sier det vil bli mer krevende å få lån:

– Bankene må nå stille større krav til betjeningsevne og gjeldsgrad, noe som vil føre til at flere lånesøknader blir avslått.

Hos bilforhandler Sandven AS står flere flunkende nye Range Rovere med en snitt pris på 2,6 millioner kroner. De siste månedene har kundene kommet den strengere utlånsforskriften i forkjøpet, og venter nå på å få sin drømmebil pakket ut og klargjort.

Slike luksusbiler er uansett ikke oppnåelige for folk flest, men fra i sommer vil det også bli vanskelig å få lån til biler til et par hundre tusen, altså biler for vanlige folk.

Kjepper i hjulene

Bilforhandler Trond Sandven er oppgitt over Finansdepartementets nye krav til billån.

– Det siste vi trenger nå, er en ny lov som dette. Den stikker kjepper i hjulene.

Da sikter han ikke til de dyre luksusbilene, men til biler hvermannsen velger for å dekke behovet for kjøring til og fra jobb og barnehage.

Sandven sier forskriften gjør det enda vanskeligere for alle som nå kjenner økonomien stramme på grunn av dyrtid.

– Bil er et fremkomstmiddel og et behov, ikke bare et statusmiddel, sier Sandven.

Ti prosent rente

Fra 1. juli vil Finansdepartementets forskrift som i dag gjelder bolig og forbrukslån, også gjelde bil- og båtlån.

Da vil ikke lenger finansieringsselskap og banker kunne låne deg penger til drømmebilen eller båten dersom du ikke kan bevise at du kan betjene lånet selv om renten skulle øke med tre prosentpoeng.

Det vil si at hvis du vil ta opp billån med sju prosent rente, må du først vise at du klarer å betjene en rente på ti prosent.

Utlånsforskriften kom i kjølvannet av økte boligpriser og stigende gjeld. I åtte år har forskriften regulert hvor mye banker kan låne ut til forbrukere med pant i bolig. I fire år har kravet også begrenset hvor mye du kan få av forbrukslån.

Det nye er kravet om at også alle som låner til bil eller båt må tåle en kraftig økning i renten på tre prosentpoeng.

Flere får avslag

Finansieringsselskap som Santander, DNB Finans og Brage må utrede grundigere for å vurdere om du kan få lån.

– Dette vil nok treffe flest i etableringsfasen og husholdninger med lav inntekt, sier Spiten.

Når bankene får mindre fleksibilitet i sin vurdering av kundens betjeningsevne og samlet gjeld, vil det gå utover alle med stram økonomi.

– Det rammer i første rekke de med lavest betjeningsevne og høyere gjeldsgrad.

Treffer folk i etableringsfasen

Konserndirektøren er mest bekymret for alle som ikke lenger vil få råd til en bil de trenger i hverdagen.

– Mens båt er et luksusobjekt som man kan droppe, så rammer det nok hardere de husstander som har et transportbehov og er avhengige av bil.

Daglig leder Jonas Gams Steine i Bergen Marine er mindre bekymret for båtsalget siden de færreste av hans kunder har behov for ny finansiering.

– En tre prosentpoengs økning på renten vil neppe velte lasset for båtkjøperne.

Girer opp kravene

Finansieringsselskapet Brage holder på å utvikle nye løsninger for å gjøre det enklere for kunder å gi detaljert informasjon om inntekt og økonomiske forpliktelser.

Assisterende direktør Grethe Tungesvik bekrefter at flere søkere risikerer å få nei.

– Kunder med høy belåning kan oppleve problemer med å komme innenfor kravet.

– Privatkunder som søker om lån til bil, båt og andre kjøretøy vil bli berørt av at vi må innhente mer informasjon for å vurdere søknadene.

Selskapene vurderer betjeningsevne ved å se på dine utgifter og inntekter. Billån blir regnet med i den totale gjelden.

Du kan ikke ha samlet gjeld på mer enn fem ganger årsinntekt og må dessuten tåle en tre prosentpoeng høyere rente enn renten du får når du søker lån.

Så hvis du tjener 600 000 kroner, kan du låne opptil 3 millioner kroner. Dersom du trenger 2,8 millioner i boliglån, kan du kun søke 200 000 kroner i lån til bil-, båt, forbruks-, studie- eller fritidsbolig.

– Si opp kredittkort

Tungesviks råd til deg som søker billån er å rydde opp i kredittkort som ikke er i bruk, for den samlede kredittgrensen på alle kort regnes som gjeld. Kravet er at du må nedbetale kreditten innen fem år.

– Sjekk gjeldsregisteret og si opp kredittkort eller reduser kredittgrensen.

Bilforhandler Sandven reagerer på at også finansieringsselskapenes pant i din bil løper ut etter fem år, ifølge den nye forskriften.

– Det er feil å sammenligne forbrukslån med billån. Bilen har fortsatt verdi etter fem år, sier han indignert.

Råder kunder til å søke sammen

Tungesvik har et råd dersom dere er to i husstanden: Hun oppfordrer begge til å stå som låntakere i lånesøknaden, siden det vil gi bedre grunnlag for å kunne tilby lån.

Spiten regner med at dagens praksis for lån til bolig og fritidsbolig, fra sommeren av også vil gjelde billån.

– Vi tror det vil føre til økt andel av medsøkere for billån (altså at flere står ansvarlig for lånet sammen), noe som er mer vanlig på boliglån og fritidsbolig i dag.

Positiv til strengere krav

Ikke alle ser med gru på innstrammingen av lånepraksisen. Utlånsforskriften blir ønsket velkommen av Forbrukerrådet, som mener skjerpede krav til de som låner ut penger er et gode.

Fagdirektør Jorge Jensen er glad for at også billån vil komme innunder regelverket for lån. Han sier det vil være fordelaktig for kunder å dempe sin gjeldsbyrde og få bedre beskyttelse mot å havne i inkassobunken.

– To tredeler av inkassosakene handler om lån og kreditt, understreker Jensen.

– Sykdomstegn

Skandinavias største inkassoselskap opplevde en økning av inkassosaker på mer enn 20 prosent fra november 2022 til januar 2023.

– Dette ser vi på som det første sykdomstegnet i privatøkonomien til folk flest. Nå begynner betalingsproblemene å treffe bredere, sier sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum.

Han bekrefter at mislighold på billån stiger og forklarer det blant annet med at sparebufferen fra pandemien nå er brukt opp.

Så må vi kanskje vente til neste sommer for å se om innstrammingen i utlånsforskriften har klart å redusere inkassosakene etter billån. Å spare til rimeligere bil kan bli løsningen for flere, sier leder for bilfinans i Nordea, Trond Nyhus.