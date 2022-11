Nå reiser «alle» nordmenn hit

Høsten er en tid der mange nordmenn flykter fra vått og grått vær, og setter kursen mot varmere strøk.

Men én ting er annerledes i høst.

– Det er helt vilt, nærmest «alle» er på Granca nå.

Det sier, Terje Berge, kommersiell direktør for nettportalen Finn Reise, som har oversikt over reisesøk til både charterreiser og flyselskaper.

ØKT PÅGANG: Kommersiell direktør, Terje Berge, for Finn Reise sier at de har generelt høyere trafikk enn før pandemien. Foto: Aage Aune / TV 2

Fordobling

I november reiser vanligvis nordmenn til mange ulike steder i Spania. Thailand har også ligget høyt på listene.

Det som er annerledes i år er at uvanlig mange nordmenn velger Kanariøya Gran Canaria.

– Vi har registrert en dobling av antall reiser til Gran Canaria nå, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, sier Berge.

Finn Reise ser også den samme tendensen for desember, at svært mange vil til den spanske ferieøya.

– Pandemien har endret oss. Nå bestiller veldig mange turene sine ganske tett opptil avreise. Tallene for hvordan desember blir er derfor ikke helt konkrete ennå, sier han.

– Godt og rimelig alternativ

To av de mange nordmennene som akkurat nå koser seg på Gran Canaria, er Anders Leon Andersen (65) og samboeren Jane Førland (63).

– Det er helt herlig å være her i San Agustin nå. Godt og varmt. Vi nyter det, sier Andersen.

NYTER VARMEN: Anders Leon Andersen (65) og Jane Førland (63) koser seg i det varme været i San Agustin på Gran Canaria. Foto: Privat

65-åringen har ofte søkt til varmere strøk i november.

Tidligere falt valget ofte på Thailand. Men som mange andre nordmenn nå, valgte han og kjæresten i år en destinasjon som er nærmere og billigere.

– Prisene til Thailand er veldig høye nå. Dermed er Granca et godt og mye rimeligere alternativ, sier han.

Etter å ha kost seg en uke i varmen, setter paret kursen hjemover mot Hafrsfjord lørdag.

Med fulladede batterier er de klar for at vinteren kan komme for fullt.

Ikke dempet reiselyst

Med renteheving og økte priser, manes det til forsiktighet. Man skulle dermed tro at sydenturen var det første mange kuttet. Det ser derimot ikke ut til at reiselivet er rammet.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier at det ikke har lagt en demper på nordmenns reiselyst så langt i 2022.

SPENT: Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er spent på hvordan neste år vil bli. Foto: Thomas Evensen / TV 2

− Men hele bransjen er spent på første kvartal 2023, da det ofte er etter nyttårsaften at folk begynner å spare, sier Krohn Devold.

Hun legger til at deres undersøkelser viser at det er gode bookinger frem mot jul, særlig innenlands, men at flere hoteller og restauranter melder om færre bookinger etter nyttår,

NHO Reiseliv-sjefen tror pandemien har ført til en ekstra stor trang til å reise, oppleve nye ting, dra ut og spise, og dra på konsert.

– Ting vi før tok for gitt ble plutselig revet bort fra oss da hoteller, restauranter, kultur og uteliv ble delvis eller helt stengt ned. Mange var ensomme under pandemien. Nå vil vi være sosiale og vi vil ha gode opplevelser som gir påfyll, mening og glede, sier hun.

En prioritering

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand er helt enig med Krohn Devold og mener det er naturlig at mange ønsker å unne seg en ferie etter to år med pandemi og usikre tider.

– Mange har nok gleder seg til en ferietur nå. I tillegg må vi ikke glemme at mange har mer enn nok penger til å reise på ferie her til lands. Samtidig tror jeg mange prioriterer mindre luksus i hverdagen for å ha råd til å dra på tur.

GIR RÅD: Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand har klare oppfordringer til de som drar på ferietur. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun advarer derimot alle mot å havne i kreditt-fella, selv om reiselysten er stor.

– Det dummeste man gjør nå er å bruke penger man ikke kan tilbakebetale med en gang. Uansett hvor lyst man har til å reise, råder jeg ingen til å presse budsjettet, sier Tvetenstrand.

Hun oppfordrer også alle reisende til å betale i lokal valuta, samt å ha alle forsikringer i orden dersom det skulle skje noe uforutsett på tur.