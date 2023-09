Nå rakner det for Vedum

Sp går mest tilbake på TV 2s ferske kommunebarometer fra Kantar.

Partiet får sin svakeste kommunemåling så langt denne valgperioden. Med 6,5 prosent av stemmene ligger de an til å gjøre sitt dårligste kommunevalg siden 1951.

Tilbakegangen på 1,7 prosentpoeng er utenfor den statistiske feilmarginen.

Kontrasten til julen 2020 er slående. Da fikk Senterpartiet 22 prosent på målingene, noe som ledet frem til at landsmøtet våren etter lanserte sin leder som statsministerkandidat.

Kollaps i Nord

Særlig i Nord-Norge taper Vedum terreng. For fire år siden fikk partiet 22 prosent i de nordligste fylkene. Etter å ha slått sammen de to siste målingene fra Kantar får Senterpartiet kun 4,5 prosent i snitt i de nordligste fylkene.

– Det er dramatisk at det har gått så mye ned. Jeg tror det er mange sammensatte ting som gjør at vi går nedover. Vi må være mer synlig i nord og så tror jeg det har vært en del slitasje på partiet, forteller leder i Tromsø Senterparti, Marlene Bråthen.

SKUFFET: Leder for Tromsø Senterparti mener mange er skuffet over dårlige målinger og peker på at det har vært slitasje i partiet. Foto: Markus Furnes

Første uken i august målte Senterpartiet 17 prosent på Kantars målinger for TV 2. Uken etter presenterte regjeringen, med Støre og Vedum i spissen, planene sine for elektrifisering av Melkøya og en storstilt kraftutbygging i Finnmark.

Avgjørelsen strider imot Senterpartiets eget vedtak på landsmøtet i mars, om å stanse alle planer om elektrifisering.

FORNØYD: Jonas Gahr Støre har lenge vært åpen om støtten til å elektrifisere gassanlegget på Melkøya. Senterpartiets landsmøte stemte derimot for å skrinlegge alle disse planene i mars i år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Siden fremleggelsen har partiet falt helt ned til nåværende 4,5 prosent. Bråthen tror avgjørelsen kan være en faktor.

– Det er ingen tvil om at det er noe som har påvirket Nord-Norge, forteller hun og legger til:

– Mange er skuffet over målingene, men jeg vet at alle sammen står på dag og natt nå for at vi skal gjøre det enda bedre.

– Ikke vært flinke nok

Nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim er ikke fornøyd med de lave målingene. Hun tror ikke-politiske faktorer kan være en av grunnene.

– Dette er ikke bra nok. Det har vært mye uro i debatten i det siste og vi har fått fokus på helt andre ting enn politikk, forteller hun.

IKKE FORNØYD: Nestleder i Sp og Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, mener tallene fra TV 2 målinger er for dårlig. Foto: Sverre Saabye

– Kan Melkøya-avgjørelsen være en av grunnene til de lave tallene i nord?

– Det ble i hvert fall en del uro rundt den saken og vi har kanskje ikke vært flinke nok til å formidle at en forutsetning for denne løsningen er at vi skal bygge mer fornybar kraft og få på plass bedre forutsetninger for næringsliv i Finnmark. De momentene drukner litt i den debatten, sier Tvinnereim.

Avgjørelsen om Melkøya skapte furore i partiet og Senterungdommen mente moderpartiet måtte revurdere regjeringssamarbeidet. Tvinnereim mener likevel stemningen generelt er god.

– Vi stiller med rekordmange lister i år og 8000 kandidater, så vi fokuserer på oppmarsjen til valgdagen også får vi ta det derfra, forteller hun.

Står stille, men glir forbi

FJERDE STØRST: Kirsti Bergstøs SV er Norges fjerde største parti på de siste TV 2-gallupen. Foto: Ole Berg-Rusten

Selv om SV får sin fjerde strake måling uten fremgang, fører Senterpartiets dramatiske fall til at Kirsti Bergstø nå kan skryte av å lede landets fjerde største parti.

Den tidligere statsministerkandidaten Vedum er bare nummer fem.

Arbeiderpartiet siger ned til 20,9 prosent. Det er bedre enn katastrofetallene fra i sommer, men partiet styrer fortsatt mot sitt svakeste kommunevalg i moderne tid.

Samtidig får Høyre en god måling. Dermed øker avstanden mellom de to største partiene.

Dersom Erna Solbergs mannskap holder kursen og ikke treffer noen isfjell, kan Høyre skyver Arbeiderpartiet av tronen som landets største parti for første gang på 99 år.