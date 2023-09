Nå øker presset fra opposisjonen

Tirsdag kveld kunne TV 2 fortelle at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) møtte seismikkselskapet Magseis Fairfield i India, kun to uker før ektemannen kjøpte aksjer i samme selskap. Handlene tjente han flere hundre tusen kroner på. I en e-post til TV 2 opplyste Økokrim onsdag ettermiddag at de vil ta en avgjørelse før helgen om de vil åpne etterforskning i saken. Samtidig har Huitfeldt selv valgt å forlenge sin utenlandstur i Latvias hovedstad Riga, opplyser Utenriksdepartementet til TV 2. Dermed avlyser hun sitt planlagte møte med blant annet kronprins Haakon og prins Ali av Jordan.

Støre har fortsatt tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er likevel klar på at han fortsatt har tillit til Huitfeldt som utenriksminister.



– Min oppfatning av denne saken er ikke annerledes enn den har vært før. Jeg tror på det Anniken Huitfeldt har sagt om dette, at hun ikke har visst om ektemannens aksjekjøp, forteller han.

STØRE: Statsministeren tror på Anniken Huitfeldts forklaringer. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Støre opplyser at han selv ikke har lest TV 2s sak om Huitfeldts møte med selskapet Magseis Fairfield og hennes ektemanns aksjekjøp kort tid etter.

– Jeg har vært utenriksminister selv, og på sånne turer så møter man en lang rekke bedrifter, og det er stort sett åpne og offentlige møter. Jeg tror på Anniken Huitfeldt. Hun har ikke delt noe innsideinformasjon verken inn eller ut, og det har jeg tillit til, fortsetter statsministeren.

På spørsmål om hvorvidt embetsverket på Statsministerens kontor har gitt anbefalinger om at Huitfeldt burde gå, svarer Støre at han er trygg på egen beslutning.

– Jeg har gått igjennom denne saken på bakgrunn av at vi fikk all informasjon, og min konklusjon har vært at jeg har tillit til henne, og jeg har ikke fått noe råd om noe annet, slår han fast.

TV 2s intervju med Jonas Gahr Støre ble gjennomført kort tid før Økokrim varslet at de før helgen vil avklare hvorvidt de vil etterforske saken eller ikke.

– Mer og mer alvorlig

Som følge av habilitetsskandalene den siste tiden, besluttet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tidligere i sommer å åpne kontrollsak mot regjeringen.

Saksordfører Grunde Almeland (V) mener opplysningene om Huitfeldts Magseis-møte og ektemannens påfølgende aksjekjøp gjør saken mer alvorlig.

– Det at man har en sum av saker i etterkant som gjør at man har måttet endre på forklaringen sin, slik som Huitfeldt gjør her, er på ingen måte med på å bygge tillit. Snarere tvert imot, mener han.



ALVORLIG: Saksordfører Grunde Almeland (V) mener flere og flere drypp i saken om Huitfeldt tegner et bilde av en mer alvorlig sak. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Almeland gjør det klart at han ikke har noen grunn til å tvile på om Huitfeldt forteller sannheten eller ikke.

– Konkret hvor alvorlig denne saken er skal vi finne ut av i kontrollkomiteen, forteller han.

– Et hvert brudd på habilitetsregelverket er alvorlig. At det kommer flere og flere drypp av denne historien er ikke med på å gjøre saken mindre alvorlig. Det tegner et bilde av en mer og mer alvorlig sak, slår han fast.

– Dårlig nytt for demokratiet

Ingrid Liland, nestleder i MDG, reagerer på at det fortsatt kommer nye opplysninger i Huitfeldt-saken. Liland har hele tiden ment at utenriksministeren må gå av.

– Nå kommer det flere og flere eksempler på uryddighetene i denne saken. Det viser jo at det mest ryddige er at hun går av, sier hun til TV 2.

Liland mener det haster for Støre å forsikre velgerne om at han tar habilitetssaken på alvor.

HASTER: Ingrid Liland, nestleder i MDG, mener Støre er nødt til å ta grep. Hun har ment at Huitfeldt skal gå av siden det ble kjent at hun kan ha vært inhabil i flere saker. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg synes det er rart at Støre, som leder den her regjeringen, ikke tar ordentlig grep. Hele lokalvalget blir spist opp av uryddigheter av denne saken, sier hun.

– Det at det er dette folk nå sitter å spekulerer i rundt middagsbordet, er ikke bare dårlig nytt for Støre og regjeringen, men dårlig nytt for hele demokratiet. Det er ordentlig skadelig, tilføyer hun.



– Nå er det nok

Fremskrittspartiets nestleder, Hans Andreas Limi, sier han ikke har noe grunnlag for å si at Huitfeldts møte med selskaper i India har påvirket Huitfeldts ektemanns aksjekjøp.

Han mener likevel at saken fremstår rotete.

BEKLAGET: Anniken Huitfeldt beklaget i forrige uke at hennes mann har handlet aksjer på Oslo Børs samtidig som hun har sittet i regjering. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Jeg reagerer på at i denne saken så kommer det hele tiden små drypp med ny informasjon, og det gjør at hele saken fremstår som veldig uryddig.

Limi mener sakens omfang er større enn de andre habilitetssakene regjeringen har måtte håndtere de siste månedene.

– Det som fremstår som veldig uryddig er at det tar lang tid å få all informasjon. Vi vet fortsatt ikke hvilke saker Anniken Huitfeldt kan ha vært inhabil i, fortsetter han.

NOK ER NOK: Fremskrittspartiet mener Anniken Huitfeldt må vurdere sin stilling etter at flere nye opplysninger i saken har kommet frem den siste uken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Nå mener Frp-toppen at Huitfeldt må vurdere sin stilling.

– Vi mener utenriksministeren bør vurdere å trekke seg. Nå er det nok. Hun bør vise seg voksen og ta den beslutningen som vi mener er naturlig, slår han fast.

Krever oppvask

Rødts representant i kontrollkomiteen, Seher Aydar, mener det fortsatt mangler en del fakta på bordet i saken.

– Vi trenger en full skriftlig redegjørelse med all relevant info. Det gjelder både saken i seg selv og en avklaring av de ulike avsløringene som har kommet fram i etterkant, mener hun.

Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV2

Aydar mener at Huitfeldt hadde tjent på å svare både media og Stortinget på flere av opplysningene som har kommet fram.

– Det hadde nok bidratt til å opplyse saken på en god måte, sier hun.

Nå mener hun Støre er nødt til å ta større grep.



– At han kom med nye regler for aksjekjøp for statsråder er innstramminger i riktig vei, men det er alt for smått. Vi mener det burde gjelde for ektefeller og nær familie også. Da hadde man fjernet all tvil og det ville ikke bli rom for mistolkninger.

TV 2 har bedt Huitfeldt om et intervju hver dag siden torsdag, men statsråden har så langt ikke besvart disse forespørslene.