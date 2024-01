Nå øker denne sykdommen i Norge

Alle kan smittes av sykdommen, og i fjor ble det advart mot en økning av viruset.

Nå viser ferske tall fra FHI at nettopp det har skjedd.

Fra 2022 til 2023 økte nemlig antall tilfeller av denguefeber i Norge med 53 prosent.

– Økningen er trolig en kombinasjon av økt reiseaktivitet og økt forekomst av denguefeber i noen tropiske strøk, sier overlege og spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer i FHI, Marte Petrikke Grenersen til TV 2.

– Overvåkes i store deler av verden

Mens tallene sank kraftig under pandemien, er nå tilfellene tilbake til prepandemiske tall, ifølge FHI.

Denguefeber forekommer i dag i over 100 tropiske og subtropiske land, og er en helserisiko for 50 prosent av verdens befolkning.

HELSETRUSSEL: En helsearbeider desinfiserer et nabolag mot dengufremmende mygg i Venezuela. Sykdommen er særlig en trussel i tropiske strøk. Foto: Matias Delacroix / AP

– Det er mye fokus på sykdommen internasjonalt, og både sykdomsutbredelse og utbredelse av myggen som kan overføre denguevirus overvåkes i store deler av verden, sier overlegen.

Denguefeber er en myggoverført sykdom som skyldes denguevirus. De fleste som blir smittet får ingen eller veldig milde symptomer, men om lag en fjerdedel av de som smittes kan få denguefeber.

– De vanligste symptomene er hodepine, feber, muskelsmerter, smerter bak øyne, leddsmerter og utslett. En liten andel, cirka fem prosent av de som får symptomer, kan utvikle alvorlig sykdom med behov for behandling.

– Høyest risiko

Alle kan altså smittes av denne sykdommen, men de fleste blir ikke syke.

– Det er imidlertid slik at det er høyest risiko for alvorlig sykdom når man smittes for andre gang. Gravide har også høyere risiko for alvorlig sykdom ved smitte.

Men hvordan beskytter seg man mot denne sykdommen?

– Denguevirus smitter via myggstikk av Aedes-mygg, som kan kan overføre andre sykdommer. Man beskytter seg derfor mot smitte ved å beskytte seg godt mot myggstikk ved å bruke klær som dekker hud, myggmidler og myggnetting, forklarer FHI-overlegen.

Det finnes også en vaksine som reduserer risikoen, og som kan være aktuelle for enkelte.

– Den må gis i to doser med tre måneders intervall mellom disse.

Oppdaget i Europa

Det har aldri vært smitte av denguefeber i Norge, og alle rapporterte tilfeller er smittet i utlandet.

– Verken Aedes-myggen eller dengueviruset finnes i Norge, til det er temperaturene for lave, forklarer Petrikke Grenersen.



Verdens helseorganisasjon har imidlertid registrert at smitten brer seg geografisk som følger av global oppvarming.

Viruset har blitt oppdaget i både Spania og Frankrike tidligere, men i fjor ble det ikke registrert noen tilfeller av viruset i Europa.