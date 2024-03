MÅ SE OPP: Jonas Gahr Støre (Ap) sier arbeidet med en partnerdrapskommisjon er i full gang. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Hva foregår i et samfunn der noe sånt kan skje? spør statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seg.

– Nå må vi løfte blikket.

En 59 år gammel mann er siktet for å ha drept kona si og deres to voksne barn. Politiet mener han drepte dem før han tok sitt eget liv, og sier alt tyder på at ofrene ble skutt mens de sov.

Les også: Ingunn (53), Sander (22) og Signe (18) ble drept i Ål

Familien på fire ble funnet døde i hjemmet sitt i bygda Torpo i Ål på lørdag. Tilbake står en bygd med omtrent 400 innbyggere, i sorg.

Flere familiedrap

Saken har også gått inn på Støre.

– Jeg synes det er grufullt, og en veldig tung inngang til påsken. Jeg tror folk i hele landet er sterkt berørt, sier han til TV 2 fra hytta på fjellet, ikke langt fra Ål kommune.

– Familien skal være det tryggeste stedet du har. Det er meningen med familie, og så kan noe så grufullt skje.

Ser man på drapsstatistikken, har det vært en dyster start på året. Så langt i år har norsk politi satt i gang etterforskning av 16 drapssaker med i alt 21 ofre. Flere av dem partner- og familiedrap.

1. nyttårsdag ble den lille kommunen Sørfold rammet av en dyp tragedie, da tre personer ble funnet døde etter knivstikking. I slutten av januar rystet trippeldrapet i Skogbygda Norge.



– Det er et tema vi må ta på største alvor. Vi må ta lærdom av slike grufulle handlinger for å kunne forebygge dem i fremtiden, sier Støre.

Det er kjent at regjeringen skal nedsette en partnerdrapskommisjon, men det har ikke vært klart når arbeidet skulle starte.



Nå sier Støre kommisjonen skal være på plass «i løpet av året».



– Vi er i full gang med å rekruttere dyktige folk. Så må vi vedta en lov så den er ordentlig etablert og vi har ordnede forhold for å få tilgang til informasjon, sier Støre.

Han sier kommisjonen vil se på tidligere saker for å øke kunnskapen, blant annet om fellestrekk mellom dem.

Nedbygging av tilbud

– Psykiatritilbudet har blitt bygget ned i flere kommuner. Er vi godt nok rustet til å hjelpe folk som sliter?

– Vi må ha det rette tilbudet. Det kan hende vi har hatt et tilbud i kommunene som ikke har vært rettet inn mot dette. Jeg tror vi må ha mye lavere terskel for å kunne få tilgang på hjelp når man sliter.

Støre påpeker at de som har alvorlig psykisk sykdom, trenger profesjonell hjelp fra sykehustjenesten.

– Men i veldig mange sammenhenger handler dette om noe annet enn det, og en mye lavere terskel, sier Støre, som oppfordrer folk som trenger det til å be om hjelp – eller si ifra om man ser andre som trenger det.