– Nå må ministeren være ærlig

– Dette budsjettet er en gradvis nedbygging av norsk politi, og en videreføring av en budsjettkrise.



Det sier Per-Willy Amundsen, justispolitisk talsperson for Frp.

Onsdag fortalte TV 2 at politidistriktene allerede i år har måttet nedbemanne flere hundre politistillinger på grunn av økonomi.

Ni av tolv distrikt svarte de måtte nedbemanne, og åtte av tolv fortalte at de lar ledige stillinger stå åpne – for å spare penger.

FÆRRE OG FÆRRE: Det blir stadig færre politibetjenter i politidistriktene. Hittil i år har over 290 stillinger blitt nedbemannet - på grunn av økonomi. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dette holder ikke

Da regjeringen i dag la fram statsbudsjettet var det foreslått to milliarder kroner mer til politiet.

Politiets Fellesforbund sier at budsjettet i beste fall er et nullbudsjett.

For 1,5 av de 2 milliardene er midler som kun vil dekke politiets lønns- og prisvekst.

– Jeg tror likevel dette ikke holder. Kostnadsveksten – for eksempel på utstyr vi må kjøpe fra utlandet – er høyere enn det regjeringen har budsjettert for. Bare husleien til politiet kommer til å øke med 100 millioner neste år, sier Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund.

SPISES OPP: Unn Alma Skatvold, Leder i Politiets fellesforbund, mener pengene kommer til å bli spist opp av kostnadsvekst og underskuddet fra i år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Veldig skuffet

Den resterende halve milliarden har regjeringen blant annet øremerket til opprettelse av nye tjenestekontorer politiet ikke vil ha.

– I tillegg har vi med oss et underskudd fra 2023 som vi skal dekke. Så ja. Jeg er skuffet, sier Skatvold.



– Oppgaver må prioriteres ned og vi må fremdeles lete etter penger. Vi har allerede nedbemannet, så jeg er usikker på hvor pengene skal tas fra.

Blir pisket enda hardere

Politiledere TV 2 har snakket med sier at konsekvensene av de økonomiske rammene er mindre tilstedeværelse, flere henleggelser og smalere etterforskning.

Skatvold mener at ministeren nå må være ærlige på hva hun faktisk forventer at politiet skal levere på et slikt budsjett.

MINDRE AV ALT? Mange politidistrikt forteller nå at de står i tøffe prioriteringer og at dette vil merkes i befolkningen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det som skjer når regjeringen lover veldig mye mer politikraft – og sier at «nå skal alt bli så mye bedre» – er at tilliten til politiet svekkes når vi ikke klarer å levere på ambisjonene, sier Skatvold.

– Det vil også gå ut over politiets arbeidsvilkår som vil bli pisket enda hardere i forsøket på å nå disse målene.

– Det er mye penger

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) anerkjenner at det er ingen tvil om at politiet står i en økonomisk krevende situasjon.



– Som resten av samfunnet. Det er mange andre grupper som også opplever et utfordrende handlingsrom, som skoler og helsevesenet, sier hun.

– Og så er, etter min oppfatning, en halv milliard kroner mye penger.

MYE PENGER, TROSS ALT: Emilie Enger Mehl (Sp) mener politibudsjettet er solid. – Så er det heller ikke uendelig med penger i statsbudsjettet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi har alle opplevd at handlingsrommet har blitt mindre, men regjeringen prioriterer politiet. Derfor går vi bredt til verks med en pakke som også gjør at politidistriktene kan møte utfordringen med at det har blitt færre politifolk noen steder, sier Enger Mehl.

Justisministeren peker på at det også er noen frie midler i den halve milliarden.

– Jeg har hatt ett mål siden jeg ble statsråd, og det var å få flere politifolk ut i distriktene. Så visste ikke jeg eller noen andre at det skulle bli krig i Ukraina og at prisveksten skulle komme.

Ikke tiden til å kutte

– Krigen i Ukraina er en ting. Den visste man om lenge før man lagde budsjettet, sier Frps Amundsen.

MØRKT: – Vi trenger å bygge politikraft. Jeg ser mørkt på den utviklingen og regjeringens manglende evne til å svare ut på det som skjer nå, sier Per-Willy Amundsen. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

– Men nå står vi altså i en situasjon hvor kriminaliteten har eksplodert i nabolandet vårt Sverige, og vi ser forgreininger av dette til de kriminelle miljøene i Norge. Dette er ikke tiden for å spare penger på politi, sier han.

– Vi trenger å bygge politikraft. Jeg ser mørkt på den utviklingen og regjeringens manglende evne til å svare ut på det som skjer nå.