– Nå må folket ta medikamentansvar

Tusenvis av pasienter som går på medikamenter eller har et alkoholproblem, mister ikke førerkortet. Nå slår statsforvalter alarm og ber folk skjerpe seg.

– Vi kan faktisk ikke leve videre med dette med tanke på trafikksikkerheten, sier fagdirektør Marit Dypdal Kverkild hos Statsforvalteren i Trøndelag til TV 2.

Hun mener kunnskapen om farene ved å kjøre påvirket av medikament er helt fraværende hos folk flest.

– Nå må det til en bevisstgjøring der hver enkelt av oss tar ansvar og lar være å kjøre bil når vi tar smertestillende medisin, sovemedisin eller medisin mot angst i høye doser. Mange pasienter bruker også alle disse medikamenttypene samtidig, og da skal du ikke kjøre, er budskapet fra Dypdal Kverkild.

Alarmerende

Bakgrunnen for denne sterke oppfordringen - og bekymringen - er et tilsyn Statsforvalteren i Trøndelag har gjort blant 362 fastleger i fylket. Her har de undersøkt hvordan fastleger håndterer pasienter som ikke fyller helsekravene til å ha førerkort.

600 pasienter er omfattet av undersøkelsen som har disse hovedfunnene:

66 prosent av pasientene omfattet av tilsynet bruker legemidler i et for stort omfang til å kunne føre motorvogn.

66 prosent av pasientene som hadde et for høyt legemiddelforbruk, fikk verken muntlig kjøreforbud eller ble meldt til Statsforvalteren.

I undersøkelsen er det funn som tyder på at det ble konkludert med at helsekravene ikke var oppfylt for en betydelig andel av alkoholpasientene, uten at pasientenes alkoholbruk var tilstrekkelig kartlagt.

– Det er alarmerende høye tall. Det er altfor mange som beholder førerretten når de ikke burde hatt den, mener Marit Dypdal Kverkild.

BEDRE PRAKSIS: Dypdal Kverkild etterlyser en bedre praksis Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fagdirektøren vil ikke legge all skyld på fastlegene.

– Rapporten omfatter mye mer enn kritikk av fastlegene som har dette sakkyndighetsansvaret. Fastlegene sin sakkyndighetsoppgave og ansvar er stort, og tilsynet viser med all tydelighet behovet for å etablere en bedre praksis, sier hun.

Komplisert

Dypdal Kverkild tror det er flere årsaker til at fastlegene ikke nedlegger muntlig kjøreforbud eller varsler statsforvalteren når det er pasienter som skal fratas førerkortet.

– Fastlegene har for dårlig opplæring i hvordan de skal håndtere disse førerkortsakene. De skal også være sakkyndige og vurdere førerretten ved endring i medisineringsdose, og det er krevende å gjennomføre når det er fastlegekrise. På toppen er veilederen og forskriften altfor komplisert, mener Kverkild.

Hun legger til at det også er følelsesmessige og krevende saker for fastlegene å håndtere, fordi førerkortet er viktig for pasienten.

– Vi må hjelpe legene å finne ut hvordan dette lettere skal gjennomføres, samtidig som regelverket blir enklere og tydeligere å forstå.

Hun mener derfor det er helt feil at fastlegene alene skal ta hele ansvaret for å redusere risikoen for trafikkulykker.

– Hver enkelt må derfor ta større ansvar og la bilen stå parkert hvis man går på medikament som ikke er forenlig med å kjøre.

ALKOLÅS: Legeforeningen ønsker å kunne gi alkolås til et utvalg av pasienter. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Foreslår alkolås

Funnene i rapporten er nå løftet opp til Helsedirektoratet, og flere av trafikksikkerhetsorganisasjonene, samt Legeforeningen, har engasjert seg.

– Dette er ikke bare en stor utfordring i Trøndelag. Funnene kan generaliseres, og det er ikke noe som tyder på at det er bedre andre steder. Resultatet er at vi har et stort nasjonalt problem som må tas på alvor, sier Marit Dypdal Kverkild.

Det er divisjonsdirektør Johan Georg Torgersen i Helsedirektoratet helt enig i.

– Vi må se nærmere på om veilederen er god nok. Samtidig er det enkeltindividets ansvar ikke å kjøre i påvirket tilstand. Vi gir nok ikke tilstrekkelig med informasjon til befolkningen på akkurat det punktet, sier Torgersen.

I Legeforeningen ønsker de fokus på mer kunnskap.

LEGESJEF: Marte Kvittum Tangen er leder for Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi vet at læring og systematisk kvalitetsarbeid gir bedre pasientsikkerhet og bedre kvalitet. Vi må samarbeide med myndighetene og tilsynet for å finne gode modeller for dette, og vi kan gjerne også se på om regelverket kan forenkles og tydeliggjøres, sier Marte Kvittum Tangen til TV 2.

Hun mener at meldeplikten uten andre alternativ enn tap av førerrett er til hinder for god diagnostikk og behandling av pasienter med alkoholmisbruk.

– Vi arbeider også for en mulighet til å gi utvalget pasienter et alternativ med alkolås på resept. Dette er personer som ikke har kjørt i ruspåvirka tilstand, men som har et alkoholforbruk som medfører meldeplikt og tap av førerrett, opplyser Kvittum Tangen.

I fjor fikk Statsforvalteren i Trøndelag 800 meldinger fra leger på pasienter som ikke oppfylte kravene til førerrett, og som ble varslet videre til politiet med krav om førerkortbeslag. Meldinger som er relatert til medikament, alkohol og illegale stoffer ligger mellom 20-25 prosent, og har vært stabilt de siste årene.