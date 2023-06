Nå må du være på vakt

TILTAK: Skadedyrtekniker i Rentokil, Margrethe Myklebust, viser hva man bør gjøre under og etter reisen. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

– De finnes overalt, og reiser med mennesker.



Skadedyrtekniker i Rentokil, Margrethe Myklebust, er klokkeklar på hva som er det viktigste å gjøre dersom man er så uheldig å få besøk av veggedyrene. Og de tåler mer enn noen gang.

– Har de tatt bolig i sengen, så har du sirkuset i gang, forteller skadedyrtekniker i Anticimex, Andreas Lance Landsvik.

Hvilken type overnattingssted det er, har ingenting å si.

Begge skadedyrteknikerne forklarer at det er tiltak vi kan gjøre for å hindre at vi får dyrene med oss hjem.

Unngå veggedyr-sirkuset

Veggedyr er et økende problem. De lever av blodet vårt, og holder til i sengen og på andre små gjemmesteder.

Skadedyrene kan bli med oss i blant annet klær, sko og bagasje.



Landsvik sier derfor at det første man skal tenke på når man reiser er hvor man plasserer bagasjen sin.

SKADEDYRTEKNIKER: Andreas Lance Landsvik i Anticimex. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

– Jeg anbefaler å ha kofferten på et koffertstativ. I mangel på stativ går det an å ha den i badekaret.



Også Myklebust deler det første hun gjør når hun kommer til et nytt overnattingssted.

– Jeg ser under sengen, på sengerammen og på lakenet etter dyrene, blodspor og små, mørke flekker som er avføringen deres. Bruk lommelykten på telefonen og lys rundt kantene på madrassen.

SMÅ: Veggedyr er vanskelig å få øye på. Foto: Håvard Øyrehagen / FHI

Om skaden har skjedd

Dersom man finner tegn på skadedyrene, bør man ifølge Landsvik si ifra til ledelsen ved overnattingsstedet.

Han legger til at det viktigste er å ta livet med ro.

– Ikke få panikk og stress. Ta kontakt med profesjonelle før du drar hjem, så får du svar på det du trenger.



Myklebust har flere tips til hvordan man kan sjekke bagasjen sin etter reise.

– Dette gjør jeg hver gang jeg har vært ute og reist.



Her skulle det vært en kort videosnutt, men det ser ikke ut til at nettleseren din støtter innholdet. Prøv gjerne igjen i en annen nettleser for å se innholdet. SE GODT ETTER: Margrethe Myklebust viser hvor det vært en lur plass for veggedyrene å gjemme seg. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Hun anbefaler å legge et lyst laken ute, og riste klesplagg over for å se om det gjemmer seg små dyr mellom klærne.

– Ta en dobbeltsjekk i merkelapper og sømmer. Du bør også sjekke i glidelåser og sømmer på bagasjen. De liker små, mørke steder.



– Utrolig standhaftige



I 2021 viste Folkehelseinstituttet (FHI) sin skadedyrstatistikk 1772 veggedyrbekjempelser, og i 2022 økte tallet til 2285.

– Det skyldes sannsynligvis økt reiseaktivitet, sier seniorforsker ved FHI, Bjørn Arne Rukke.



Forskning viser at veggedyr har utviklet stor motstandsdyktighet mot kjemiske bekjempelsesmidler.

– De er utrolig standhaftige, sier Myklebust.



Fryselager er det sikreste

Hvis du mistenker å ha vært et sted med veggedyr, er det et siste tiltak du kan gjøre for å ta knekken på dem.

– Når du kommer hjem fra ferie, før du har tatt bagasjen inn i huset, er nedfrysing det beste alternativet, sier Myklebust.



Skadedyrteknikerne forklarer at bagasjen bør oppholdes i minus 35 til 40 grader i tre til fire døgn.

– Da blir det gjennomfryst, og den temperaturen får du ikke en vanlig husholdningsfryseboks ned i, sier Landsvik.



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp FØRE-VAR: En kunde har levert kofferter etter å ha vært på reise. De oppdaget veggedyr før de kom inn hjemme. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Forventer en økning

Myklebust sier det vil være størst pågang på sensommeren og utover høsten.



– Da kommer folk hjem fra ferie, og begynner å merke skadedyrene.



Også Landsvik er spent på om de vil oppleve en jevn kurve nedover, eller om dette vil snu etter årets ferie.



– Forventningene er at kurven kommer til å gå litt opp igjen, sier han.