Nå koster handleposen over fire kroner: – Fikk sjokk

8,50 KRONER: Var det det kostet for Even Whale (23) å kjøpe plastposer på Coop. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Jeg fikk sjokk da jeg sto i kassa der borte. Jeg har ikke lagt merke til at det har kostet så mye før, sier Even Whale (23).

Han har to fullstappede plastposer i hendene idet TV 2 møter han på vei ut av Coop Obs i Lillestrøm.

Tirsdag økte alle de store dagligvarekjedene prisen sin på plastposer med 1,25 kroner – opp til 4,25 kroner. Dette gjelder blant annet Kiwi, Rema 1000 og Coop, som TV 2 har vært i kontakt med.



Det betyr at handleturen til 23-åringen koster nesten 10 kroner, før man i det hele tatt regner med innholdet i posene.

– Synes du det er for dyrt?



– Det er jo det. Dette med plastposer er ikke det eneste miljøproblemet vi har, så jeg skjønner ikke helt hvorfor det er det som går igjen. Men nå er det kanskje på tide å kjøpe noe gjenbrukbart, sier Whale.

PRISØKNING: Nå koster én handlepose 4,25 kroner på butikken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Magnhild Andersen (82), som TV 2 møter på Kiwi, er enig i at 4,25 kroner er dyrt for en plastpose.



– Men det er helt i orden. De kan gjerne skru opp prisen til 20 kroner for min del. Kanskje det får folk til å ta med seg egne poser, sier 82-åringen idet hun lesser varene over fra handlevognen.

HAR MED POSE SELV: Magnhild Andersen (82) bruker Kiwi-posene om igjen. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Ikke la bildet lure deg. Magnhild kjøper ikke bærepose i kassen, men flekker i stedet opp to brukte Kiwi-poser av vesken som hun pakker varene oppi.

– Det er bare tull at folk sløser så mye. Kanskje dette gjør at folk blir flinkere, sier hun.

SYNES FOLK SLØSER: 82-åringen mener posene like så gjerne kunne ha kostet 20 kroner stykket. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Øker igjen ved nyttår

Handelens miljøfond, som de store dagligvarekjedene er medlemmer av, doblet plastposekontingenten sin fra én til to kroner 1. august. Dette er grunnen til at plastposene er blitt dyrere.



Fra nyttår er det planlagt en ny økning til tre kroner, altså en tredobling i forhold til beløpet som gjaldt tidligere denne uken.

Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond, forsvarer prisøkningen med at det er ønskelig å få ned plastposeforbruket i Norge.

– Mange sliter med økte matpriser generelt. Kunne timingen vært bedre?

– Hovedgrunnen til at det kommer nå er fordi EU behandler et krav om at det skal selges maks 40 plastposer per person innen 2025. Det målet ligger ikke altfor langt frem i tid, og vi øker kontingenten for å få folk til å omstille seg, i tillegg til andre tiltak, svarer Lind.

VIL ØKE MER: Etter nyttår er det ventet at prisen på plastposer øker enda mer. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er viktig å si at det finnes andre alternativer, for eksempel handlenett, som er veldig mye billigere, legger hun til.



– I dagens EØS-regler er det ikke noe slikt krav. Er det ikke spekulativt å øke prisene før den tid?

– Kravet om 40 plastposer er til behandling i EU akkurat nå, og de fleste forventer at det kommer til å gå gjennom, sier Lind.

– Men vedtaket kommer nok veldig tett opp mot 2025, og vi tror det tar tid å endre vanene som nordmenn har, legger hun til.

Samme marginer

Hvor mye tjener egentlig dagligvarebutikkene på de dyre plastposene? Verken Coop, Rema 1000 eller Kiwi ønsker å svare på dette ut fra konkurransehensyn.

Kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen i Coop avviser at de tjener noe mer på plastposene etter kontingentsøkningen.



– Inkludert moms har kontingenten økt med 1,25 kr. Én krone går uavkortet til Handelens miljøfond og momsen går til staten, sier Thorsen.

Han peker på EU for ordningen, og at de har fått klare forventninger fra norske myndigheter om at plastposeprisen skal økes for å bidra til redusert bruk.

USIKKERT HVA DE TJENER: Coop, Rema 1000 og Coop vil ikke gå ut med hvor mye de tjener på plastposene. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Vi har tillit til at kundene har lyst til å bidra til redusert plastposeforbruk, og ser positivt på at kontingenten til Handelens Miljøfond blir brukt til veldig viktige og gode formål, sier han.



Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsdirektør i Kiwi, sier også at de ikke tjener én krone på at plastposeprisen går opp.

– Vi har fått en økning på 1,25 kroner og har justert prisen tilsvarende, skriver hun i en e-post til TV 2.

Cecilie Lind i Handelens miljøfond avviser at kontingenten går tilbake til butikkene på noen måte.

– Nei, medlemmene våre kan ikke få støtte fra oss til prosjekter som bare de selv har nytte av. Det utbetales heller ikke noe utbytte til medlemmene våre, og alle pengene går direkte til prosjekter som vi driver selv eller som vi støtter, sier hun.

Et «luksusprodukt»

Etter å ha blitt spurt om hva folk skal bruke til å kaste søppelet, svarer Lind at det er mye billigere og mer miljøvennlig å kjøpe ruller med avfallsposer.

– Bæreposene er egentlig et luksusprodukt å bruke som avfallspose, sier hun.

Hun får støtte av lederen i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, som mener prisøkningen er et godt tiltak.

– Avfallsposer er designet for å kaste søppelet ut, ikke å bære varer hjem fra butikken. Derfor er det en mer miljøvennlig løsning, fordi de er mye tynnere, som gjør at det blir mindre plast per pose, sier han.

HANDLENETT: Et handlenett av polyester eller nylon trenger bare å brukes sju-åtte ganger før det er mer miljøvennlig enn plastposer, ifølge en rapport. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Gulowsen sikter til tall fra Handelens Miljøfond som slår fast at vi brukte over 722 millioner plastposer i fjor. Det tilsvarer 132 poser per innbygger.



– Det er ikke tvil om at prisen øker fordi nordmenn fortsatt bruker altfor mange plastposer. Det er helt meningsløst høye tall, mener han.



I 2019 tronet Norge på toppen av plastposebruken i Europa, ifølge en studie fra OsloMet. Da ble det anslått at nordmenn brukte 180 poser i gjennomsnitt per innbygger. I Sverige og Danmark var tallet henholdsvis 102 og 80.



– Det beste er å bruke ting man har fra før, om det er ryggsekk, handlenett eller gamle handleposer man bruker om igjen, sier lederen for Naturvernforbundet.

Stiller forberedt

Tilbake utenfor Coop Obs i Lillestrøm møter TV 2 ekteparet Berit (74) og Jakob Oftedal (76).

De forteller at de har skapet hjemme fullt av handlenett.

– Det å kjøpe plastposer er litt det samme som at folk kjøper vann på butikken, selv om de har rent vann i springen, sier Berit Oftedal.

ALLTID BEREDT: Berit (74) og Jakob Oftedal (76) har alltid med seg handlenettet når de skal på butikken. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Tore Heisum (70) kommer ut av butikken med et stort handlenett fra Ikea som han har pakket varene i.

– Det er ikke prisen som gjør det egentlig, men jeg har så mange plastposer hjemme. Det er sikkert mer miljøvennlig også, forteller han.

– Det at de øker prisene er en helt grei måte å få folk til å tenke litt på, legger han til.

HAR NOK PLASTPOSER: Tore Heisum (70) bruker heller et handlenett fra Ikea. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Hva er egentlig best for miljøet?

I 2018 påsto en dansk studie at du må bruke et handlenett av bomull 7100 ganger før det blir mer miljøvennlig enn å bruke plastposer. Studien ble blant annet trukket frem i en episode av NRK-programmet Folkeopplysningen.

Det høye tallet kommer av at det er svært miljøbelastende å produsere bomull.

Studien har samtidig fått kritikk for å ha brukt tall fra bomullsproduksjonen på 90-tallet, samt at den ikke tok forsøpling med i beregningene. Flere andre forskere i Danmark var også kritisk til metodebruken, ifølge forskning.no.

– Dette har butikkene også vært litt usikre på, og vi ser at det er mange i kommentarfeltene som bruker gamle tall, sier Cecilie Lind i Handelens miljøfond.

De bestilte en rapport fra Norsk institutt for bærekraftsforskning i 2021. Der fremgår det at en bomullspose bare trenger å brukes 68 ganger for å likestilles med bruk av plastposer.

Det beste er imidlertid å bruke handlenett laget av polyester eller nylon, ifølge rapporten. Det slås nemlig fast at du bare trenger å bruke disse handlenettene sju–åtte ganger før de er det mest miljøvennlige valget.

– Det gjelder selv om plastposene er av resirkulert plast, eller om du bruker plastposene til søppel, sier Lind.