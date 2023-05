Nå koster disse produktene det samme: – Helt ekstraordinært

Tidligere denne uken overrasket Kiwi nok en gang da de innførte enda en prislås på over 100 varer, etter at den gamle prislåsen gikk ut.

Priskrigen det siste året har gjort at mange har sverget til billigmerkene hos dagligvarekjedene. Men hvor stor forskjell er det egentlig mellom kjedenes egne merkevarer og de dyrere merkene?

TV 2 har sammenlignet en rekke EMV-varer fra Coop Xtra, Kiwi og Rema 1000, opp mot de dyrere merkene. EMV er kjedenes egne merkevarer, som for eksempel First Price (Norgesgruppen), Coop (Coop Extra) og Prima (Rema 1000).



Oversikten finner du nederst i saken.

Liten forskjell

Flere av varene fra lavpris-merkene koster nesten det samme som de dyrere merkene:

Coop Couscous 400 gram koster 22,40 kroner. GoGreen Fullkorn Couscous 400 gram koster nøyaktig det samme. Samtidig har Coop Universalrens samme prislapp som Ajax Allrengjøring – 26,50 kroner.



PRISSAMMENLIGNING: Coops varer blir reklamert som billigst, men GoGreens couscous koster nøyaktig det samme. Foto: Erik Edland / TV 2

Det syns matforsker og økonom i Alo Analyse, Ivar Fredrik Pettersen, er overraskende.

– Her finnes eksempler på at kjedenes egne merkevarer er dyrere enn leverandørmerkene, og i en del tilfeller nær leverandørmerkenes priser regnet per kilo.

Han legger til:

– Det virker samtidig som observasjonene gjelder egne merkevarer i lavprissegmentet – såkalte «verdi-for-penga»-merker, altså ikke «premium»-merker eller merker med særpreg, som for eksempel på grunn av bærekraftig produksjon.



MATFORSKEREN: Ivar Fredrik Pettersen er overrasket over funnene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Helt ekstraordinært

1. februar fintet Kiwi ut de andre matvarekjedene ved å ikke skru opp prisene, samt å innføre en prislås på over 250 varer. Siden har priskrigen mellom Kiwi, Rema og Coop Extra vært knallhard.

EMV-varene TV 2 har sett på kan imidlertid tyde på at kjedene ønsker å få mest mulig for pengene fra egne merkevarer, forklarer Pettersen.

– Det er helt ekstraordinært at «verdi-for-penga» EMV-er er dyrere enn leverandørmerkene. Leverandørmerkene blir en øvre prisgrense for EMV-prisene. Jeg tror at mer normal prising utover våren og sommeren vil øke prisforskjellen mellom EMV og leverandørmerker.

Egg, egg, egg

Matvarekjedene er blitt spurt hva de synes om prisene TV 2 har sammenlignet i butikkene.

Da blant annet at gårdsegg fra Eldorado koster 40,90 kroner per kilo, mens Nortura Frokostegg koster 36,64 kroner kiloen.



Leverandørmerket er altså billigere enn Kiwis egen merkevare.

EGG: Påskehysteriet har satt sine preg på eggprisene hos Kiwi. Foto: Erik Edland/TV2

Nora Mile Helgesen, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, forteller at flere av produktene har vært en del av butikkenes nå utgåtte prislås, og at produktene derfor har like lav pris som i september i fjor.

– Frokosteggene er et eksempel på en vare som har en unormalt lav pris på grunn av tidligere Prislås-kampanje og stort prispress.

Helgesen forklarer videre at eggprisene man nå ser er et resultat av prispress og konkurranse rundt påske.

– Noen merkevarer kan få kunstig lave priser på grunn av tøff konkurranse. I slike tilfeller kan prisforholdet mellom et slikt produkt og et First Price-produkt se litt rart ut.

En fellesnevner for Coop, Kiwi og Rema er at de alle hevder å ha Norges billigste dagligvarer.

Skal være billigst

Hos Rema 1000 koster Prima Universalrengjøring det samme som tilsvarende vare fra Ajax. Kiloprisen på Prima egg er det samme som egg fra Prior.

– Prima Lavpris skal være billigere enn de kjente merkevarene, men kunden kan, ved noen få og kortvarige perioder, oppleve unntak, forklarer kategori- og innkjøpssjef Line Aarnes.

TAP: Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000, sier matvarekjeden selger flere produkter med tap om dagen. Foto: Jonathan Torstensson / TV 2

Hun viser til eksempler hvor merkevarer er unormalt lavt priset i forbindelse med kampanjer.

– Melange, Nugatti, Prior God Morgen Egg, Nora Jordbærsyltetøy og Ajax Universalrengjøring Sitron er alle svært prispressede produkter hvor vi til tider, og akkurat nå, selger med tap, sier Aarnes.

Også Coop viser til en knallhard konkurranse på pris og hyppige prisjusteringer. De velger ikke å kommentere på enkeltprodukter.

– Det er mange forhold som påvirker prisene, men egne merkevarer skal være billigst og eventuelle avvik rettes opp, svarer kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

STEKESMØR: Prisforskjellene er marginale på en rekke varer TV2 har sammenlignet. Foto: Erik Edland / TV 2

Prissammenligning

Matforsker Pettersen peker på to grunner til at flere av EMV-prisene er så like leverandørprisene.



– Det kan være at det er vanskeligere å sammenligne egne merkevarer på tvers av kjeder. Den andre grunnen kan være at vi forbrukere har vendt oss mer til de billigste merkene for å dempe virkningene av generell prisøkning på matvarer.

Dette kan derfor være en naturlig utvikling i den ekstraordinære situasjonen vi har hatt i høst og utover vinteren, forklarer han.



Nedenfor ligger en oversikt over noen av kjedenes egne merkevarer, sammenlignet med leverandørmerkene.