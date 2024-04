Nå koster det 16.000 kroner natta i Geiranger

BRYLLUP: Her i Geiranger skal prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg 31. august. Foto: Arne Rovick / TV 2

ÅLESUND (TV 2): Du må grave dypt i lommeboka hvis du ikke har bestilt overnatting i Geiranger under kjendisbryllupet til prinsesse Märtha og sjaman Durek Verrett.

Det blir kjendistungt i den berømte turistbygda Geiranger i slutten av august. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal gifte seg her 31. august.

Brudeparet har leid hele Hotel Union for bryllupet og her er det ikke mulig å skaffe seg rom for natta den aktuelle helgen. De tre andre hotellene i Geiranger er smekk fulle, viser bookingsidene.

– Vi går mot en veldig god sesong, og det er ledig rom bare noen få datoer frem mot bryllupsarrangementet, sier hotelleier Sindre Mjelva til TV 2.



Han kan ikke si noe om forberedelsene de gjør på hotellet, utover at de har gjort enkelte renoveringer og konseptendringer.

– Det ser bra ut, både for de som skal besøke oss i slutten av august og resten av turistene som kommer til oss, sier Mjelva.



FULLT HOTELL: Hele Hotel Union i Geiranger er reservert av brudeparet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Han gleder seg virkelig til bryllupsfesten.

– Det er en stor ære for oss, og vi gleder oss til arrangementet, sier Sindre Mjelva.

Økt prisen

Skal du skaffe deg overnatting i bygda, begynner det å bli et svært begrenset tilbud. På Airbnb ligger det to boliger tilgjengelig for leie.

Disse har en gjennomsnittspris på henholdsvis 14.588 kroner og 16.275 kroner per natt med utvask og Airbnbs tjenestegebyr.



– Det koster litt med hus for å dekke inn utgiftene, i tillegg til at Airbnb tar en del gebyrer. Dette er et gammelt hus, men med sin sjarm, forteller en av utleierne, som ønsker å være anonym.

Huset ble lagt ut til leie for noen dager siden. Til vanlig ligger prisen betydelig lavere, men i anledning prinsessens bryllup, har utleieren økt prisen.

– Vi har sett litt på hva andre har tatt.

BRYLLUP: Slik ser prislappen ut dersom du skal booke den aktuelle helgen. Foto: Skjermdump / Airbnb

– Det har vært høye priser på boliger som ligger langt unna bryllupet, men dette huset ligger fem minutter unna der bryllupet skal være. I tillegg har den sin sjarm og ligger veldig skjermet, forteller hun.

– Nesten slik at prinsessen burde bodd der selv?

– Ja, definitivt, men det spørs jo om hun liker standarden.

Venter tusener

Ordføreren er ikke overrasket over at prislappen nå nærmer seg 50.000 for et sted å bo i Geiranger fra torsdag til søndag.



– Det kommer til å bli ekstra fullt i Geiranger den helgen. Dette er stor stas for oss og bidrar til enorm oppmerksomhet, sier ordfører Einar Arve Nordang i Stranda kommune.



Nå er ikke dette i høysesongen, men Nordang tipper at mer enn 10.000 kommer til Geiranger den helgen.

– Dette er et privat arrangement. Vi som kommune har ingen annen rolle enn å trygge innbyggerne og de som kommer på besøk, sier Nordang til TV 2.



IKKE INVITERT: Ordfører Einar Arve Nordang i Stranda kommune skal til Geiranger under prinsessebryllupet, men ikke som gjest. Foto: Privat

Og det er heller ikke bare å satse på camping. Alle campingplassene i Geiranger melder på nettstedet Hotels.com at det er utsolgt på bryllupsdatoene.



Hvis du tar til takke med å bo et godt stykke unna begivenhetene og kjøre inn til Geiranger, reduseres prisene og mulighetene øker. Minihus på Ljøsætra gir deg en fantastisk utsikt ved inngangen til Geirangerfjorden for cirka 7000 kroner per natt.

På Eidsdal hotell, en halvtimes kjøretur unna Geiranger, kan du sove for 990 kroner natta, mens du en ferjetur unna i Hellesylt får tak over hodet for 1340 kroner, viser en sjekk på Tripadvisor.

Ikke invitert

Politiet har tidligere bekreftet overfor TV 2 at de har fått en foreløpig gjesteliste og at folk flest vil merke begivenheten i form av at politiet trolig vil innføre restriksjoner.



– En må regne med noen restriksjoner i Geiranger, men det er for tidlig å si hvor omfattende det blir, har stabssjef Kenneth Sætre tidligere uttalt til TV 2.



GIFTEKLARE: Sjaman Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise fotografert under et eksklusivt intervju med TV 2 i Bergen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Ordfører Nordang bekrefter også overfor TV 2 at tilreisende må regne med reguleringer.

– Skal du selv til Geiranger den helgen?



– Hvis du spør om jeg er invitert, så kan jeg fortelle deg det eneste jeg vet om gjestelista, er at mitt navn ikke står der, skratter Nordang.



Foreløpig er det ikke bekreftet hvem som skal vie brudeparet.

– Jeg er ikke spurt om å vie dem, hvis du lurer på det, humrer ordføreren som selv har vigselsrett.