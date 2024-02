Nå kommer værskiftet

VÅR: Den har virket som en fjern drøm, men nå kan det faktisk gå mot mildvær og varmere tider. Om enn for en liten stund. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Dagene med snømåking og vinterjakke kan være over for denne gang. Likevel kommer meteorologen med en advarsel.

Store deler av landet har opplevd lave temperaturer og snø den siste tiden.

Flere steder bruker nordmenn helgen til å nyte det som er typisk påskevær i februar, mens det er utstedt oransje farevarsel for snøskred i deler av Sør- og Nord-Norge.

Om du er blant dem som er lei av snøbyger og minusgrader, kan dette være en gladmelding.

Det går nemlig mot et værskifte for store deler av landet.

– På mandag vil nedbørsområdet som har ligget i ro i sørlige deler av Sørlandet, trekke nordover. Det vil komme mot Trøndelag mandag, og tirsdag trekker det mot Nord-Norge. I bakkant blir det mildere luft som kommer inn og temperaturene vil stige litt.

Det forteller meteorolog i StormGeo, Beate Tveita.

Minus til pluss

Hun sier nedbøren som kommer utover neste uke, vil falle som regn, mens det fremdeles vil komme snø i fjellet.



Både Øst og Vest vil altså se plussgrader fra midten av uken av, men også i Nord-Norge går det mot mildere vær.

HÅP: Også i Nord-Norge kan det bli bedre vær i dagene som kommer, selv om det kan det blåse godt opp. Her fra Tromsø i fjor. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Lavtrykket som kommer over langet på tirsdag, vil gi snø i Nordland, men det vil være lite nedbør. Det kommer en sørøstlig kuling, så vil det være økende vind. Generelt vil det være lite nedbør i Nord-Norge, og litt endring i temperaturen også, sier meteorologen.

– Slutt på måking

Det mildere varselet fra meteorologen ser ut til å vare ut neste uke, og kanskje utover i uken etter.

Nøyaktig hvor det vil være best vær, ser ut til å endre seg fra dag til dag.

Tidlig kommende uke vil det være mye opplett på Vestlandet, mens områdene Østafjells får bedre vær utover i uken.

– Fra onsdag/torsdag vil nedbøren som komme være regn i lavlandet, men det vi har sett med masse snø og måking, kan det bli en forbigående slutt på.



VÆRKAOS: Væromslaget tidligere i vinter førte til store trafikale problemer i Oslo. Nå går det mot mildvær. Foto: Hanna Hjardar / TV 2

Klart råd

Lengre enn det tør ikke meteorologen fra StormGeo å spå.

Tveita tviler nemlig på at vinterværet er helt over for denne sesongen, på tross av værskiftet til midtuken.

– Endringen som kommer midten i uken kan nok snu igjen.

Til slutt kommer hun med en advarsel.

– Skal man ut og reise, bør man sjekke værdetaljene siden de endrer seg dag for dag. Selv om det blir mildere, bør man være oppmerksom på at det fremdeles kan komme snø, er meteorologens klare oppfordring, sier Tveita.