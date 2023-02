Nå kommer Tengs-dommen: – Ikke i tvil om hva han vil gjøre

Mandag klokken 10 faller dommen i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Vassbakks forsvarer legger ikke skjul på hvordan 52-åringen har det i dagene før domsavsigelsen.

– Han er veldig, veldig spent. Det påvirker ham og hans liv i fengselet at han nå går rundt i dette spenningsfeltet og venter på en sånn dom. Det skal bli veldig godt for ham å få dette avklart nå, sier advokat Stian Kristensen til TV 2.

– Han er fornøyd

Gjennom seks uker forsøkte påtalemyndigheten å overbevise retten om at Vassbakk drepte Birgitte Tengs (17) på Karmøy natt til 6. mai 1995.

FORSVARET: Stian Bråstein og Stian Kristensen er Johny Vassbakks forsvarere. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Til slutt la statsadvokatene ned påstand om 17 års fengsel.

Vassbakk har hele tiden nektet enhver befatning med drapet. Hvis han noen gang har møtt Tengs, så husker han det ikke, sier han.

– Når han ser tilbake på tingrettssaken nå – er han fornøyd med hvordan det gikk, og er han håpefull med tanke på utfallet?

– Det han har sagt, er at han er fornøyd med hvordan vi fikk frem de tingene som var viktige for ham. Han klarte å gi den forklaringen som han hadde tenkt at han skulle. Så er han selvsagt spent på utfallet av det, sier Kristensen.

Varsler anke

Dersom Vassbakk blir dømt, kommer han uansett til å anke dommen, forteller Kristensen.

Påtalemyndigheten har mulighet til å anke dersom han blir frikjent.

– Vassbakk er kanskje innstilt på at det blir en ankesak uansett utfall?

– Først og fremst så har vi konsentrert oss om å gjøre en skikkelig jobb i tingretten. Samtidig så er han klar på at dersom han blir dømt, så kommer han til å anke. Så får påtalemyndigheten svare på hva de gjør dersom han blir frifunnet, sier Kristensen.

MULIG DRAPSVÅPEN: Under rettssaken viste aktoratet frem den 23 kilo tunge steinen som ble funnet på åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Finnes det en mulig dom der han blir domfelt for drap og likevel ikke anker?

– Nei, dette står ikke på straffutmålingen. Han har hele veien stått fast på at han ikke har noe med drapet å gjøre, så det er ingen tvil om at han vil anke om han domfelles.

– Vi advarte mot dette

Hvis Vassbakk skulle bli frikjent, skal han i utgangspunktet løslates fra fengsel umiddelbart.

– Hvis påtalemyndigheten mener at han ikke skal løslates, må de fremsete en begjæring for retten. Men det skal en hel del til for å holde ham fengslet videre om han frifinnes, mener Kristensen.

Kristensen sier at Vassbakk er håpefull. Hvis han frifinnes, ser han likevel ett stort problem – nemlig at de fleste av landets medier har identifisert ham med navn og bilde.

– Det ser han veldig mørkt på. Vi advarte mot nettopp disse tingene i forkant av identifisering. Med all den medieoppmerksomheten som har vært, så er han blitt en person som alle vet hvem er. Det er en tøff ting for ham, sier han.

– Er det lagt en plan for hvordan man skal verne om han?

– Vi har snakket litt om det, men det kommer jeg ikke til å utbrodere overfor TV 2.

Frykter at de ikke får svar

Også Tengs' etterlatte foreldre er spente på mandagens dom.

«De venter med interesse på rettens vurdering av bevisbildet, og har lært seg å ikke trekke egne konklusjoner raskere enn det», skriver bistandsadvokat John Christian Elden til TV 2.

ÅSTEDET: Under rettsaken var aktørene på åstedet og gjennomførte en befaring. Foto: Heiko Junge / NTB

«De håper jo naturligvis at saken vil få sin avklaring etter 27 år, men frykter at vi ikke får noe endelig svar nå», skriver han.

Klokken 10 mandag vil tingrettsdommer Arne Vikse lese slutningen i dommen, altså om Vassbakk skal dømmes og hvor lang straff han i så fall skal få.

Deretter skal han lese opp en tre timers oppsummering av dommen. Domsavsigelsen kan du se på TV 2 Nyheter.