Nå kommer solstormene

I Canada mistet halve landet strømmen. I Sverige måtte de stenge flyplasser. Førti satellitter brant opp nå i sommer.

Solstormer har gjort skade før. De neste to-tre årene kommer de kraftigste solstormene på mange tiår. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har kategorisert dette som et krisescenario.

Toppen nås i 2025

– En solstorm er et smell som sender masse stråler mot jorda og som fanges opp av jordas atmosfære. Det vil da forstyrre atmosfæren vår og en del systemer. Så følger en gassky som bruker noen dager til jorda. Den vil kunne skade for eksempel satellitter og kraftnett.

SOLEKSPERT; Pål Brekke ved Norsk Romsenter følger utviklingen på sola nøye. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Det sier seniorrådgiver ved Norsk romsenter, Pål Brekke. Han forklarer at solas aktivitet går i en syklus, der intensiteten nå nærmer seg en ny topp. 2025 er året da solstormene vi være på sitt kraftigste. Og de blir langt kraftigere en tidligere antatt.

– Vi må få samfunnet med på at det kan få alvorlige konsekvenser dersom vi blir truffet av en superstorm. Det skjer ikke så ofte, men de kan komme, sier han.

Viktig for politi, ambulanser, søk og redning

Solstormene rammer først og fremst satellittene som henger over oss. Det er satellitter vi har gjort oss svært avhengige av. Samfunnssystemer er avhengig av teknologi på en helt annen måte enn da en solstorm fikk telegrafkablene til å bli rødglødende i 1859.

– Hvis vi får en kraftig nok solstorm som påvirker GPS-systemet, så vil jo alle autonome systemer få problemer med å navigere. Man kan jo bare tenke seg en militær drone over et sted den ikke burde ha vært, eller hva som vil skje med selvkjørende kjøretøy. Dette blir vanskelig når man mister satellitteknologien, sier han.

Navigasjon og kommunikasjon spiller en langt viktigere rolle enn bare å hjelpe deg med kart på mobilen når du skal finne fram i byen. Nødetatene er helt avhengige av dette når sekundene teller.

Internett kan knele

– Politi, redningsmannskaper og ambulanser «tracker» jo sine egne med GPS. Å finne veien til en syk pasient kan jo bli vanskelig, sier Brekke.



Mange systemer er avhengig av klodens felles klokkesignal, som styres fra satellittene. Bankuttak, børstransaksjoner og trafikksystemer som togtrafikken er avhengige av dette klokkesignalet. Det er også internett.

– Dersom ulike datamaskiner rundt om i verden har ulike klokkeslett, så vil det gå tregere og tregere. Og til slutt vil det rett og slett kunne slutte å virke, sier Pål Brekke.

SENSITIVE SATELLITTER: Protonskurer fra sola kan ødelegge viktige satellitter. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Under en solstorm i 2015 hadde strålingen den samme frekvensen som innflygingsradaren på Arlanda i Stockholm. Da måtte de rett og slett stenge flyplassen en periode.

Back up-systemer på norske flyplasser

Avinor her i Norge er godt klar over solstormene vi kan vente nå fram mot 2025, og mener de har systemer og tiltak som vil ivareta sikkerheten for passasjerene. Om nødvendig vil de redusere trafikken til og fra flyplassene.

– GPS-systemene gjør at vi kan pakke flyene nærmere og avvikle flere bevegelser i det samme luftrommet. Om vi mister satellittene, så må vi ha mer luft mellom flyene, og dermed må vi redusere trafikken til og fra flyplassene, sier avdelingsleder for flynavigasjon i Avinor, Alexander Løvar.

MÅ REDUSERE TRAFIKKEN: Om systemene skades, må flytrafikken reduseres, sier avdelingsleder for flynavigasjon i Avinor, Alexander Løvar, Foto: Yngve Bugge Drangsholt

Det solstormer trolig er en størst trussel mot, er kraftforsyningen. Etter at halvparten av befolkningen i Canada mistet strømmen i en solstorm i 1989, har Statnett vært svært opptatte av å være forberedt på solstormene som nå kommer. For konsekvensene kan være massive.

Geomagnetisk stråling fra solstormer kan få jordas magnetfelt til å riste. Denne ristingen kan skape en motstrøm i strømnettet.



Strømmen kan forsvinne

– Denne strømmen går ned i jordingspunktene, som transformatorer. Disse overopphetes og kan i verste fall brenne opp. Dette har skjedd flere steder i verden tidligere, sier Pål Brekke.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har analysert solstormene som et krisescenario, og gitt råd til de sektorene som kan rammes. Men det finnes ingen felles, nasjonal plan for krisetiltak om solstormer setter systemer ut av spill.

MÅ VÆRE FORBEREDT: Elisabeth Longva sier alle som kan rammes må skaffe seg kunnskap. Foto: DSB

– En solstorm vil ramme ulike sektorer og funksjoner på ulike måter, noe som betyr at sektoransvarlige myndigheter og brukere må ha nødvendig kunnskap om hvordan nettopp deres systemer kan bli påvirket og hvilke tiltak som bør iverksettes, sier avdelingsdirektør i DSB, Elisabeth Longva.

Brekke i Norsk romsenter sier at solstormene er en utfordring som diskuteres både i FN, i forskningsfora og hos myndighetene i Norge.

– Systemene våre er så sammenvevd med romteknologi at vi tar dem for gitt. Vi oppdager nok ikke at vi har disse systemene før vi mister de, sier han.

VAKKERT: Nordlyset blir sterkt i hele lendet de neste tre-fire årene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det er imidlertid en god nyhet oppe i det hele. Det er de samme vindene fra sola som også skaper nordlyset. Det kommer til å bli svært vakker og sterkt de kommende årene. Og det vil kunne nytes over hele landet.

– Da må man ikke sover bort natta, men komme seg ut for å se på nordlyset, sier Brekke.