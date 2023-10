Nå kommer snøen til Østlandet: – Uvanlig mye

Det er på tide å få på vinterdekkene, sier Vegtrafikksentralen Øst, som oppbemanner for å møte snøværet.

Gult farevarsel for snø:

– Snøen som kommer vil bli liggende og det blir et vinterlig preg på uken, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Per Egil Haga.

Søndag ble det sendt ut gult farevarsel for snø for Østlandet. Varselet varer fram til natt til tirsdag.

Søndag ettermiddag har snøen allerede begynt å falle flere steder. Dette vil øke i intensitet i løpet av kvelden og natten, og noen steder kan det komme rundt 15 cm snø i morgentimene.



– Det blir en kjølig avslutning på oktober og starten av november. En forsmak på vinteren mange steder, sier Haga.

– Uvanlig mye snø

Snøen vil falle hyppigst i sentrale områder på Østlandet. Meteorolog i StormGeo, Isak Slettebø, sier det faktisk kan snø opp mot 30 cm enkelte steder.

– Det kan komme ganske mye i Oslo-området og enda mer i grensetraktene. Det vil si Østfold og Hedmark, men også Buskerud og Vestfold vil få en del, sier han.

Ifølge Slettebø har det vært mye usikkerhet knyttet til varselet. Nå viser prognosene mye mer snø enn tidligere spådd.

– Det er bare å kose seg i snøværet om man er så heldig å bo i områdene som får snø. Kjør forsiktig og vurder å finne fram trugene, sier Slettebø og legger til:



– Det er uvanlig at det kommer så mye snø tidlig på høsten.

På med vinterdekk!

– Vi er forberedt, sier Arvid Wahlstrøm, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Øst.



De har kontakt med sine entreprenører på de store veiene rundt om på Østlandet, som nå oppbemanner for å møte snøværet.

– De har nok mannskap på plass og materiell man bruker til å brøyte og strø er i stand og kan brukes, sier Wahlstrøm.

Søndag kveld salter de preventivt, og vil være klare med brøytemannskap så fort snøen har lagt seg.

UNNGÅ KAOS: Pass ekstra godt på avstand til bilen foran deg hvis du skal ut og kjøre, sier Vegtrafikksentralen Øst. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

– Man bør beregne ekstra god tid i morgen tidlig, sier trafikkoperatør Mikael Olsen, også ved Vegtrafikksentralen Øst.

– Det viktigste å påpeke først og fremst er at nå må vinterdekkene på hvis man skal ut og kjøre.

Han minner om at det er nå blir ekstra viktig å holde god avstand til bilen foran seg.

– Med glatt vei skal det ikke så mye til før man smeller inn i den foran. Vær oppmerksom på trafikken rundt seg.

Det er nær blitt en klisjé at nordmenn blir like overrasket hvert år når den første snøen faller, og at trafikken i hovedstaden stopper opp.

– Vil trafikken stoppe opp i morgen?



– Vi håper jo ikke det, men vi får se, sier Olsen.