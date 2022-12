Nå kommer Sibir-kulda

Det blir kaldt og godt i hele landet neste uke. Enkelte steder kan det blir ned mot 30 minusgrader, mens noen kan glede seg over en hvit advent.

Etter uvanlig milde perioder i november har kong vinter sakte men sikkert begynte å feste grepet om landet de siste ukene.

Likevel har den verste brennkulden for det meste holdt seg unna. Den vil holde seg unna også i helgen, men så begynner ting å skje, skal vi tro vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen i StormGeo.

– Det skjer noe neste uke. Da ser det ut som at vi får nordavind over hele landet. I nord kommer det allerede utpå dagen mandag, mens tirsdag når det også Sør-Norge, sier Hansen.

Han sier at vi nå er inne i en tid der skyfri himmel betyr kaldt vær fordi sola ikke kommer fram så mange timer om dagen.

Men det betyr ikke at det kan bli kaldere.

– Utover i uka vil vinden komme mer fra nord-øst og øst. Da vil det kaldt vær fra Sibir, og vinteren setter seg skikkelig, sier Hansen.

PEISKOS: Ifølge meteorologen kan det være en god idé å fyre opp peisen til uka. Foto: NTB

Gamle kjenninger

Ikke uventet er det i områdene rundt Røros og i Nord-Norge kvikksølvet vil synke lengst ned på termometeret.

– Slik det ser ut nå kan det bli 30 minus, men det blir nok ikke så kaldt at det blir 40 grader, sier Hansen.

– Får hele Norge minusgrader neste uke?

– Minus over alt. Helt mot kysten også.

Meteorologen kommer også med en gladmelding til de som ønsker seg snø under føttene. I alle fall de som bor nord for Stadt.

– Det ligger an til snøbyger nord for Stadt i løpet av mandag og tirsdag, i alle fall tirsdag, og kanskje inn i onsdagen. Selv om det klarner utover uka, så har det kommet såpass med snø at den blir liggende, sier han.

Hvit jul?

– Hvor lenge varer kulda?

– Det kan vedvare lenga. Kanskje over jul.

Hansen understreker at det fortsatt er en god stund til jul, men kommer likevel med en liten spådom over hvem som får mest hvitt gull til jul.

– Når være kommer fra øst, blir det lite snø på Vestlandet, men Østlandet ligger bedre til. Det er der og i Finnmark sjansene for hvit jul er best, sier han og understreker:

– Men i Nord-Norge skal det godt gjøres å unngå det.