Nå kommer «Otto»: – Vær på vakt

Stormen danskene kaller «Otto» brer seg for alvor innover de sørlige delene av Skandinavia fredag ettermiddag.

Her i landet blir det svært kraftig vind og mye regn på Vestlandet og Sørlandet.

– Vi kan vente full storm, med vind opp til 25 meter per sekund, sier vakthavende meteorolog i Storm, Ina Ynnesdal.

Vindkastene kan få en styrke på hele 35 meter i sekundet.

Vestlendinger som bor ved kysten bør dermed være på vakt når de går inn mot helg og vinterferie.

– Det er definitivt et uvær man må følge med på. Ikke ta for lett på det, sier hun.

VIND: Stormen «Otto» har allerede hjertet godt fra seg i Nord-Europa denne uken. I engelske Yorkshire ble en lekker Porsche ødelagt da et stort tre veltet. Foto: Danny Lawson/PA via AP.

Vent med hyttetur

Vegtrafikksentralen vest opplyser at to fergestrekninger i deres region er blitt innstilt. Det gjelder Langevåg - Buavåg og Arsvågen - Mortavika.

Transportrederiet Color Line påvirkes også, gjennom kanselleringer og framskyndede avganger. Det bekrefter konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Erik Brynhildsbakken, til NTB.

– Vi har måttet framskynde en del avganger og kansellert andre. Alle kunder er underrettet om situasjonen og vi jobber fortløpende med å booke om reisen til de det gjelder.

Stormen er også ventet å herje i høytliggende områder. De som vurderer en fjelltur bør tenke seg om igjen.

Mye vind og snø skaper vanskelige forhold i fjellet. Ynnesdal forteller at fjellovergangene kan bli stengt.

– Du bør ikke kjøre over fjellovergangene. I hvert fall ikke i de sørligste områdene, sier Ynnesdal.

FJELLOVERGANG: Slik ser fjellovergangen ved Skulevika på Hardangervidda ut fredag ettermiddag. Foto: Vegvesenet.

Fredag er det varselet fare for kolonnekjøring på blant andre Hardangervidda fjellovergang, melder Vegvesenet.

Riksvei 13 over Vikafjell er stengt til klokken 18.

Ynnesdal, oppfordrer vestlendinger som skal på hytta om å vente med å reise fredag ettermiddag.

– Jeg ville kanskje utsatt turen til lørdag, sier hun.

Tett på stormen? Tips oss! Hvordan påvirker stormen forholdene der du bor? Ta kontakt og send gjerne bilder og video: tips@tv2.no

Politiet advarer

Politiet i Agder advarer også mot uværet fredag ettermiddag.

– Vis varsomhet dersom man ferdes på veien. Tenkt sikkerhet spesielt ved kryssing av bruer og at trær kan ha falt ned over vei og komme brått på, skriver politiet på Twitter.

Arve Myklebust i Agder-politiet advarer særlig mot å ferdes ved sjøen.

Stormen skaper nemlig store og upålitelige bølger.

– Sjøen er ikke det rette stedet å oppholde seg på kvelden. Står man nært sjøen, på glatte svaberg for eksempel, man kan bli tatt av bølgene. Det har skjedd før, sier Myklebust til TV 2.

STORM: Det blir kraftig sjø i Sør-Norge fredag kveld. Foto: Petter Vidar Vågsvær/TV 2.

Mer vind i øst

Selv om møkkaværet blir verst i vest og sør, slipper østlendingene ikke helt unna lavtrykket «Otto».

Stormens øye trekker seg mer og mer østover utover fredagskvelden,

– Det vil bli vindkast også i lavlandet på Østlandet, sier Ynnesdal.

Bergen

Selv de i hovedstaden kan vente vindkast på 10-12 meter i sekundet.

I Midt- og Nord-Norge vil man derimot se lite til danske «Otto».

– De ligger på nordsiden av lavtrykket og slipper litt billigere unna, sier meteorologen.

Høyhus evakuert

Det er ikke bare Norge som blir påvirket av uværet. I Sverige har togselskapet SJ innstilt alle avganger mellom Malmø og Gøteborg, ifølge Aftonbladet.

– Det er en risiko for at trær og greiner kan stoppe tog, og det blir vanskelig å skulle evakuere folk i en storm, sier Emanuel Alvarez, pressetalsperson i Trafikverket

På Jylland i Danmark begynner være allerede å ta tak, og politiet advarer mot flere flyvende gjenstander.

Vi får i øjeblikket flere anmeldelser om flyvende genstande i hele Syd- og Sønderjylland. Sørg for at sikre affaldscontainere, tramboliner og hvad der ellers kan lette, når vinden tager til/vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 17, 2023

I Bellahøj i København må beboere i tre høyhus bo på hotell til lørdag. De må forlate bygningene senest innen klokken 18 i dag, skriver KAB, som administrerer byggene.

– Beboernes sikkerhet er avgjørende for oss. Vi har fått beskjed om at kveldens vindhastighet kan nå kritiske nivåer for bygningenes stabilitet, og derfor skal folk selvfølgelig ut, sier kundesjef i KAB, Sanne Kjær.

De tre byggene har en konstruksjonsfeil som går at de ikke tåler vindhastighet på over 11–12 meter per sekund.