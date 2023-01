Nå kommer mildværet tilbake

MILDT: Denne uken kommer plussgradene tilbake over store deler av Sør-Norge. Foto: Skjermdymp/Windy.com.

Etter en periode med minusgrader kommer mildværet nå tilbake.

– Nå er varm luft på vei over Sør-Norge. På tirsdag og onsdag blir det plussgrader til og med på fjellet.

Det sier vakthavende meteorolog i Storm, Mariann Aabrekk.

Hun forteller at det betyr både holkeføre, nullføre, regn som fryser på veien og slaps.

SLAPS: Mildvær gjør snø om til slaps denne uken. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Vi skal innom alle disse værtypene, sier Aabrekk.

På Vestlandet og i Agder er det ventet mye regn de neste dagene.

Vått blir det også i Trøndelag og Nordland, forteller Aabrekk.

– Det blir masse regn og masse vind i Nordland. Vinden er allerede på plass. Det blir full storm, sier hun.

Stor snøskredfare

Vi har lagt en kald helg bak oss. Flere steder på Innlandet har gradestokken sunket forbi -30-tallet. Men allerede mandag ettermiddag har temperaturen steget.

Mildværet strekker seg over hele Sør-Norge, men også Trøndelag og Nordland.

Det plutselige bykset i temperaturen øker snøskredfaren drastisk.

– Vi har sendt ut varsel om stor snøskredfare i Jotunheimen. Men snøskredfaren gjelder egentlig hele Sør-Norge, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Hun forteller at regn i fjellet fører til at sjansene for naturlig utløste skred er høy.

– Unngå skredterreng nå. Ha god avstand til bratte sider med snø, sier hun.

Blir kaldt igjen

Det milde været betyr likevel ikke at våren er på vei. Kulden kommer tilbake allerede denne uken, ifølge meteorolog Mariann Aabrekk.

– Mildværet er veldig forbigående. Det blir kuldegrader igjen i løpet av torsdagen, sier hun.

Samtidig oppfordrer Aabrekk om å opptrå varsomt på veien, særlig i fjellet.

– Endringene i føret blir størst på fjellovergangene og i høyden.