Nå kommer koronapillen til Norge

Før sommeren opplyste Helsedirektoratet til TV 2 at de hadde bestilt 50.000 behandlinger av koronapillen Paxlovid, og at den var ventet å komme til Norge i høst.

Men leveransen har blitt stadig forsinket.

Nå er imidlertid pillen rett rundt hjørnet, og den første leveransen kommer til Norge torsdag i neste uke.

Det opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Nå får vi heldigvis disse tablettene før vi går inn i vintersesongen, men vi skulle gjerne hatt det mye tidligere, helst for to år siden. Men det er først nå det har kommet på markedet, sier Rostrup Nakstad.

GODE NYHETER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad jubler over at koronapillen omsider kommer til Norge. Foto: Frode Sunde / TV 2

Reduserer risiko

Koronapillene kommer først til Oslo-regionen, og deretter til resten av landet.

– Dette er en tablettbehandling for de med høyest risiko for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, sier den assisterende helsedirektøren.

Koronapillen er en behandling som er tenkt brukt tidlig i forløpet, innen fem dager etter at man får symptomer, og særlig hos dem som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

– For de som har størst risiko for å bli alvorlig syk, så kan man få redusert sjansen for sykehusinnleggelse med minst 80 prosent, dersom man kommer tidlig i gang med behandlingen, sier Rostrup Nakstad.

– Veldig gode nyheter

I slutten av april i år opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) at de «sterkt anbefaler» bruken av medikamentet.

Disse kan få tilbud om koronapillen De med alvorlig immunsvikt. For eksempel de med benmargskreft eller lymfekreft som får medisiner som slår ut immunforsvaret.

Andre med høy risiko for alvorlig sykdom

Alder er viktigst. Det er særlig de over 65 år, som vil få nytte av medisinen.

Det er også viktig hvor lenge det er siden du fikk vaksine. Om det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom.

I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning. Kilde: Helsedirektoratet

Nakstad er, i likhet med WHO, svært optimistisk til bruken av Paxlovid til behandling for covid-19.

– Det er veldig gode nyheter at man nå kan tilby en behandling som reduserer sannsynligheten for sykehusinnleggelse. Det er første gang i pandemien at vi har det, i tillegg til vaksinene som jo fortsatt er det viktigste.

Redusert bestilling

På grunn av nye varianter og en annerledes smittesituasjon enn før sommeren, har den opprinnelige bestillingen på 50.000 behandlinger blitt redusert til 25.000.

– Vi vil følge med fra uke til uke, og se hvor mange i risikogruppene som trenger denne behandlingen.

Selv om koronapillen omsider nå blir tilgjengelig for norske pasienter, er det ikke snakk om at denne pillen vil erstatte vaksinen på sikt.

– Men de vil hjelpe de med høyest risiko ved å gi et mildere sykdomsforløp, og dermed unngå innleggelse.

Helsedirektoratet vil nå sende ut nasjonale retningslinjer om hvem som skal få tilgang til koronapillen til apotek og helsetjenester landet rundt.