– Nå kommer jeg til å dø. Det er en sinnssykt stor kniv

ADVOKAT: Bistandsadvokat May Britt Løvik representerer overlevende og familien til Marianne Amundsen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

To ansatte gikk inn på samtalerom 1 ved Nav Årstad, men kun én kom ut igjen. – Dette gjør jeg for Marianne, sa overlevende Ida Aulin og inntok vitneboksen.

Mandag 20. september 2021 gikk Abdella Ahmed Haji til angrep på to Nav-ansatte under et brukermøte ved Nav Årstad i Bergen.

Avdelingslederen Marianne Amundsen (57) ble drept, mens kollegaen Ida Aulin (31) ble skadet.

Gjerningsmannen ble i desember dømt til 21 års forvaring, men anket saken fordi han mener han er utilregnelig og ikke kan straffes med fengsel.

Da ankesaken startet, ga overlevende Ida Aulin (31) nok en gang en vanvittig sterk vitneskildring av brukermøtet som ble til dødskamp.

– Denne rettssaken er en stor belastning. Jeg kjenner at jeg er sliten, men dette skal jeg gjøre for Marianne, sier hun, og forteller.



MINNE: Marianne Amundsen (57) mistet livet ved Nav Årstad. Bildet er publisert med tillatelse fra familien. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Iskaldt og mørkt

– Vi satt oss ned, og deretter begynte han å hente opp papirer fra sekken.



Aulin sier hun fikk en stor klump i magen, fordi hun visste at mannen hadde levert flere serviceklager til Nav-kontoret.

Haji hadde imidlertid tatt med noe helt annet enn bare klagepapirer denne dagen.

– Plutselig tok han opp en kjempestor kniv, og blikket han sendte oss var iskaldt og mørkt. Jeg opplevde at han nærmest så etter en reaksjon hos oss, sier Aulin.



På spørsmål fra statsadvokaten om å utdype dette øyeblikket, sier hun:

– Jeg tenkte at det var en sinnssykt stor kniv, og at jeg nå kom til å dø.



SJOKK: Flere personer ble vitner til kampen som utspilte seg inne på møterommet, nær publikumsmottaket ved Nav Årstad. En av dem var nær ved å knuse glasset inn til rommet. Foto: Politiet

Følte seg maktesløs

I neste øyeblikk gikk mannen til angrep på dem begge. Først Aulin, og deretter Amundsen.

Aulin forteller at hun skrek, og at de klarte å skyve ham vekk slik at hun fikk opp døren.

– Jeg har aldri hylt så høyt i hele mitt liv. Jeg sa det var en kniv der inne, og da opplevde jeg at folk løp vekk. Jeg følte meg veldig alene i den situasjonen, sier hun.



Aulin løper inn igjen i rommet, og ser at gjerningsmannen står bøyd over Amundsen. Hun føler seg helt maktesløs.

Det neste som skjer er at hun blir ført vekk, og brakt i sikkerhet.

HEVDER SYKDOM: Tiltalte Abdella Ahmed Haji i Gulating lagmannsrett under ankesaken. Haji ble dømt til 21 års forvaring i desember, men prøver nå saken på nytt fordi han hevder seg utilregnelig. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Tiltalte beklager sterkt

Etter få sekunder blir et sendt ut en PLIVO-melding til politiet, som kommer til stedet og pågriper gjerningsmannen.

Under ankesaken innledet Haji sin forsvarer, Morten Grimstad, med samme budskap som under tingrettssaken.

Tiltalte hevder han er psykisk syk, og at han ikke husker noe av hendelsene den mandagen.

– Tiltalte erkjenner de faktisk handlingene og beklager sterkt overfor Aulin og de etterlatte etter Marianne Amundsen. Han mener han aldri hadde gjort handlingene dersom han hadde vært frisk, sier Grimstad.



Selv sa tiltalte under sin forklaring at han slet med angst og andre psykiske lidelser.

– Jeg følte hele verden var imot meg, og at jeg ikke kunne få verken hjelp eller jobb noen steder.



ADVOKATER: Bistandsadvokat May Britt Løvik og forsvarer Morten Grimstad under ankesaken i Gulating lagmannsrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

«Uvanlig» oppførsel i fengselet



I sitt innledningsforedrag avviste statsadvokat May-Britt Erstad at tiltalte var utilregnelig.

Hun viste til de rettspsykiatrisk sakkyndige sine konklusjoner, der de riktignok bekreftet at Haji led av vrangforestillinger og enkel schizofreni.

Det betyr likevel ikke at dette er nok til å frita han skylden for drapet og drapsforsøket, mener påtalemyndigheten.

– De rettspsykiatriske har ikke endret sine konklusjoner, sier Erstad.

Hun trekker også frem at gjerningsmannen har vist «uvanlig» oppførsel i fengselet, uten å presisere noe mer om hva dette gjelder.

– Å bli dømt som utilregnelig er hans ønskede utfall. Denne konteksten er viktig å ha med seg, og når dette er ønsket av tiltalte, så må han vurderes med ekstra kritisk blikk, sier Erstad.

AKTOR: Statsadvokat May-Britt Erstad under ankesaken. I bakgrunnen sitter psykologspesialist og professor emerita, Kirsten Rasmussen og psyiatrispesialist og lege, Gunnar Johannessen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Bordplasseringen

Aulin sier hun har slitt enormt i tiden etter drapsforsøket for snart to år siden.

– I utgangspunktet vil jeg beskrive meg som en utadvendt og sosial person, som er aktiv på fritiden. Jeg har alltid følt meg trygg og aldri vært mørkeredd, men denne hendelsen har snudd opp ned på dette. Tryggheten er borte, sier Aulin.

De etterlatte etter Marianne Amundsen har hele veien vært sterkt kritiske til sikkerheten ved rommet der drapet skjedde.

Vanligvis er bordet plassert inn til veggen ved de to dørene inn til kontoret, men denne dagen var bordet plassert inn til vinduet slik at gjerningsmannen kunne avskjære de to Nav-ansatte på vei mot døren.

SKISSE: Denne tegningen viser hvordan møterommet så ut. Tiltalte satt i en av stolene til venstre, mens Aulin satt i den blå stolen. Amundsen satt i den mørke stolen ved siden av. Kniven ligger der den ble funnet av politiet. Foto: Politiet

– Hvilken betydning tenker du det hadde at man kunne gå mellom denne dagen? spør bistandsadvokat May Britt Løvik.

– Jeg vil si det hadde stor betydning for Marianne sin sikkerhet, særlig siden hun satt innerst i rommet og ble fanget når brukeren kom over på vår side, sier Aulin.

Nav-ledelsen har ikke kommentert selve plasseringen av bordet, men har ved flere anledninger sagt at de gjennomgår sikkerheten ved alle Nav-kontor på nytt.

Familien til Amundsen har tidligere sagt til TV 2 at de vurderer sivilt søksmål når ankesaken er ferdig i rettssystemet, for å få plassert ansvaret for det som skjedde.

Aulin sitt høyeste ønske er nå å klare å gjenvinne en normal hverdag.

– Han (tiltalte journ.anm.) får ikke ødelegge mer enn han har gjort.