Nå kommer dritten fram: – Noen gir rett og slett blaffen

– Én, to, tre, fire, fem, seks ... Det må i hvert fall være åtte!

Kari Lill Hvidsten må passe på hvor hun tråkker når hun går på tur med hunden Jonas på Grünerløkka i Oslo.

– Det er vemmelig. Noen gir rett og slett blaffen i å plukke opp etter seg, og da blir jeg veldig irritert.

Åtte hundebæsj på én meter var uvanlig mye, ifølge Hvidsten, men det er dessverre ikke et ukjent syn.

– Det er til og med hundebæsj utenfor oppgangen min. Men da tar jeg det opp, for det er jo noen som kan tro det er meg, sier Hvidsten.



IKKE MEG: Kari LIll Hvidsten og hunden Jonas lover at de alltid plukker opp etter seg, og at ingen av de åtte bæsjene var Jonas sine. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Illeluktende hemmeligheter

Den siste uken har det vært varmt i hovedstaden. Ikke skikkelig varmt, men nok til at den glatte isen og den skitne snøen har smeltet.

– Det har vært nokså kjølig i Oslo denne vinteren sammenlignet med tidligere vintre, så denne uka har absolutt skilt seg ut, forteller vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen.

Meteorologen tror vi har passert den verste kulda, og snart kan se mot våren.

– Nå kommer temperaturene til å stige, trygger han.

Det å kunne legge vekk broddene, traske langs fortauet på bar bakke og drømme om vår, er en deilig følelse for mange.

Men det kommer ikke uten bismak.

For noen hundeeieres godt bevarte hemmeligheter kommer nå til overflaten.

PASS PÅ: Det kan være klokt å passe på hvor man tråkker foten når denne ekle dritten dukker opp på fortauskanten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Når bæsjen ligger der, og det kommer snø og is oppå, så blir den frosset inne. Forråtnelsen går litt seint, i forhold til på sommeren, forteller meteorolog Hansen.

Meteorologen må le når TV 2 ringer for å spørre om hundebæsj og ikke værmeldingen, men tar den noe vær-relaterte utfordringen på strak arm.

– Alt holder seg godt i is, både matvarer og bæsj. Så jeg ser ikke vekk i fra at den har god holdbarhetstid under isen, ler han.

HVEM HAR BÆSJA?: Hadde den lille muldvarpen vært her, hadde han nok klart å finne fram til synderne. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hundeeierens ansvar

Kari Lill Hvidsten og hunden Jonas er ikke de eneste som har latt seg forskrekke av synet langs fortauene.

Kristin Anderssen og hunden Ponjo skulle helst latt være å være vitner til andre hundeeieres synder.



– Jeg synes ikke det er noe fint, sier Anderssen.



HELLER IKKE MEG: Kristin Anderssen klarer ikke fatte hvorfor folk lar hundebæsjen ligge. Her med hunden Ponjo. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hun sier hun har «definitivt» lagt merke til mye hundebæsj de siste dagene.



– Det er veldig synd at hundeeiere ikke plukker opp etter seg. Det er den som eier bikkja sitt ansvar.

Det er Ada Høstmark enig i.

– Jeg synes det er veldig merkelig. Det er et ansvar man har når man har en hund, sier Høstmark.

VÅR-TRADISJON: Ada Høstmark håper at folk kan bli flinkere til å rydde opp etter seg, men påpeker at det er samme greia hvert år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I tillegg til hundebæsjen langs fortauene, har Høstmark lagt merke til flere knyttede poser som ligger strødd.

– Det er søppelbøtter rundt omkring, så jeg skjønner ikke hvorfor man dropper å kaste de.



– Hvordan er det å gå langs gata her?

– Det er ikke hyggelig. Jeg tenkte akkurat på det, faktisk, for det er så mye søppel og bæsj rundt nå. Det pleier ikke være sånn, men det er vel et tegn på våren, da.

HIT, MEN IKKE LENGER: På TV 2s korte visitt til Grünerløkka oppdaget vi mange poser med hundebæsj langs gatene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Tar ikke grep før vårrengjøringen

I Oslo er det Bymiljøetaten som har ansvar for renhold av gatene.

Den hundebæsjen som nå har dukket opp og ingen vil ta eierskap til, har ikke Bymiljøetaten tenkt til å gjøre noe med.

SJEF PÅ GATA: Veisjef i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum, sier de ikke har planer om å renske gatene for hundebæsj. Foto: Bymiljøetaten

– Vi gjør ikke noe med dette utover ordinært renhold, forteller veisjef i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum.

Ordinært renhold betyr med andre ord vårrengjøringen. Denne skal være ferdig innen 17. mai, opplyser Hjertum.

– Det kan også utføres noe renhold sporadisk før dette.



Ellers oppfordrer Bymiljøetaten hundeeiere til å rydde opp når de lufter hundene sine.