Nå kommer de unge til skomakeren

Stadig flere ønsker å bevare gjenstander i stedet for å kjøpe nytt. En samlet bransje mener ett grep vil gjøre tilbudet bedre, men regjeringen nekter.

– Hva var det vi reparerte da vi var unge? Det var ikke mye. Det var å kjøpe nytt. Vi gikk ikke til skomakeren for å få det fikset, sier skomaker Truls Gundersen.

– Så det er det mer av?

– Ja, det er det!

Gundersen tar imot kunder i det lille trehuset ved Sandvikselva i Bærum.

Han har tro på den oppvoksende generasjonen når det kommer til det å ville ta vare på ting i stedet for å kaste og kjøpe nytt.

Unge går foran

For stadig flere av kundene hans er nemlig unge, som 14-åringen som nettopp var innom med et par kritthvite sko.

– Sånne som disse for eksempel. Nesten helt nye Nike joggesko som har gått litt opp i sømmen. Da er det veldig mange som ville ha tenkt at «dette er kjørt, dette pælmer vi». For meg er dette en minimal jobb, og så er de som nye igjen, sier skomakeren.

Det er nettopp unges klimabevissthet, i kombinasjon med manges stramme økonomi nå, som gjør at ønsket om å reparere i stedet for å kaste har skutt i været, ifølge Virke.

– De er bekymret, og mange av dem vil reparere ting. Og finne sko i farmors skap. De tenker at dette er jo helt konge sko. Og det er det jo, sier Gundersen.

Sju av ti vil ha det

Bransjeorganisasjonen Virke bekrefter at flere nå ønsker å reparere, men at denne klimavennlige måten å behandle eiendelene våre på, ikke har tatt ut sitt potensiale.

– Vi se at flere forbrukere undersøker nå mulighetene for å få reparert saker. Alt fra klær til elektronikkprodukter, og mange av våre medlemsbedrifter ønsker å utvikle slike tilbud, men det tar ikke av slik vi skulle ønske, sier leder for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammersland.

TILBUDET KAN BLI BEDRE: Jarle Hammersland i Virke. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Hvorfor ikke?

– Kostnadene for å få ting reparert er forholdsmessig mye dyrere enn å kjøpe en ny vare. Det kan være billigere å heller kjøpe en ny vare produsert i Asia.

Hammersland mener nøkkelen ligger å legge bedre til rette for å få ting reparert.

Lav lønnsomhet

Symaskinene surrer i bedriften Sisters in business i Slemmestad i Asker kommune.

Kvinnene her reparerer, syr om og redesigner for både private og bedrifter. Takket være et stort volum får de det til å gå rundt, selv om lønnsomheten er lav.

– Man har ikke lov å kaste tekstiler i søpla, og spesielt den yngre generasjonen er ekstremt opptatt av bærekraft. De vet å ta vare på tingene sine, sier produktsjef Marianne Hildeng Vigneau.

Også hun ser potensialet som ligger i reparasjonstjenester i årene fremover.

Det ligger der allerede nå, om det bare var enklere, mer tilgjengelig og billigere, mener hun.

– Moms på brukt, er døden

Undersøkelser viser at sju av ti barnefamilier gjerne vil reparere hvis det er enkelt å få gjort det.

– Det sies jo at det potensielt er hele 32.000 nye arbeidsplasser i Norge innen ulike typer reparering, sier Vigneau.

I Sverige har myndighetene tatt økonomiske grep for å gjøre reparasjonstjenester billigere, enklere og mer tilgjengelig.

Lederen for systuen i Slemmestad mener at vi i Norge burde gjøre det samme.

FJERN MOMS PÅ BRUKT: Marianne Hildeng Vigneau i Sisters in business Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Den eneste måten å klare på gjøre dette lønnsomt på, er å kutte i momsen. Det er ikke mulig ellers, det sier alle. Se på de unge nå som forsøker å starte bruktbutikker, de får det ikke til å gå rundt. Moms på brukt, det er døden, sier Vigneau.

Også skomakeren i Sandvika mener dette er veien å gå for å få fart på reparasjoner av det vi allerede har, i stedet for å kaste og kjøpe nytt.

– Det man må gjøre er jo å gi noen incentiver til de som driver med dette. Fjerne momsen, halv skatt eller noe sånt, sier Truls Gundersen.

SJELDENT SYN PÅ BYGDA: Skomakere finner man nesten kun i større byer. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Momsreduksjon ikke veien å gå

I Finansdepartementet synes de ikke det er en god idé å redusere statens inntekter til fordel for de som vil reparere i stedet for å kaste.

I en e-post til TV 2 skriver statssekretær Lars Vangen fra Senterpartiet at regjeringen mener kutt i merverdiavgiften (moms, journ.anm.) ikke er et egnet tiltak for å få flere til å velge reparasjonstjenester:

«Det er ingen garanti for at kutt i merverdiavgiften fører til lavere priser på reparasjon for kundene»

SOM DET SØMMER SEG: Touran Najali hos Sisters in business Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Statssekretæren viser til en rapport fra SIFO som han mener «indikerer at en avgiftsreduksjon for reparasjoner i liten grad vil påvirke prisene på reparasjonstjenester».

Dette er bransjeorganisasjonen Virke uenige i.

Tror på de unge

De viser til at slike tiltak har hatt effekt i vårt naboland Sverige.

– I Sverige har man en fradragsordning for å utføre reparasjonstjenester, og man har redusert moms. Det mener vi at vi må se på i Norge også, for det er det som vil øke omfanget av disse tjenestene, sier Hammersland i Virke.

HAR TRO PÅ UNGOMMEN: Skomaker Gundersen i Bærum Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Så kan det jo være at det er vi forbrukere som til syvende og sist bestemmer hvordan utviklingen blir.

Det håper og tror i alle fall skomaker Truls Gundersen i Bærum.

– Jeg har tro på den generasjonen som kommer nå, for de ser jo at verden går åt skogen. De vil gjøre noe med det, og da vil de gjenbruke ting, sier skomakeren.