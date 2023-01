Mandag opplyste flyselskapet Flyr at de ikke har lykkes med en ny finansieringsplan.

– Selskapet er dermed i en alvorlig finansiell situasjon, og styret vil vurdere om det finnes alternativer for videre drift. Mandagens flygninger går som normalt, skrev selskapet.

Fire minutter etter børsåpning var Flyr-aksjen ned 70 prosent.

– Dette er den mest alvorlige situasjonen Flyr har stått i noen gang. De er helt avhengig av å få inn ny kapital, men det har de altså ikke lyktes med, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

MØRKT: Hans Jørgen Elnæs mener det ser mørkt ut for flyselskapet Flyr, som startet opp i 2021. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ikke kjøp billetter

Elnæs mener det skal mye til for at Flyr skal kunne sikre videre drift.

– De må få inn nok kapital til å drive selskapet videre, de må gjøre opp for en CO2-regning på over 100 millioner kroner i første kvartal og de må bygge opp driften frem til den viktige sommersesongen, sier han.

Det har imidlertid vært vanskelig for selskapet å hente kapital i det norske markedet.

FREMTID: Informasjon om framtidige flygninger blir delt så snart som mulig, opplyser selskapet. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er litt tidlig å si at flyene blir satt på bakken, men det ser skummelt ut nå, sier flyanalytikeren.

Børsmeldingen mandag morgen var så alvorstynget at Elnæs tror en avgjørelse om selskapets fremtid kan komme i løpet av kort tid.

– Kan det hende vi må gjøre et nytt intervju allerede i ettermiddag?

– Det kan hende det skjer noe etter at børsen stenger i dag, det vet jeg ikke noe om, men nå kan ting skje fort.

– Ville du kjøpt billetter med Flyr fremover?

– Med den situasjonen som selskaper befinner seg i nå, bør man tenke seg nøye om før man bestiller billetter langt frem, spesielt inntil situasjonen er avklart på den ene eller andre måten, sier Elnæs.

Ringes ned

Forsikringsselskapet If forteller at det er mange fortvilte reisekunder som tar kontakt med dem mandag formiddag.

– Det er mange som har tatt kontakt med oss den siste halvtimen. De har fått med seg nyhetene, som skaper usikkerhet, og det er mange som er redde for at de skal ikke skal få brukt flyreisen de har betalt for, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Bibow Handeland.

I tillegg er det mange som planlegger påske- og sommerfeire, som lurer på om det fortsatt er mulig å bestille med Flyr.

– Vi ønsker at folk følger godt med på informasjonen fra Flyr. Jeg ville hatt is i magen før jeg hadde bestilt billetter sånn situasjonen er nå.

Bibow Handeland forteller at reiseforsikringen gjelder som normalt, eksempelvis ved avbestillinger, forsinkelser, sykdom og tyverier, men at den ikke dekker ved en eventuell konkurs.

– Vi kan ikke erstatte billetter som er kjøpt og folk ikke får brukt. Det er ingen forsikringer som dekker konkurser. Dersom man må bestille slik situasjonen er nå, ville jeg vurdert en fleksibel billett, sier han.

I tillegg råder Bibow Handeland kunder til å handle reiser med et kredittkort.

– Da handler du med bankens penger og kan klage dersom du ikke får det du har betalt for, sier han.

– Veldig problematisk

Forbrukerrådet vurderer også situasjonen i selskapet som alvorlig.

– De var tidlig ute i dag og sa at dagens flyvninger går som planlagt. Videre drift er uavklart, og selskapet har alvorlige beslutninger foran seg, sier seniorrådgiver og forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

At selskapets fremtid er såpass usikker, vil påvirke forbrukerne.

TA GREP: Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener det er flere grep forbrukerne bør ta nå. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er veldig problematisk for de som har billetter med Flyr i dagene fremover, som lever i uvisshet. Det er vanskelig å si noe sikkert om flyene kommer til å gå eller bli innstilt.

Dersom du er blant dem som har kjøpt Flyr-billetter, eller allerede befinner deg i utlandet og har hjembilletter med selskapet, finnes det råd.

Dette bør du gjøre nå

Iversen mener det viktigste du kan gjøre som forbruker frem til Flyrs skjebne blir avgjort er å følge utviklingen i nyhetene.

– Dersom du er avhengig å reise fordi du har forpliktelser dit du skal eller du allerede har betalt for opplegg under ferien, bør du begynne å tenke på alternativ transport til destinasjonen allerede nå, sier han.

Han oppfordrer deg til å undersøke om det er mulig å komme seg på turen med tog, buss eller et annet flyselskap.

– Du trenger ikke bestille nå, men det er smart å være tidlig ute og sjekke mulighetene, sier Iversen.

Dersom du har mulighet til å utsette reisen uten at du går på et økonomisk tap, mener forbrukerjuristen at det også kan være et alternativ.

BØRSFALL: Etter at Oslo Børs åpnet mandag morgen falt aksjekursen til Flyr med rundt 70 prosent til 0,2 øre. Foto: Rano Thaseen / TV 2

For de som allerede befinner seg utlandet med en Flyr-billett, gjelder samme råd.

– Jeg har stor medfølelse for de som er i utlandet og snart skal hjem fra ferien med Flyr. De bør også undersøke alternativ transport hjem. Det vil fort kunne bli dyrere enn del opprinnelige billetten, men de færreste har mulighet til å utsette hjemreisen, sier Iversen.

Krav på refusjon

Hvis en innstilling fører til et økonomisk tap, har du rett på penger.

– Ved et eventuelt konkursbo er midlene selskapet har til å dekke tap svært begrenset. Forbrukerne stiller også gjerne langt bak i køen, og det er lite trolig at Flyr har penger til å dekke den typen krav, sier Iversen.

Heldigvis betaler de aller fleste forbrukerne flybillettene sine med kort. Da har du også rett til å kreve tilbake billettprisen fra kortutsenderen hvis selskapet går konkurs.

– Hvis selskapet går konkurs og reisen blir innstilt, bør du kreve refusjon av Flyr, i tillegg til av banken som du brukte da du betalte for billetten, sier han.

Dersom du bestiller alternativ transport hjem, er det bare Flyr-billetten du har krav på refusjon for fra banken. Andre krav må rettes til konkursboet.

Flyr kommer med oppfordring

– Vi forstår veldig godt at denne situasjonen skaper usikkerhet hos gjestene våre og det er vi lei oss for. Vi vil dele ny informasjon på hjemmesiden vår så fort vi har en oppdatering til våre reisende, sier direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Flyr, Lasse Sandaker-Nielsen, til TV 2.

Foreløpig har ikke selskapet sagt noe om hva som skjer med de kommende flygningene som er planlagt.

I usikkerheten som råder, kommer Sandaker-Nielsen med en oppfordring til kundene:

– De aller fleste som bestiller flybilletter i dag betaler med kredittkort, og dersom en flygning blir innstilt kontakter du kredittkortselskapet ditt for å få refundert beløpet. Flyr får ikke pengene fra kredittkortselskapet ditt før etter at flygningen er gjennomført.