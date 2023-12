Nå kan katten få ti liv: – Fundamental endring

HAR DIABETES: To veterinærer undersøker katten Mickey som har diabetes på en klinikk i California. Foto: Reed Saxon / Ap

Det er ikke bare mennesker som kan rammes av stoffskiftesykdommen diabetes. Både hunder, hester og katter kan utvikle sykdommen som tidligere ble kalt sukkersyke.

– Dette er en vanlig sykdom hos katter, med forekomst estimert til mellom 1 av 100 til 1 av 500 katter, sier veterinær Susanna Solbak, som er medisinsk ansvarlig i AniCura Norge.

UTFORDRENDE: Veterinær Susanna Solbak sier at det kan være utfordrende å behandle kattediabetes. Foto: AniCura

For katter kan diabetes være en svært alvorlig og potensielt dødelig diagnose.

En studie fra 2017 viser at opp til én av tre katter blir avlivet det første året etter at de har fått påvist diabetes.

Nå er håpet at en ny medisin kan snu den dystre statistikken, og gi katten ett tiende liv.

Må gis daglige sprøyter

Symptomene på diabetes hos katter kan variere. Solbak sier likevel at det er noen klassiske symptomer eierne bør være oppmerksomme på.

– Økt drikkelyst, økt urinering, slapphet, vekttap og økt appetitt. Slike symptomer kan imidlertid også skyldes annen sykdom, sier veterinæren.

Behandling av diabetes hos katt involverer ofte en kombinasjon av endringer i kattens diett og behandling med insulin.



Dette kan være utfordrende både for eier og katt.

– Behandling av diabetes hos katt krever en god del oppfølging hos veterinær, ikke minst fordi komplikasjoner og infeksjoner er vanlig. Dette tar tid, og det koster penger, sier Solbak.

For å gi katten insulin må man i dag sette injeksjoner under huden.

– I de fleste tilfeller går dette helt fint, men det er også tilfeller hvor dette er mer utfordrende, sier Solbak.



For noen er det vanskelig å håndtere katten når sprøyten skal settes. I tillegg må katten få riktig mengde insulin hver dag, noe som gjør det vanskelig for eieren å reise bort.

KOSTHOLD: Kattens kosthold er en viktig faktor for å unngå diabetes. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Endrer behandlingen fundamentalt



Denne uken har den første orale behandlingen av diabetes hos katter blitt godkjent i Europa.

Medisinen som heter Velagliflozin kan gjøre behandlingen av kattediabetes mye enklere.

Katteeiere kan én gang daglig gi en flytende mikstur sammen med en liten mengde fôr eller direkte i kattens munn.

– På denne måten vil medikamentet hjelpe majoriteten av eiere til effektivt å kontrollere kattens tilstand og bidra signifikant til forbedret livskvalitet, sier Stijn Niessen, president i The European College of Veterinary Medicine i en pressemelding.



Det er legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim som har utviklet medisinen. Deres studier viser at medisinen allerede etter én uke med behandling forbedrer de kliniske tegnene på diabetes.

– Medisinen kommer til å endre behandlingen av kattediabetes i Europa fundamentalt på en måte som vil forbedre livet til både katter og deres eiere, sier Niessen.

SLIPPER SPRØYTE: Med det nye legemiddelet kan katter med diabetes slippe å få insulin gjennom sprøyter. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Kan hjelpe mange

Medisinen er allerede godkjent i Sveits, Storbritannia og USA. Nå som firmaet har fått markedsføringstillatelse fra det europeiske legemiddelverket, vil medisinen snart bli lansert i Norge og EU.

Medisinen er reseptbelagt og det er ventet at den er tilgjengelig i Norge på nyåret. Det er foreløpig uklart hvor mye medisinen vil koste.

Veterinær Solbak mener det er positivt at det kommer en ny behandlingsmetode for kattediabetes.

– En fordel er at det kan gis i munnen i flytende form, selv om dette også kan være utfordrende for noen. De tilgjengelige studiene viser også lovende resultater, og derfor tror vi at dette medikamentet kan hjelpe mange katter med diabetes, sier Solbak.

Hun understreker samtidig at de har begrenset erfaring med legemiddelet fordi det er såpass nytt.



– Det er svært viktig å presisere at en individuell vurdering om hva slags behandling en katt med diabetes burde få, alltid må tas i samråd med veterinæren, sier Solbak.

Noen katter kan få alvorlige komplikasjoner etter oppstart med medisinen, og medisinen vil ikke være effektiv for alle katter, mener veterinæren.

– Det er derfor viktig å få tett oppfølging av veterinær.

FLERE MILLIONER: Det finnes trolig over 600 millioner katter i verden. Foto: Ali Jareki / Reuters

Dette kan du gjøre

Det ventet at kattediabetes vil øke i takt med at det blir flere katter i verden.

Ifølge veterinæren er det spesielt en ting man kan gjøre for å unngå kattediabetes.

– Det viktigste man kan gjøre er å unngå overvekt. Dersom katten din er overvektig bør den slankes, men det er viktig at dette skjer svært gradvis, og i samarbeid med dyrehelsepersonell, sier Solbak.

I tillegg er det viktig å være oppmerksom dersom katten din begynner å oppføre seg annerledes.

– Det er lettere å behandle diabetes om det oppdages tidlig, derfor anbefaler vi at du tar kontakt med veterinær om katten din skulle ha unormale symptomer, sier Solbak.