Nå kan du tjene penger på søppelet ditt

Du panter bokser og plastflasker, men hva gjør du med søppelet?

Man skal jo kildesortere; Plast i egen pose, matavfall for seg selv, restavfall i en annen pose og glass og metall i egen innsamlingsboks.

Det syndes fremdeles en god del mot kildesorteringsordningen. Ifølge Grønt punkt Norge kaster vi for eksempel bare en tredjedel av plasten riktig sted.

– Fortsetter det på denne måten er det umulig å nå gjenvinningsmålene, skriver de i en pressemelding.



Strenge krav til kildesortering 1. januar i år kom det et nytt regelverk som krever at mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet skal sorteres ut. Dette gjelder også for virksomheter og institusjoner som lager husholdningslignende avfall. Kilde: NTB

Nå skal en app gjøre folk mer motivert til å kaste avfallet sitt riktig – den gjør det mulig for forbrukeren å tjene penger på kildesortering.

Fikk ideen fra panteordningen

I appen Bower kan du skanne strekkoden på emballasjen og få penger som belønning når avfallet er kastet og sortert riktig.

SKANN STREKKODEN: Appen Bower gir deg penger for hver skannede emballasje som sorteres riktig Foto: Bower

Den ene gründeren bak appen, Suwar Mert, har nettopp avsluttet et møte med investorene når TV 2 ringer han.

For det er investorer og samarbeidspartnere som er med på å finansiere det hele. Så selv om ordningen er inspirert av panteordningen som allerede finnes, skiller den seg på et viktig punkt;

Når du kjøper flasker med pant, legger du igjen et depositum som du får tilbake når du panter flasken. Slik er det ikke med Bower. Produktene får ikke et depositum og blir derfor ikke dyrere ved kjøp.



– Det gjør det lettere for bedrifter å koble seg på ordningen, fordi det ikke gjør at de må heve prisen på produktene, sier Mert.

SØSKENGRÜNDERE: Berfin Mert og Suwar Mert er søsken. Sammen har de startet appen Bower. Foto: Bower

Poeng for all emballasje

De har testet ut ulike returordninger for avfall, før de landet på den appbaserte som de nå satser på.

– Nå bruker vi infrastrukturen som finnes fra før for å utvikle en industri, sier Mert.

ET ETABLERT SYSTEM: Systemet for kildesortering er godt etablert i flere byer. Bildet er fra Oslo kommunes biogassanlegg. Foto: Ole Berg-rusten

Appen fungerer ved at man enten sender inn bilde av sitt eget system for søppel og får denne godkjent, eller ved at man skanner og leverer søppelet på andre registrerte gjenvinningsstasjoner.

– Man får poeng for alt man leverer inn, men dobbelt fra de bedriftene som samarbeider med oss, forteller Mert.

En emballasje gir ett poeng, som igjen gir 20 øre.

Avgjørende med god veiledning

LOOP er en ideell stiftelse som har som formål å få folk til å kildesortere mer og kaste mindre.

Vi er positive til alle tiltak som skaper bevissthet rundt avfall og gjenvinning, forteller daglig leder, Stine Helgeland.

– Vi er samtidig veldig opptatt av at forbruker skal få god og riktig veiledning om kildesortering, og at kildesortering i seg selv oppleves som en del av det å ta samfunnsansvar.

– Hvis appen skal ha effekt på kildesorteringen, må den gi god veiledning om hvordan produktene som skannes skal kildesorteres, sier Helgeland.

Meny gir dobbel pant

Meny har nylig slengt seg på. Samarbeidet med Bower betyr at forbrukeren får dobbel pant på Meny-emballasje.

– Vi vil fremheve dette tilbudet og ta vår del av ansvaret, forteller bærekraftsansvarlig i Meny, Kenneth Skauge.

ANSVAR: Meny vil ta sin del av ansvaret, forteller Kenneth Skauge, bærekraftansvarlig i Meny. Foto: Meny

Han håper dette kan bidra til at både kundene og de ansatte blir mer bevisste på kildesortering, og på at alt har en verdi.

Du får altså 40 øre per emballasje med meny-logo som du registrerer.

Det skal med andre ord litt til før du blir millionær av dette. Men ifølge Skauge er det viktigste å få bedre vaner.

Samtidig er han bevisst på at problemet er langt større.

– Hele verdikjeden må jobbe sammen. Produsentene må gjøre det lettere for kundene å forstå hvordan det skal kildesorteres og folk må bli bevisste på viktigheten av å gjøre det riktig, sier Skauge.

– Langt mer sammensatte årsaker



Organisasjonen Hold Norge rent mener appen kan være et fint tiltak som kan bidra til bevisstgjøring.

– Forhåpentligvis vil det da også bidra til å forebygge forsøpling, men årsakene til forsøpling er langt mer sammensatte enn det denne appen klarer å adressere foreløpig, sier daglig leder i Hold Norge rent, Lise Gulbransen.

De tror appen først og fremst kan redusere risikoen for forsøpling når folk konsumerer på farten, men den forebygger ikke a folk bruker overfylte søppelkasser, noe som ofte er en kilde til forsøpling.

Norske forbrukere er heller ikke verstingene når det gjelder forsøpling.

SAMMENSATT: Lise Gulbransen i Hold Norge rent mener problemet med forsøpling er sammensatt. Foto: Hold Norge rent

For det er det, ifølge Hold Norge rent, nemlig næringslivet som er.

– Ifølge folkeforskningen utgjør næringslivet 50–55 % av forsøplingen, og personlig forbruk inkludert sanitæravfall utgjør mellom 30–35 %, sier Hold Norge rent.

Derfor bistår de næringslivet med å redusere forsøplingsrisiko fra egen virksomhet, varer og tjenester.

– Målet er å se på hvilke grep som kan tas i design- og produksjonsfasen for å redusere risikoen for at emballasje eller deler av emballasje havner på avveie.



– Et viktig steg mot sirkulærøkonomi

Gründeren bak appen håper imidlertid appen deres kan fungere som en av puslespillbitene som mangler for at samfunnet kan lykkes med sirkulærøkonomi.

– Alle prater om sirkulærøkonomi, men det lykkes vi ikke med før alt blir gjenvunnet eller brukt på nytt, sier Mert.

Han viser til panteordningen som et eksempel på et område i industrien der belønning har vist seg å fungere.

PANT FUNGERER: I 2018 var returandelen på 95,1 prosent for gjenvinnbare flasker, og på 98,9 prosent for gjenvinnbare aluminiumsbokser. Foto: Katrine Lunke

– Vi ser jo at det man har pant på fungerer. Vi leverer det tilbake og det blir brukt på nytt.

– Vi tror at ved å belønne forbrukeren, vil dette bidra til at flere kildesorterer, sier Mert.