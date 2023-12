– Nå kan du redusere boliglånet med flere tusen

Strøm, mat og husholdningsartikler er blitt merkbart dyrere. Samtidig har stigende boliglånsrente gjort at stadig flere nordmenn sliter med å betale renter og avdrag.

– Vi er dessverre lite flinke til å forhandle frem en så god boliglånsrente som mulig, sier Sindre Noss, markedssjef i Renteradar.

Nettjenesten som hjelper kunder å finne billigere boliglån har gjort noen beregninger for TV 2.

Kan spare tusenvis

Beregningene viser at en firedel av boliglånskundene i Norge årlig kan spare 15.000 kroner eller mer på å forhandle seg frem til en bedre rente.

– Våre brukere kan spare store beløp i året på å forhandle eller bytte til banken med det beste relevante tilbud for dem, forklarer Noss.

Figuren under er basert på opplysninger fra over 50.000 brukere som har benyttet Renteradar i 2023.

Den viser at kun 13 prosent av de som kontakter Renteradar ikke vil klare å oppnå bedre rentebetingelser. Nesten ni av ti vil klare å forhandle seg frem til lavere rentekostnader.

MYE Å SPARE: Svært mange boliglånskunder kan forhandle frem en bedre boliglånsrente. Foto: Grafikk / Renteradar

– Er disse dataene pålitelige og representative?

– Våre data er representativt for boliglånsmarkedet. Her er det 50.000 observasjoner av ev et totalmarked på 1,5 millioner boliglånskunder, sier Noss.

MYE Å SPARE: Sindre Noss, markedssjef i Renteradar mener mange boliglånskunder kan styrke privatøkonomien ved å forhandle frem en bedre boliglånsrente. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Brukerne av Renteradar er spredt over hele landet og fordelt på ulike banker.

Forbrukerrådet: – Stemmer godt

– Det Renteradar viser her, stemmer godt med de erfaringene som vi gjort oss, riktig nok basert på andre data, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har gjort sine egen beregning. En kunde med et normalt stort lån i Norge, vil i snitt vil spare over 1000 kroner i måneden på å flytte et boliglån fra en bank med vanlig pris på boliglån til en av bankene med de beste vilkårene.

– Hvis denne månedlige gevinsten er representativ for hva alle forbrukere kan spare på å flytte sitt lån til en bank med de beste vilkårene, så kan forbrukere, som en gruppe, spare flere milliarder kroner på bytte bank, sier Jensen.

BETENKT: – Mange kan spare flere tusen kroner på lavere boliglånsrente, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet. Men han mener bankene fortsatt nyter stor respekt og tillit blant mange kunder som aksepterer den renten de har fått. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Forbrukerrådet mener renteforskjellene blant annet skyldes innkjøpsfellesskapene, som for eksempel fagforeningene drifter, som forhandle vilkår for flere tusen kunder samtidig.

At norske boliglånskunder ikke er påskrudd når det gjelder å jakte de beste rentebetingelsene, mener Jensen ikke handler om «latskap».

– Mange forbrukere tror, eller kanskje håper, at banken alltid vil gi de beste vilkårene. Men det skjer ikke hvis kunden er passiv, sier Jensen.

I den årlige byttevaneundersøkelsen fra Forbrukerrådet, svarer 63 prosent at de ikke har flyttet eller reforhandlet noen bank- eller forsikringstjenester i løpet av 2022.



– Eventyrlig fortjeneste

– I dag har bankene eventyrlig god fortjeneste på sin underliggende drift. Stadig ser vi banker som varsler all-time-high fortjeneste, forklarer Jensen.

Forbrukerrådet påpeker at bankene skal opptre ærlig, redelig og profesjonelt og ta utgangspunkt i den enkelte kundes situasjon og utgangspunkt.

– Ligger ansvaret rett og slett på oss kunder?

– Nei, ansvaret ligger på tjenesteyter. Banker er den profesjonelle parten og den som gjør dette på daglig basis. Det er klart vi kan forvente mye fra dem.

Jensen mener det viktigste ikke nødvendigvis er å bytte bank ofte, men å ha et aktivt forhold til den banken som de til en hvert tid er kunde av.

– Mange kunder vil oppleve at de får bedre betingelser, bare ved å ta prat med bankens ansatte. Hvis banken ikke er imøtekommende, er det naturlig å vurdere andre banker. Dem er det fortsatt mange av, sier Jensen til TV 2.

Forbrukerrådet: Om nordmenns byttevaner Bytteundersøkelsen har blitt utført i januar hvert år siden 2013. Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes prute- og bytteaktiviteter innen bank, forsikring, pensjon og fond.

Totalt svarer 63 prosent at de ikke har flyttet eller reforhandlet noen bank- eller forsikringstjenester i løpet av 2022.

Da Forbrukerrådet undersøkte byttevanene til norske bankkunder i januar 2023, svarte én av tre at de ikke visste «hvor mye de hadde spart i løpet av et år på at du flyttet eller reforhandlet banktjenester».

25 prosent byttet eller reforhandlet banktjenester, og 21 prosent har byttet eller reforhandlet forsikringstjenester i 2022. Befolkningen i alderen 30-44 år er de som hyppigst bytter eller reforhandler tjenester. Blant de som flyttet eller reforhandlet banktjenester i 2022 svarer 36 prosent at dette har gitt dem en årlig besparelse på over 5.000 kroner.





– Hard konkurranse

– Det er vanskelig for oss å kommentere disse funnene, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Han sier informasjon om den enkelte kunde som Renteradar samler inn og sammenligner er ukjent. Og det kan være viktige forhold ved kundene som ikke blir hensyntatt i denne tjenesten.

HARD KONKURRANSE: – På boliglån har Norge de laveste utlånsmarginene sett opp mot sammenlignbare land som Danmark, Sverige, Finland og Nederland, opplyser Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Norske banker er blant de mest kostnadseffektive i Europa. Det er en konsekvens av hard konkurranse over tid, forklarer Staavi.

Også Finans Norge oppfordrer bankkundene til å være aktive og mener Finansportalen.no er et meget godt sted å teste sine lånevilkår på resten av markedet.

Staavi sier mange kunder verdsetter tilbudet de har i egen bank selv om en konkurrerende bank periodevis har lavere boliglånsrente og sier at personlig kontakt og rådgivning over tid er høyt verdsatt hos mange bankkunder.

Smålån er dyrest

– Våre beregninger viser at om lag ett prosentpoeng skiller god og dårlig boliglånsrente i dagens marked, sier Noss i Renteradar.



Kundene med de største lånene, er de som gjennomgående også har lavest rente, ifølge Noss.

På et lite lån utgjør administrasjonskostnadene en større andel, derfor blir mindre lån dyrere, forklarer Noss.



– Men så kan man spørre seg, hvorfor er det noen banker som ikke skiller på lånestørrelse?

Fakta: Hvordan fungerer Renteradar Når en bruker logger på forbrukertjenesten Renteradar kan vedkommende legge inn lånedata selv eller så kan Renteradar sørge for automatisk innhenting av låne- og rentedata fra de fleste banker. For de brukerne som velger automatisk innhenting har Renteradar verifisert informasjon på hvilken rente de betaler og hvor mye de har i lån. I tillegg lagres alder, adresse, det beregnes belåningsgrad (innhenter boligverdiestimat) og brukeren legger inn om de har et medlemskap i en forening. Brukeren får da opp de beste tilbudene i markedet basert på disse faktorene. Brukerens rente og markedstilbud er justert for å håndtere midlertidige forskjeller og bankenes varslingsfrist ved renteendringer. Renteradar beregner så hvor mye brukeren kan spare ved å se på differansen av brukeren nåværende rente og beste tilbud i markedet. Renteradar får ikke innhentet data fra DnB, Danske Bank og noen små banker, men opplyser at tjenesten har data som dekker nær 70 prosent av bankmarkedet.

Milliarder å spare

Totale boliglån i Norge utgjør i dag ca. 3400 milliarder kroner, opplyser Noss.

– Våre beregninger viser at man i snitt kan spare 0,35 prosent i renteutgifter. Det betyr at nordmenn samlet sett betaler mer enn 10 milliarder kroner i renter årlig, sier Noss til TV 2.

RENTEKAMP: Renteradar har foretatt beregninger blant bankkunder som viser at bankene forskjellsbehandler kundene. Foto: Gorm Kallestad

– Man har lenge har hatt et kritisk blikk på økte matvarepriser og inntektene de store matvaregrossistene og at dette rammer den enkelte husholdning. Men samtidig vet vi at bankene tjener svært godt på personkunder, forklarer Noss.

SSB opplyser at bankenes resultat etter skatt endte på 60,7 milliarder kroner i årets tre første kvartaler.

Det er en økning på 16,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Digitalbanker på offensiven

Jakter du billigere boliglånsrente, er trenden klar:

– Digitalbank-konsepter som Bulder, Sbanken, Himla og OBOS-banken har mange kunder med små lån som har lav belåningsgrad. Disse bankene har spesielt gode betingelser mot disse kundene, opplyser Noss.

Han sier det er en god grunn til at de med store lån får de beste rentebetingelsene.



– Boliglånskunder med store lån er nok mer opptatt av rentebetingelsene sine enn de med små lån. De er mer tilbøyelig til å forhandle på renten eller bytte bank for å få ned renten.

– Hva anbefaler du bankkunder å gjøre?

– De bør forhandle ned renten eller vurdere å bytte bank. Kunder som har lite lån og ikke utgjør en spesiell risiko for banken vil nok oppleve det som urettferdig at de betaler en langt høyere rente enn de med store lån.