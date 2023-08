NÅ kan du gjøre reisekuppet!

COSTA DEL SOL: Det som kostet flesk i sommer kan du nå få for en billig penge, om du er fleksibel på sted og tid. Foto: Frode Hoff / TV 2

Når skoleferien er over, stuper prisene på attraktive reisemål. Men det passer bedre for noen enn andre. Her er rådene ekspertene gir.

– Restplass er noe vi alltid vurderer. Nå er det jo fremdeles sommer, men til høsten må det jo bli noe. Kanskje til varmere strøk.

Det sier Mads Berli. Han og kompisgjengen er klar for avgang på Gardermoen, på vei til seileferie langs Kroatiakysten.

Men denne gangen er de en gruppe på ti personer, så denne turen har blitt planlagt i over et halvt år.

– Det har blitt mer planlegging denne gangen enn det vanligvis er, sier Berli.

Mallorca: 400 kroner

Den reiseglade gjengen har gode måneder i vente, med tanke på mulighetene for å gjøre et reisekupp.

Noen kjappe søk viser at man kan komme seg til Spania for drøye 1400 kroner i oktober. I Tyrkia er det fremdeles varmt i september, og dit kan du reise tur-retur for 2300 kroner. Og frem og tilbake til Roma kan man reise allerede nå i august for 2700 kroner.

UT PÅ TUR: Reiselivsekspert Odd Roar Lange. Foto: Privat

– Vi vet av erfaring at etter hver skoleferie, så starter nye kampanjer med veldig lave priser. Så holder man an til siste delen av august kommer det kampanjer som gjøre det mulig å reise for en billig penge, sier reiselivsekspert Odd Roar Lange.

– Nå kan du komme deg til Mallorca for 400 kroner. Det er rett nok én vei, men da kan dette kombineres med andre billetter for å komme seg hjem rimelig, sier direktør for Finn reise, Terje Berge.

Han forteller om stor pågang på Finn sine reisesider nå. Mange vil prøve å gjøre slike kupp i løpet av sensommeren og høsten.

BILLIGBILLETTER: Direktør for Finn reise, Terje Berge, forteller at de ser at mange nå leter etter billige billetter på finn.no Foto: Pål Martin Rossing

– Det er jo nå i august og september det virkelig er mye å hente, spesielt hvis man bare bestiller kun fly. Da har vi sett at det er mange svært gode tilbud, bekrefter kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk- Løwengreen.

Men, om du skal kunne utnytte disse mulighetene fullt ut, er det en fordel du bør ha. Nemlig å være fleksibel.

Rune Asplund Nordmo med de små barna Jenny og Asmund er på vei til Bulgaria. Denne ferien er planlagt og bestilt i januar. For denne familien er forutsigbarhet og trygghet viktigere en å gjøre et kupp i siste liten.

Nøkkelen er fleksibilitet

– Vi holder oss til skoleferien. Det er viktig å ha kontroll på reise og hvor vi skal på og slikt. Vi har all inclusive og full pakke. Veldig trygt, sier småbarnsfaren Nordmo.

Det er også en fordel om man bor nær de store flyplassene. Bor man for eksempel nordpå vil man ofte måtte fly via Oslo for å benytte seg av siste liten-tilbudene.

– Når vi bor i Tromsø så er det litt mer tungvint, sier Geir Sogn-Grundvåg. Han og familien på fem kommer fra ferie på Sardinia. Den har vært planlagt lenge.

Vær fleksibel på tidspunkt

– Vi er nok ikke så veldig fleksible. Vi bruker bonusbilletter til Oslo fra Tromsø. De kan vi booke om, men da blir det vanskelig å endre billigbilletten videre. Slik blir vi litt låste, sier Sogn-Grundvåg.

Det er nettopp fleksibiliteten som er nøkkelen, bekrefter reiselivsguru Odd Roar Lange.

– For de som har mulighet til å reise utenfor skoleferie vil kunne komme mye billigere unna enn andre. Tenk på om det er mulig å være fleksibel på tidspunkt. Snakk med sjefen om det er mulig. Dette er nøkkel nummer en i forhold til å finne en billig reise, sier han.

Vær fleksibel på reisemål

Én ting er å være fleksible på reisetidspunkt, men om du også kan være fleksibel på hvor du vil reise, blir sjansene ennå større for å gjøre det gode reisekuppet.

HVA MED ABANIA? Tenker man utradisjonelt, kan man gjøre et kupp. Strendene her i Vlore sør for Tirana er også flotte. Foto: STR

– Er det veldig viktig å reise til akkurat den spesielle byen i Spania eller den øya i Hellas, er sjansene mye mindre. Jeg ville ha lett litt utradisjonelt, som Bulgaria, Polen, Albania, Montenegro og Kroatia. Let litt utenfor der alle andre reiser. Det er der man kan finne de aller beste restplassene, sier reiselivsekspert Lange.