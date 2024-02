Nå kan dette lønne seg

Reiser du ofte med kollektivtransport, er det som regel lønnsomt å kjøpe periodebilletter på enten 30 eller 180 dager.

Nå kan det imidlertid lønne seg å tviholde på enkeltbilletten.

Fra torsdag 1. februar blir det både dyrere og billigere å reise med buss, bybane og båt i Vestland. Samtidig som prisene på enkeltbilletter øker med hele ti prosent, innføres det et nytt type rabattsystem for deg som reiser «av og til».

– Nå gir vi reisende større valgfrihet og premierer de som går over til kollektivt, skryter fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i en pressemelding.

Tydelig økning i hovedstaden

Mye tyder på at dette kan bli en suksess.

I april 2023 ble en liknende løsning tilgjengelig for Ruter sine kunder i Oslo og Akershus. Produktet, som har fått navnet Reis, er enn så lenge en prøveordning. Testperioden varer ut mars 2024.

– Produktet har vært populært hos kundene våre, det er det liten tvil om, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen.

Det ser ut til at Reis har endret reisevanene til brukerne.

I en statusrapport for Reis fra desember 2023 kommer det fram at det har vært en markant økning i antall solgte enkeltbilletter siden april.

Salget av enkeltbilletter for voksne, honnør og student lå i november hele 24 prosent høyere enn forventet. Samtidig falt salget av periodebilletter på mellom 7 og 30 prosent for de samme gruppene.

Særlig i Sone 1 i Oslo har salget av enkeltbilletter økt på bekostning av periodebilletter.

I HARDT VÆR: Ruter kan være fornøyde med økningen i billettsalg. De siste ukene har det vært lite å smile over. Her fra da flere busser sto fast i Maridalsveien etter snøfall. Foto: Torgeir Knutsen / TV 2

Vestland følger med

Ruter har også registret at det totalt er en økning i etterspørselen etter kollektivtransport på mellom 1–2 prosent i perioden.



Også i Vestland har det vært gjennomført en prøveordning. Her ble resultatet at godt over halvparten av de som reiste med enkeltbilletter sier at de nå reiser oftere kollektivt enn før.

– Vi har fulgt med på Ruter sine resultater og ser at de er tilsvarende data fra vår egen prøveordning, sier kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Karoline Rage til TV 2.

Slik fungerer det

Systemene til Skyss og Ruter er likt utformet.

De som kjøper enkeltbilletter for voksne i Vestland, vil kunne tjene opp en personlig rabatt per enkeltbillett du kjøper innenfor en periode på 30 dager. Jo flere billetter du kjøper, desto billigere blir den eneste enkeltbilletten.

ENDRINGER: Slik ser rabattsystemet ut i Skyss sin billettapp. Foto: Skyss.no

Rabatten øker raskt i begynnelsen, og blir mindre etter hvert. Maksimal rabatt en kan oppnå, er på hele 40 prosent av ordinær pris. Dermed kan du gå fra å betale 44 kroner for en enkeltbillett, til 26,40 kroner.

I Oslo og Akershus kan du også oppnå rabatter på honnørbilletter.

Dyrere i Vest

I månedsskifte øker prisene på billetter både hos Ruter og hos Skyss. Prisendringene i hovedstadsområdene endret seg allerede 28. januar. Da ble billettene i snitt 5,1 prosent dyrere. En enkeltbillett har nå en pris på i utgangspunktet 42 kroner.

Prisøkningen er i tråd med indeks for offentlige tjenester som settes i statsbudsjettet, ifølge Ruter.



Dyrere blir det i Vestland. Her vil prisene fra 1. februar øke fra 40 til 44 kroner for en voksenbillett i én sone. Prisøkningen er prosentvis noe lavere for periodebillettene, på rundt 6 prosent. Den dyreste periodebilletten, som varer i 180 dager, øker over natten fra 3775 til 3925 kroner.

Så mye ble solgt i 2023 Så mange billetter solgte Skyss i 2023: 180-dagersbilletter: 27.709 30-dagersbilletter: 639 903 Enkeltbilletter: 12.128.279 Kilde: Skyss

Hva lønner seg?

Så, hva gjør du da? Er du blant de som reiser ofte nok til at det lønner seg å kjøpe periodebillett, eller er du blant dem som vil tjene på et fleksibelt rabattsystem.

Med den laveste prisen på enkeltbilletter, 26,40 kroner, vil du måtte reise mer enn 148 ganger i løpet av seks måneder, for at det heller skal lønne seg med en 180-dagersbillett.

Det tilsvarer om lag seks turer i uken. Men prisene på enkeltbillettene varier som sagt ut fra hvor mye du reiser ellers.

Derfor har Skyss følgende svar på sine nettsider:

Reiser du i gjennomsnittet mer enn 5–6 enkeltreiser per uke, vil det som oftest lønne seg med en 30- eller 180-dagersbillett.