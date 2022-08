Nå kan denne varen bli umulig å få tak i

To ekstreme situasjoner har i sum ført til en aldri så liten krise for mange matelskere. – Ingenting er sikkert lenger, sier norsk produsent.

Tørken i Canada i fjor og krigen i Ukraina har ført til mangel på en helt essensiell ingrediens i manges favoritt, dijon-sennep. De to landene er nemlig verdens største produsenter av sennepsfrø.

I Canada raserte en hetebølge store deler av avlingene i fjor, mens avlingene fra Ukraina og Russland, uteblir på grunn av krigen. I tillegg til mangel, har prisen på sennepsfrø eksplodert. Det snakkes om en prisvekst på over 200 prosent.

Kombinasjonen setter kjepper i hjulene for mange produsenter, blant annet en av verdens største produsenter av dijon-sennep, Maille.

Helt tomt i Frankrike

I Frankrike er hyllene allerede tomme, skriver BBC. Og også i Storbritannia ropes det nå om mangel på sennepen. Nå bekrefter den norske leverandøren av Maille Dijon-sennep at det også går samme vei i Norge.

– Det er sant at det er stor mangel på sennepsfrø over hele verden. I vårt sortiment er det fremfor alt mangel på den typen sennepsfrø som er inkludert som hovedbestanddel i Maille Dijon-sennep, som fører til leveringsproblemer, sier ansvarlig for dagligvarer i Unilever Norge, Camilla C. Mazzocchi, til TV 2.

Kan vare i flere måneder

Unilever en av verdens største leverandører av dagligvarer. Selskapet bekrefter overfor TV 2 at det er problemer med leveringene i Norge og resten av Skandinavia.

– Vi håper og forventer at dagens mangel på sennepsfrø vil bli løst i forbindelse med årets innhøsting, som vil være tilgjengelig rundt oktober/november.

Da TV 2 gikk innom flere dagligvarebutikker onsdag, var det tomt for dijon-sennep i flere av dem, mens det fortsatt var glass i hyllene i andre.

– Vi har Maille Dijon-sennep inne i de aller fleste butikkene våre nå. Det er lite tomt for øyeblikket, men leverandøren har bedre oversikt over hvordan det blir fremover, forteller kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Arvin.

Mazzocchi i Unilever sier til TV 2 at hvorvidt en butikk går tom eller ikke, nå handler om hva grossistene deres har på lager.

SENNEPSHYLLA: Slik så hylla på en Kiwi-butikk ut onsdag. Da var det kun Maille Dijon-sennep det var tomt for. Foto: Maria Schiller Tønnessen/TV 2

– Preger både årets og neste års sesong

Også de norske produsentene har merket utfordringene knyttet til tilgang på sennepsfrø, men uten at det betyr tomme hyller foreløpig. Blant dem, Orkla, som har Idun sennep blant sine produkter.

– Situasjonen for sennepsfrø, med krevende innhøsting i fjor, sanksjoner mot Russland og frø som ikke blir eksportert ut av Ukraina, reduserer tilgangen i verden. Det preger både årets og neste års sesong, skriver kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim, i en e-post til TV 2.



Kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim. Foto: Anne Valeur

– Er det fare for at det går tomt for deres sennep fremover?

– Slik det ser ut nå har vi ingen store utfordringer med forsyningene.

Måtte ta grep

Daglig leder i Bergbys sennep, John Arve Olsen, forteller til TV 2 at de har måttet ta grep som følge av dårligere tilgang på sennepsfrø.

– Den ekstreme prisøkningen som kom da man ikke lenger kunne kjøpe fra Ukraina og Russland, har gjort at vi måtte øke prisen fra 1. juli.

John Arve Olsen, daglig leder i Bergbys sennep. Foto: Privat

Olsen sier at prisen på sennepsfrø fra hans leverandører har økt med 230 prosent siden krigen brøt ut. Det har gjort at deres produkter har gått opp et sted mellom fire og sju prosent i pris.

– De ulike produktene våre inneholder forskjellige mengder sennepsfrø, og det gjør at prisene påvirkes ulikt.

– Ingenting er sikkert lenger

Olsen sier at de foreløpig ikke merker andre konsekvenser som følge av mangelen på sennepsfrø.

– Annet enn at vi må betale mer når vi kjøper inn, skaper det ikke andre problemer. Men det er jo ikke noe artig å legge på prisen.

Bergbys sennep ser foreløpig ikke tegn til at de kan få problemer med å produsere sennepen sin, men tar ingenting for gitt.

– Ingenting er sikkert lenger, men det er ikke noe som tilsier det nå.