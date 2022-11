Nå kan barn få nesespray-vaksine mot influensa

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Barn er spesielt utsatt for alvorlig influensasykdom denne sesongen, ifølge Folkehelseinstituttet.

SLIPPER NÅLESTIKK: Barn og unge mellom to og 17 år kan få influensavaksine i nesa. Foto: Science Photo Library/NTB

– Vi er langt mindre beskyttet mot influensa enn vi er mot korona, sier seksjonssjef i Folkehelseinstituttet (FHI), Karoline Bragstad, til God morgen Norge.

De fleste av oss har gjennom pandemien både vært smittet av koronavirus og fått vaksine, noe som ikke er tilfellet for influensa.

– Influensa har vært fraværende gjennom nesten hele pandemien. Det er veldig mange barn som aldri har opplevd influensa. Vi ser i andre land, for eksempel USA, at influensa er på full fremmarsj og gir flere sykehusinnleggelser enn det de er vant til, sier Bragstad.

Bekymret for barna

Og det er spesielt barna Folkehelseinstituttet er bekymret for denne sesongen. Det finnes nemlig flere varianter av influensavirus, og de typene som kommer nå ser ut til å smitte barn i større grad enn det viruset vi hadde i vår.

– I tillegg til at influensaen har vært borte og at immuniteten i befolkningen er lav, ser vi at vi har virus på fremmarsj spesielt smitter små barn, forteller Bragstad.

De fleste barn har, ifølge Bragstad, godt av å gjennomgå influensasykdom, men rundt 80.000 tilhører en risikogruppe og bør derfor vaksineres. Er du mellom to og 17 år kan du til og med få influensavaksinen uten et eneste nålestikk.

– Nå finnes det en nesespray-vaksine til barn. De aller fleste barn vil kunne ta den. Den fungerer like bra som en vanlig vaksine, forteller FHI-seksjonslederen.

NESEPRAY-VAKSINE: Rundt 80 000 barn er i risikogruppen og bør derfor vaksineres mot influensa. Foto: Pa Photos/Astra Zeneca

Må betale selv

Voksne som tilhører en risikogruppe bør også vaksineres mot influensa. Underliggende kroniske sykdommer, graviditet og alder er ting som kan gjøre deg utsatt.

I år må man selv betale for vaksinen, noe FHI er kritiske til.

– Det koster litt å få satt vaksinene, og den prisen kan variere. Men selve vaksinen koster rundt 80 kroner for risikogruppene, sier Bragstad og fortsetter:

– Vi synes det er fryktelig dumt, for vi tror jo at en gratis vaksine vil føre til at langt flere i risikogruppen faktisk tar vaksinen.

Nye omikronvarianter

Folkehelseinstituttet følger også nøye med på koronasmitten i samfunnet, og nå ser de en økning.

– Det er cirka 100 personer som legges inn hver uke, og det er omtrent det samme nivået som i fjor. Men nå ser vi altså en økning igjen, sier seksjonsleder Bragstad.

INFLUENSA: FHI frykter at årets influensasesong vil bli tøffere enn normalt. Foto: Knut Erik Skistad / GMN

I tillegg har det dukket opp flere nye varianter av omikron. Bragstad understreker at de fleste av oss er godt beskyttet, men at de som tilhører en risikogruppe bør ta en booster-dose med koronavaksine.

– Det gir en ekstra beskyttelse. Vi ser helt klart at det er færre som har tatt denne siste booster-dosen enn de andre vaksinene.

I tillegg til influensa og korona, kan det komme en bølge med RS-virus denne vinteren.

– Da er det også små barn og de eldste som er spesielt utsatt. I fjor hadde vi et ganske kraftig utbrudd med RS-virus hos små barn. Og enkelte andre land i Europa og våre naboland har hatt en liten bølge med RS. Vi har ikke sett helt det samme i Norge enda, sier Bragstad.

Typiske symptomer på RS-virus er høy feber og pusteproblemer.