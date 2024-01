Nå jukses det i stort omfang

Lektor Martin Farstad Jenssen ved Lillehammer videregående skole sier mange lærere fortviler over KI-genererte robotsvar fra elever. Nå etterlyser han handling fra myndighetene.

I dag diskuterer skolemyndigheter muligheter og utfordringer med KI i samme åndedrag, men dette er to debatter som bør holdes atskilt. Mulighetene med KI løser ikke utfordringene.

BEKYMRET: Martin Farstad Jenssen er lektor ved Lillehammer vgs og styremedlem i Norsk Lektorlag Innlandet. Foto: Privat

Utfordringene krever helt andre tiltak.

Mangelen på offentlig handlekraft har alvorlige konsekvenser for læringsutbyttet og rettferdighet som samfunnsbærende verdi.

Ved skriftlige vurderinger på PC jukses det nå i stort omfang. KI gir grundige svar på oppgavene i løpet av sekunder og er ofte umulig for lærerne å oppdage.

Mens barnet ditt jobber hardt for å lære seg kunnskapene og tenkeferdighetene hen trenger til å skrive reflekterende fagtekst, har en medelev latt KI gjøre jobben for seg.

Medeleven kan mindre enn ditt barn, men får bedre karakter og rykker dermed foran i opptakskøen til drømmestudiet.

Trygler om penn og papir

Mange elever innrømmer utstrakt bruk av KI på vurderinger gjennom 10. klasse uten at lærerne var klar over det.

Disse har fått bedre standpunktkarakterer enn deres reelle kompetanse tilsier. Slikt skaper demotivasjon hos dem som fortsatt jobber seriøst og ærlig med skolearbeidet.

Derfor trygler mange elever nå lærerne om å gjennomføre vurderingssituasjoner med penn og papir for å unngå at medelevene jukser.

I tillegg til rettferdig vurdering er skolens viktigste oppdrag å lære elevene selvstendig tenkning. Men, i normale undervisningssituasjoner der man skal lære seg fagstoff og bearbeide kunnskapen i eget hode, har KI blitt et hinder.

Nå laster elevene ofte arbeidsoppgaver direkte inn i KI og får svarene på sekunder.

Å la roboten svare for seg lærer man ingen ting av, fordi eleven ikke har tatt stilling til eller bearbeidet fagstoffet i sin egen hjerne. Da klarer man heller ikke tenke faglig og selvstendig.

DIGITAL LÆRING: I tråd med digitaliseringen av skolen, har elevene fått tilgang på PC i klasserommet. Likevel er det noen som foretrekker penn og papir. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Lærerens påfølgende klasseromsdialog om undervisningstemaet kollapser. Teknologi som fjerner slik anstrengelse blir læringshemmende.

Forvitrer

Når KI stimulerer elevene til å velge minste motstands vei i vurderings- og innlæringsprosessene, forvitrer også Norge som kompetansesamfunn.

Evnen til kunnskapstilegnelse, selvstendig tenkning og hardt arbeid forvitrer.

Landets visjon om å leve av forskning og innovasjon etter oljen kan da skrinlegges, for det forutsetter mennesker med internaliserte kunnskaper og resonneringsferdigheter på høyt nivå.

KI sørger i dag for det motsatte hos svært mange. PISA-fallet vil trolig fortsette hvis skolen ikke gjenvinner kontrollen over teknologien.

Krever handling

Jeg klandrer ikke elevene. De opptrer bare rasjonelt.

Når KI er så lett å bruke, innsatsen så liten, gevinsten så stor og alle rundt deg gjør det, ja da er alle moralske terskler høvlet så langt ned at vi ikke lenger kan ansvarliggjøre brukeren.

Myndighetene som derimot burde tatt ansvar viser svært manglende forståelse for problemets omfang og natur. Udir tar ingen effektive grep.

Rettferdighet er en samfunnsbærende norsk verdi, men myndighetenes unnfallenhet skaper et urettferdig Norge.

DYSTRE TALL: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) under fremleggingen av årets PISA-resultater i desember. Undersøkelsen viste kraftig fall i norske 15-åringer sine ferdigheter innen matte, naturfag og lesing.

Hvilken tillit og respekt vil foreldre få til norsk skole og forvaltning når juksing blir så utbredt? Hvilken tillit vil elevene som skal bære velferdsstaten i fremtiden få til det offentlige? Kan vi forvente høy skattemoral fra dem som voksne?

Frustrasjonen over manglende redskaper til å stoppe KI-juks og læringshemmende bruk gjør også at lærere resignerer. Av hensyn til rettferdig vurdering blir man tvunget til å være mistenksom overfor elevene. Det skader relasjonsbyggingen.

Hvor lang tid vil det ta før lærerne enten gir opp å sikre rettferdighet eller slutter fordi jobben ikke lenger kan utføres med verdighet? Hva vil det koste landet vårt?

Avfeier «kompetansepakker»

PC er et flott læringsredskap, men ikke hvis lærerne ikke kan regulere hvilke programmer som skal være tilgjengelige og når.

Etter å ha brukt milliarder på digitalisering av skolen er det neppe ønskelig å tvinges tilbake til penn og papir? For hver dag dette fortsetter lekker skuta Norge ytterligere kunnskap og krenger hardere mot urettferdig land.

TILTAK: Kan det skje at skolene innfører penn og papir igjen for å unngå juks på prøvene? Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Uten kursendring vil neste års opptak til videregående skoler og høyere utdanning basere seg på enda flere urettmessige standpunktkarakterer enn i år.

Udir svarer ved å gi lærerne «Kompetansepakker». I realiteten vage webinarer med floskler som: «spennende muligheter», «teknologi er kommet for å bli» og «elevene bør bli kritiske KI-brukere».

Det er ikke «kompetansepakker» lærerne trenger mest nå.

Dette bør myndighetene gjøre

Det offentlige bør heller prioritere innkjøp av programvare som gir læreren mulighet til å regulere elev-PC-ene.

Dette finnes og brukes allerede i universitetssektoren. Slike «lock down browsere» gjør det mulig for læreren å låse elevens PC til kun et skrivevindu (men tilgjengeliggjør selvfølgelig tillatte hjelpeprogrammer/kilder læreren har forhåndsdefinert).

Går eleven ut av skrivevinduet under vurderingssituasjonen leveres besvarelsen umiddelbart. Eleven kan altså ikke besøke ulovlige nettsider, KI, eller kommunisere med andre under vurderingen.

Hvis eleven limer inn forhåndsskrevet tekst (copy/paste) fra KI eller andre steder oppdager programmet også det og annullerer besvarelsen.

Kort sagt: Programmet gir læreren tilbake kontrollen over vurderingssituasjonen, eliminerer KI- og jukseproblematikk effektivt og eleven får vist sin reelle fagkompetanse.

ADVARSEL: Kronikkforfatteren mener pc i klasserommet både er et gode og et onde. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Brukt i ordinær undervisning vil programmet også gjøre PC-en til et forstyrrelsesfritt læringsredskap.

Nå brukes PC-en ofte til underholdning i timene så fort læreren snur ryggen til. Det er ikke elevenes skyld. Det er bare menneskelig.

Læringstapet fra distraksjoner som chatting, YouTube og sosiale medier er enormt og har vært det i årevis. Faglig svake elever har mest å tape på en uregulert PC der man raskt oppsøker lettbeint underholdning så fort ting butter.

Låseprogramvare vil derfor hjelpe elevene å fokusere i læringsprosessen. Det vil ha stor effekt for målet om økt gjennomføring i videregående skole.

Låseprogramvare står ikke i veien for utforskende og klok bruk av KI i undervisningen, men gir læreren nødvendig kontroll over når og hvordan det skal gjøres.

I den digitale skolen er slik programvare det eneste som kan sikre rettferdigheten og læringsutbyttet som skattebetalerne allerede har betalt dyrt for, men ennå ikke fått.