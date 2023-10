– Nå holder vi pusten

For drøye to uker siden sto en gråtkvalt Erna Solberg fram og fortalte om skuffelsen over ektemannens omfattende aksjehandler.

Det er fremdeles mange uavklarte spørsmål, men en ting er sikkert: Erna Solberg tviholder på sin forklaring, og gjør alt hun kan for å redde sin politiske karriere.



Og strategien ser ut til å fungere meget godt, mener PR-ekspert som knapt har sett maken.



GRÅTKVALT: En tydelig preget Erna Solberg holdt pressekonferanse om mannens aksjekjøp for snart tre uker siden. Siden har hun prøvd å redde sin politiske karriere. Foto: Frode Sunde

En utmattende effekt

– Både pressekonferansen og de ti påfølgende dagene håndterte Solberg og Høyre på mesterlig vis. Det burde vært pensum for mine elever. Rett og slett et PR-mesterverk.

Det sier Kjell Terje Ringdal, retoriker og førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, som selv stemte Høyre ved forrige valg.

Ringdal mener Solberg har håndtert avsløringene med kontroll fra første sekund.



– Hennes narrativ er at dette aldri skulle ha skjedd. Hun har uttalt at Sindres aksjehandler er en skuffelse og et sjokk, og den fortellingen har hun holdt på hele veien.

LEKTOR: Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

En knapp uke etter pressekonferansen gjorde Solberg minst 17 intervjuer med ulike medier på én dag.

I alle intervjuene kommuniserte hun historien om sjokket og skuffelsen over ektemannen Sindre Finnes.

– Når man velger å være tilsynelatende åpen om situasjonen og følelsene rundt det som har skjedd, har det en veldig utmattende effekt på omgivelsene. Hva skal man svare til det?

Ringdal mener strategien i stor grad har bidratt til at Solberg fremdeles har tillit hos sine egne, til tross for at avsløringene er av stort alvor.

Dette er Solberg-saken: Fredag 15. september fortalte Erna Solberg at hun har vært inhabil i flere saker som statsminister på grunn av Sindre Finnes' aksjehandler. Finnes gjennomførte mer enn 3600 aksjehandler mens Solberg var statsminister. Ektemannen handlet langt mer enn han underveis fortalte kona og Statsministerens kontor (SMK), har Solberg fortalt. Finnes har selv innrømmet at han ikke har vært ærlig om sine aksjekjøp overfor Solberg eller SMK. Tirsdag 3. oktober svarte Solberg kontroll- og konstitusjonskomiteen. Hun trakk frem flere saker hvor hennes habilitet burde blitt vurdert.

– Vanskeligere å felle Erna



Det har vært et skandalefullt år i norsk politikk. Blant annet solbrilletyveri, ministere som har gitt offentlige verv til gode venner og brudd på retningslinjer for aksjekjøp.

Rindal mener likevel at aksjeskandalen til Erna Solberg er den desidert mest alvorlige av alle politiske skandaler vi har vært vitne til på flere tiår.

– Det skyldes først og fremst omfanget av saken, men også at dette ikke bare får konsekvenser for Solbergs skjebne, men Høyre som parti og det kommende stortingsvalget.



Men foreløpig ser det ut som Solberg sitter tilsynelatende trygt i rollen som partileder for Høyre.

– Hun har vært en bauta i norsk politikk i lang tid. Hun har opparbeidet seg en spesiell tillit og skaffet seg en historisk tyngde. Hun er en som står i en storm, og det har gagnet henne i denne situasjonen.

– Solberg er definitivt en politiker det er vanskeligere å felle enn en lettvekter, eller en nykommer, sier han.

Skiller seg ut

Flere av habilitetssakene i år har handlet om sittende ministere, og enkelte av dem har gått av. Erna Solberg sitter ikke i regjering, noe som gjør at saken stiller seg litt annerledes, sier statsviter og forfatter Kim Arne Hammerstad.

– Det gjør at de eneste som kan felle henne er Høyre eller Erna Solberg selv.



Det er nemlig opp til medlemmene i Høyre om de har tillit til henne som partileder.



POLITISKE SKANDALER: Kim Arne Hammerstad er statsviter og forfatter, har skrevet bok om politiske skandaler, og skriver om norsk politikk for Agenda magasin. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Solberg har flere ganger sagt at hun ikke vil ta en beslutning om å gå av, midt i en storm. Også Høyre virker enige om at de vil ha henne som partileder.

– Høyre går veldig i flokk og slår ring rundt henne.

Hvorvidt Solberg velger å trekke seg, er fortsatt i det blå, tror Hammerstad.

– Etter de intervjuene hun ga for noen uker siden virker det ikke som Solberg vil felle seg selv. Hun holder likevel en dør åpen for at hun kan trekke seg når saken er over.

– Holder pusten



Spørsmålet om Solbergs tillit står nå på et vippepunkt, mener Ringdal.

Særlig én faktor vil avgjøre om hun klarer å ri av seg denne stormen.

– Alle skandaler har en avtakende effekt dersom det ikke kommer fram nye opplysninger. Hvis denne saken utvikler seg, og det viser seg at Erna har hatt en større rolle i dette enn hun har gitt uttrykk for, kan troverdigheten hennes kollapse, sier Ringdal.



STATMINISTER? Ekspertene tror det finnes muligheter for at Erna Solberg blir statsminister i 2025, med Sindre på slep, dersom tillitten ikke svekkes ytterligere. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han mener at debatten frem til nå i stor grad har handlet om Solberg har vært sløv eller sleip.

– Hun har nok blitt oppfattet som sløv frem nå, men videre står hun i fare for å bli oppfattet som sleip, sier Ringdal.

Det avhenger av sakens utvikling videre, ifølge Ringdal.

– Akkurat nå holder vi pusten og venter på utviklingen videre. Dette kan for eksempel være nye avsløringer eller om Økokrim åpner en etterforskning av saken.

Dersom Solbergs tillit overlever denne aksjeskandalen, tror Hammerstad at saken kan dø ut.

– Sånne saker har en tendens til å brenne litt ut. Folk klarer ikke å ha fokus på en enkeltsak over så lang tid. Det er nok det som har vært litt av strategien til Høyre.