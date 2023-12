Nå har Støre flertallet igjen

For tre uker siden bestemte Erna Solberg seg for å bli sittende som partileder. Nå faller Høyre, mens flertallet skifter til rødgrønn side.

– Det er hyggelige tall.



Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om resultatet av TV 2s ferske partibarometer. Arbeiderpartiet går opp 4,1 prosentpoeng siden forrige måling, og får en oppslutning på 20,9 prosent.

For første gang siden oktober i fjor er det også rødgrønt stortingsflertall på TV 2s måling, gjennomført av Verian (tidligere Kantar).

– Jeg tror det skyldes at folk, i en tid som er krevende for veldig mange nå, og der mange har fått dårligere råd, ser og oppfatter at vi prioriterer det fremfor noe annet, sier Støre.

– Vi skal få prisstigningen ned, og rentetoppen skal nås slik at den også kan gå ned, bedyrer statsministeren.

Svakeste på nesten to år

For Høyre er det snakk om den svakeste TV 2-målingen siden februar 2022. Høyre får en oppslutning på 25,4 prosent, ned 2,1 prosentpoeng fra november.

Men nestleder Henrik Asheim er godt fornøyd.

– Det er alltid morsommere å gå opp enn ned. Men dette er en veldig god måling for Høyre. Vi er godt over 25 prosent, og vi er fortsatt landets klart største parti, sier Asheim til TV 2.

Men at det borgerlige flertallet er borte, er ikke til å stikke under stol.

– Skal vi få en ny regjering i 2025, så må velgerne samle seg rundt de borgerlige partiene og stemme fram et nytt flertall.

OGSÅ FORNØYD: På tross av nedgang på 2,1 prosentpoeng, er Henrik Asheim og Høyre landets største parti. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Ja, for her er det rødgrønt flertall?

– Det er det. Og det er en påminnelse både for oss og for velgerne at vil du ha et regjeringsskifte, og vil du bytte ut Jonas Gahr Støre, ja, da må du stemme på de borgerlige partiene.

– Vært kjent lenge

Nedturen kommer bare tre uker etter at Erna Solberg kunngjorde at hun blir sittende som partileder i Høyre og stiller som statsministerkandidat i valget i 2025. Men Asheim er skeptisk til å se nedturen i sammenheng med dette og aksjeskandalen.



– Det er en sak som har vært kjent lenge, og vi er fortsatt godt over 25 prosent, påpeker Asheim.

– Det er nok kanskje mer all den utenompolitiske oppmerksomheten som alle de ulike sakene har fått. Det tror jeg velgerne merker seg, og jeg tror de savner en politisk debatt.

– Veldig gledelig

SV gjør sin beste TV 2-måling siden før valget i 2005, og får en oppslutning på 10,8 prosent. Partileder Kirsti Bergstø føyer seg, ikke overraskende, inn i rekken av politikere som er fornøyde med målingen.

– Det er veldig gledelig å se gode målinger nå. Det betyr at folk ønsker de resultatene vi klarer å drive frem, både for å styrke ytelsene, tryggheten gjennom velferd, i tillegg til kraftfulle grep for omfordeling, sier hun.

VELDIG FORNØYD: SV-leder Kirsti Bergstø kan glede seg over partiets beste måling på 18 år. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Også det rødgrønne flertallet gleder SV-lederen.

– Det er det som er grunnlaget for å kunne drive fram en politikk for mer rettferdig fordeling og som tar både natur og klima på alvor. Det er gjennom et flertall at man kan endre Norge i riktig retning.

Avhengig av MDG og Rødt

MDG regnes inn i det rødgrønne flertallet, men er på vippen med sitt ene mandat. Stortingsrepresentant Lan Marie Berg sier partiet ville brukt en slik posisjon til å presse frem stans i oljeletingen.

– Med denne målingen vil vi kunne gå sammen med SV og Rødt, og sammen bidratt til å presse Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å faktisk gjøre grep med oljepolitikken, og slutte å lete etter mer olje når vi vet at vi har funnet for mye, sier hun.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har også tydelige krav til regjeringspartiene om de ønsker et samarbeid med Rødt.



– Hvis de ønsker en politikk som får ned forskjellene i Norge, er det kjempelett å samarbeide med Rødt. Men det er klart at man da må være villig til å ta i, og ikke for eksempel skjerme bankene slik regjeringen gjør nå, sier hun.

Martinussen er klar på at hun håper høyrebølgen fra årets kommunevalg ikke gjentar seg i stortingsvalget om to år.

– Men det er ikke vits med et rødgrønt flertall hvis det ikke er ordentlig rødt. Problemet med dagens regjering og stortingsflertall er at man ikke gjør nok for folk i det som er en kjempestor økonomisk krise.

– Styrker lojaliteten

Bakgrunnstallene fra målingen viser at Arbeiderpartiet lekker mindre til Høyre enn i november. Det trekkes fram av TV 2s tallknuser Terje Sørensen som en viktig forklaring på endringene i denne målingen.

– Det som skjer, er at Arbeiderpartiet styrker lojaliteten kraftig, sier Sørensen.

Samtidig er det nå færre blant andre partiers velgere som går til Høyre.



– Erna Solberg har ikke på denne målingen samme trekkraften på andre partiers velgere. Derfor går Høyre tilbake, sier Sørensen.