Nå har det blitt tryggere å fly

Antennene som nå står på fjelltopper og flyplasser over hele landet er utstyrt med WAM-teknologi. Det står for Wide Area Multilateration, og skal erstatte halvparten av Avinors radarer rundt om i Norge.

Ifølge Ellen Lystad i Avinor skal utstyret bidra til å styrke flysikkerheten ytterligere.

– Fordelen med WAM-teknologien er at den gir et bedre bilde av flytrafikken i luftrommet. Mens gamle radarer kun ser utover og oppover i lufta, gir WAM-teknologien også et bilde ned i fjord- og dalfører. Dette gjør at samspillet mellom piloter i eksempelvis redningshelikoptre og flygeledere blir bedre, sier Lystad som er direktør for teknologiutvikling i Avinor.

Teknologileverandør SAAB beskriver prosjektet som unikt i verdenssammenheng.

– Norge har en svært krevende topografi. For å sikre et godt bilde av luftrommet for Avinor, har vi installert et stort antall antenner der. Dette gjør prosjektet til et av verdens største og komplekse av sitt slag, sier Jeff Thompson, ATM Safety and Efficiency program manager i SAAB.

Ifølge en pressemelding fra Avinor startet prosjektet i 2013.

– Hvert år er det om lag 600.000 flybevegelser i norsk luftrom. Den nye WAM-teknologien er derfor helt avgjørende for at Avinor skal levere sikker, stabil og effektiv drift i tråd med samfunnsoppdraget, avslutter Lystad.