Nå har de startet priskrigen på julevarene

Butikkene Kiwi, Rema og Coop Extra sier de har senket prisene på typiske julevarer den siste tiden.

– Nå ser vi at prisene på typiske julevarer faller kraftig i pris. Vi følger tett med på våre nærmeste konkurrenter for å sikre at julehandelen blir billigst hos oss, sier Daniel Kyrre Pedersen, kjededirektør i Coop Extra til TV 2.

KRIG: Kjededirektør i Coop Extra, Daniel Kyrre Pedersen, sier de følger opp prisene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Coop Extra-sjefen sier eksempelvis at prisen på flere julekaker og julebrus er satt ned over 50 prosent på tre uker.

– Nå er vi en periode der det som regel er ekstra tøff priskonkurranse. Dette er bra for kundene, særlig nå når inflasjonen har vært høy i langt tid, forteller han videre.

Billige pepperkaker

Kiwi sier til TV 2 at de har blitt med priskrigen. Eksempelvis har de senket prisen på pepperkaker med 50 prosent, fra kroner 19,90 til 9,90.

BILLIG: Det er prisen på de klassiske julevarene som går ned. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Det er klart, at når det er én måned frem til julaften, da blir det ekstra press på julevarene. Priskrigen på julevarer er i gang. Vi har presset ned prisene på mange varer den siste tiden, forteller Kristine Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

MED: Kommunikasjonssjef Kiwi, Kristine Arvin sier de er med på priskrigen. Foto: Gorm Roseth / TV 2

I likhet med Coop er julebrus og ribbe noen av varene som nå blir billigere hos kjeden.

– I Kiwi har vi også prissjekk hvor vi sjekker prisene på konkurrentene. Ser vi at de har kortvarige tilbud eller kampanjer, så setter vi ned prisen tilsvarende eller mer, sier Arvin videre.

– På jakt etter gode dealer

Dagligvarekjeden Rema 1000 merker også på konkurransen på de vanlige julevarene.

– Vi ser at kundene i enda større grad enn tidligere er på jakt etter gode dealer og kampanjer, sier lederen for kommunikasjon i Rema 1000 Norge, Hege Rognlien.

KONKURRANSE: Hege Rognlien i Rema 1000 forteller at de kjenner på konkurransen. Foto: Nicolas Tourrenc

Hun mener at Rema 1000 har lave priser gjennom hele året, men at konkurransen med de andre kjedene tilspisser seg før jul.

– Sterk konkurranse i markedet fører til at det frem mot jul tradisjonelt sett er sterk konkurranse på typiske julevarer som for eksempel sjokolade, gløgg og bakevarer, sier Rognlien.

BAKING: Varer som brukes i baking er med i priskrigen før jul. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Sammenlign prisene

